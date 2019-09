Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b66a05d8-2faf-41ec-a53e-4c173a1108f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, egy óvodában kampányoltak.","shortLead":"Úgy tűnik, egy óvodában kampányoltak.","id":"20190918_Fideszes_kampany_Novak_Katalin_allamtitkar_es_Klausmann_Viktor_polgarmesterjelolt_gyerekjatekok_kozott_interjuvoltak_egymast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b66a05d8-2faf-41ec-a53e-4c173a1108f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61d050e8-7043-4ece-a22e-6b54c2c3cc27","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Fideszes_kampany_Novak_Katalin_allamtitkar_es_Klausmann_Viktor_polgarmesterjelolt_gyerekjatekok_kozott_interjuvoltak_egymast","timestamp":"2019. szeptember. 18. 16:06","title":"Fideszes kampány: Novák Katalin államtitkár és Klausmann Viktor polgármesterjelölt gyerekjátékok között interjúvolták meg egymást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f39af0b-9f22-46b8-b9e6-32afe2bc237f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Magas formaldehidkioldódást mért kínai, bambuszrostot tartalmazó, melamin anyagú kávésbögréből az illetékes lengyel hatóság. A termékből Magyarországra is szállítottak. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal azt kéri, hogy aki vásárolt a ilyet, ne használja.","shortLead":"Magas formaldehidkioldódást mért kínai, bambuszrostot tartalmazó, melamin anyagú kávésbögréből az illetékes lengyel...","id":"20190918_kinai_bogre_nebih_figyelmeztetes_melamin_formaldehid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f39af0b-9f22-46b8-b9e6-32afe2bc237f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671dc08c-35bd-4b4e-bd3f-3144180b1904","keywords":null,"link":"/kkv/20190918_kinai_bogre_nebih_figyelmeztetes_melamin_formaldehid","timestamp":"2019. szeptember. 18. 22:36","title":"Veszélyes kínai bögrét találtak, ha vett ilyet, ne használja!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abea386-d6a0-4ccc-b244-c09ad9934c59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloombergnek árulta el a Facebook, hogy az új Portal eszközük által begyűjtött hangokat is elemezni fogják a cég külsős munkavállalói. Ha valaki mégsem szeretné, hogy ilyen történjen, a megosztást ki lehet majd kapcsolni – legalábbis ezt ígérik.","shortLead":"A Bloombergnek árulta el a Facebook, hogy az új Portal eszközük által begyűjtött hangokat is elemezni fogják a cég...","id":"20190919_facebook_portal_tv_hallgatozas_hangutasitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3abea386-d6a0-4ccc-b244-c09ad9934c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3de8df-2d79-4af8-ad2e-7a5cdca6953d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_facebook_portal_tv_hallgatozas_hangutasitas","timestamp":"2019. szeptember. 19. 12:04","title":"A Facebook tévés okossága is hallgatózni fog, de azt mondják, ki lehet kapcsolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d43274-32a6-4cff-95f7-c365eafdeb7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész házaspár két éve közölte, kisfiuk enyhe fokozatban Down-szindrómás. ","shortLead":"A színész házaspár két éve közölte, kisfiuk enyhe fokozatban Down-szindrómás. ","id":"20190918_Szinetar_Dora_sajnalja_hogy_beszelt_kisfia_diagnozisarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8d43274-32a6-4cff-95f7-c365eafdeb7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6816a611-eb9d-4636-b5ca-c43574c99880","keywords":null,"link":"/elet/20190918_Szinetar_Dora_sajnalja_hogy_beszelt_kisfia_diagnozisarol","timestamp":"2019. szeptember. 18. 07:12","title":"Szinetár Dóra sajnálja, hogy beszélt kisfia diagnózisáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa861e9c-e7b6-4493-afc2-630a393fea73","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kanadai miniszterelnök 2001-ben feketének maszkírozta magát. A most előkerült fotóból kisebb botrány lett.","shortLead":"A kanadai miniszterelnök 2001-ben feketének maszkírozta magát. A most előkerült fotóból kisebb botrány lett.","id":"20190919_Egy_rasszista_gesztus_kezdte_ki_Justin_Trudeau_hirnevet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa861e9c-e7b6-4493-afc2-630a393fea73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05e5d23-5f6c-4c53-9aac-0ad3c969feab","keywords":null,"link":"/elet/20190919_Egy_rasszista_gesztus_kezdte_ki_Justin_Trudeau_hirnevet","timestamp":"2019. szeptember. 19. 09:12","title":"Egy rasszista gesztus kezdte ki Justin Trudeau hírnevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc52dc8-824b-49cd-b39a-0791ff0f9b6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A teljes szakasz legkésőbb 2021-re kész.","shortLead":"A teljes szakasz legkésőbb 2021-re kész.","id":"20190918_Egymilliard_forintbol_epitenek_kerekparutat_Gyor_es_a_Balaton_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebc52dc8-824b-49cd-b39a-0791ff0f9b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97368b56-e262-4e4a-aa38-1013b4b4244e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_Egymilliard_forintbol_epitenek_kerekparutat_Gyor_es_a_Balaton_kozott","timestamp":"2019. szeptember. 18. 15:00","title":"Egymilliárd forintból építenek kerékpárutat Győr és a Balaton között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ece7b32-475e-443f-bee2-df59dd8a01b3","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Megnéztük, milyen csepeli fórumot tart két ellentétes nagyágyú: a Soros-tervben hívő Németh Szilárd és az abban nem hívő Pintér Sándor. A legkevesebb szó természetesen Csepelről esett, bár Pintér próbált mindent kontextusba helyezni: Csepel is szépül a közmunka miatt, és ott is járnak az új tűzoltóautók. ","shortLead":"Megnéztük, milyen csepeli fórumot tart két ellentétes nagyágyú: a Soros-tervben hívő Németh Szilárd és az abban nem...","id":"20190919_Csepel_pinter_sandor_lakossagi_forum_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ece7b32-475e-443f-bee2-df59dd8a01b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c87ba2-6b4a-47c2-8e4f-0381223947fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Csepel_pinter_sandor_lakossagi_forum_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 19. 12:00","title":"Pintér Sándor nyilvánosan hátba szúrta Németh Szilárdot egy csepeli fórumon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0964aa78-e9ee-4b6d-a295-531daa0356a5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nemzeti csapat öt helyet rontott, jelenleg az ötvenedik.","shortLead":"A nemzeti csapat öt helyet rontott, jelenleg az ötvenedik.","id":"20190919_FIFAvilagranglista_Csuszik_lefele_a_magyar_valogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0964aa78-e9ee-4b6d-a295-531daa0356a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02c6d5c-da1c-4163-9dd2-d05582d5d21e","keywords":null,"link":"/sport/20190919_FIFAvilagranglista_Csuszik_lefele_a_magyar_valogatott","timestamp":"2019. szeptember. 19. 12:22","title":"FIFA-világranglista: csúszik lefelé a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]