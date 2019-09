Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"Egy furgonból bömböltették a zenét a Margit körúton, miközben a főpolgármester-jelölt a kultúrtao eltörlésének következményeiről próbált beszélni." "Cirkuszi indulóval hekkelték meg Karácsony sajtótájékoztatóját – videó" "2019. szeptember. 18. 18:13"

"Néhány éve az amerikai haditengerészet pilótái furcsa, rendkívül gyorsan mozgó tárgyra lettek figyelmesek az égbolton." "Az erről készült felvételről most adtak ki hivatalos állásfoglalást." "Megszólalt Amerika: valódiak a furcsa repülő tárgyról készült videók" "2019. szeptember. 18. 11:17"

"A sasszülők mellett a két sasfióka is elpusztult, miután ettek a kirakott mérgezett galambcsalétekből." ","shortLead":"A sasszülők mellett a két sasfióka is elpusztult, miután ettek a kirakott mérgezett galambcsalétekből. "Megmérgeztek egy teljes sascsaládot Békés megyében" "2019. szeptember. 18. 11:05"

"A demokratikus ellenzék egyik kulcsfigurája, a történelmi nevét dacos büszkeséggel viselő Rajk László saját jogán is alakította a történelmet." "Barátjával és küzdőtársával, Konrád György íróval egy héten halt meg." ","shortLead":"A demokratikus ellenzék egyik kulcsfigurája, a történelmi nevét dacos büszkeséggel viselő Rajk László saját jogán is...","id":"201938__rajk_laszlo__a_nev_vedelme__szamizdatbutik__szimbolikus_epizodok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6434c239-8f19-4bf2-b606-2a13e102c669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ad20ccd-e97f-4b17-afac-05adbc67f8bd","keywords":null,"link":"/360/201938__rajk_laszlo__a_nev_vedelme__szamizdatbutik__szimbolikus_epizodok","timestamp":"2019. szeptember. 18. 19:20","title":"\"A nevem miatt könnyű volt szerepemen felül elhíresülnöm\" – Szimbolikus epizódok Rajk László "\"A nevem miatt könnyű volt szerepemen felül elhíresülnöm\" – Szimbolikus epizódok Rajk László életéből" "2019. szeptember. 18. 19:20"

"Cirkáló rakétákról szól az amerikai hírtelevízió új híre." "CNN: Iráni bázisról indíthatták a szaúdi olajfinomító elleni támadást" "2019. szeptember. 17. 17:16"

"Úgy fogalmazott, ez egy iráni támadás volt, amely Ali Hámenei ajatollah keze nyomást viseli támadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f55d3722-59cd-4d51-ba1f-b0740100570e","c_author":"","category":"vilag","description":"Úgy fogalmazott, ez egy iráni támadás volt, amely Ali Hámenei ajatollah keze nyomást viseli magán\".","shortLead":"Úgy fogalmazott, ez egy iráni támadás volt, amely Ali Hámenei ajatollah keze nyomást viseli "magán\"." "Mike Pompeo: Irán a felelős a szaúdi olajlétesítmények elleni támadásért" "2019. szeptember. 18. 19:56"

"A 2,3 literes turbós benzinmotorral szerelt új ST a Hungaroringen bizonyította "képességeit, ahol többek közt a dízel ST és az új Focus Active is felbukkant." "Hazánkba érkezett a 280 lóerős új Ford Focus ST" "2019. szeptember. 19. 06:41"

"A Momentum szerint dübörög a kampány." "Fekáliával kenték össze egy momentumos aktivista autóját" "2019. szeptember. 19. 07:52" ST","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e307403-7aa3-4132-9107-835c90a0b1fd","c_author":"","category":"itthon","description":"A Momentum szerint dübörög a kampány.","shortLead":"A Momentum szerint dübörög a kampány.","id":"20190919_Fekaliaval_kentek_ossze_egy_momentumos_aktivista_autojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e307403-7aa3-4132-9107-835c90a0b1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948fdf36-1eaf-482f-8f58-3fa9ad152269","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Fekaliaval_kentek_ossze_egy_momentumos_aktivista_autojat","timestamp":"2019. szeptember. 19. 07:52","title":"Fekáliával kenték össze egy momentumos aktivista autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]