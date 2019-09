Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook használni próbálja a telefonon a Bluetooth-t, de nem csak akkor, ha a Facebook-app ki van nyitva. A turpisságra az új iOS-verzióban derült fény.","shortLead":"A Facebook használni próbálja a telefonon a Bluetooth-t, de nem csak akkor, ha a Facebook-app ki van nyitva...","id":"20190918_facebook_alkalmazas_ios_13_bluetooth","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e60d8f3-a963-4ac1-93c0-7b2358bbc58f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_facebook_alkalmazas_ios_13_bluetooth","timestamp":"2019. szeptember. 18. 13:20","title":"Furcsa jelenség: miért akarja velünk bekapcsoltatni a Facebook a Bluetooth-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"299bbba4-c239-4a68-aec6-934eb6d246e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az építésre ajánlatot tevő cégek több mint kilencmilliárd forinttal többől gazdálkodhatnak.","shortLead":"Az építésre ajánlatot tevő cégek több mint kilencmilliárd forinttal többől gazdálkodhatnak.","id":"20190919_Tobb_milliard_forinttal_dragult_a_tatabanyai_sportcsarnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=299bbba4-c239-4a68-aec6-934eb6d246e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd15814e-2747-445d-bdec-ac0aeb9b97f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190919_Tobb_milliard_forinttal_dragult_a_tatabanyai_sportcsarnok","timestamp":"2019. szeptember. 19. 11:11","title":"Több milliárd forinttal drágult a tatabányai sportcsarnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64987f7-95f6-4b7f-9768-af284f0778b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már nem csak tévéket adományoznak, két kórházban antennarendszert is kiépítettek a Ne Dobd Ki Alapítvány önkéntesei.","shortLead":"Már nem csak tévéket adományoznak, két kórházban antennarendszert is kiépítettek a Ne Dobd Ki Alapítvány önkéntesei.","id":"20190918_antennarendszer_korhaz_adomany_szerelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c64987f7-95f6-4b7f-9768-af284f0778b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48da4d0e-b862-473b-a4ac-cfa9ff8efcdd","keywords":null,"link":"/elet/20190918_antennarendszer_korhaz_adomany_szerelo","timestamp":"2019. szeptember. 18. 15:18","title":"Komplett antennarendszert épített ki két kórházban a tévéket adományozó szerelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0fcb8f-1703-4976-9f3c-9548ea06ca81","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az ellenzék szerint még a kommunista időkben is jobb volt a helyzet.","shortLead":"Az ellenzék szerint még a kommunista időkben is jobb volt a helyzet.","id":"20190918_PiS_sajtoszabadsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d0fcb8f-1703-4976-9f3c-9548ea06ca81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4204cd3e-f50e-42df-9af4-faa0a267ddac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_PiS_sajtoszabadsag","timestamp":"2019. szeptember. 18. 14:20","title":"Magyar módra regulázná meg a sajtót a lengyel kormánypárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26494655-3a08-487d-a6d9-2c4a2feae84d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Péntek délutántól már teljesen lezárják az Andrássy utat. ","shortLead":"Péntek délutántól már teljesen lezárják az Andrássy utat. ","id":"20190919_Automentes_lesz_a_hetvege_az_Andrassy_uton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26494655-3a08-487d-a6d9-2c4a2feae84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616c34bc-863c-482d-9c66-16821539f318","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Automentes_lesz_a_hetvege_az_Andrassy_uton","timestamp":"2019. szeptember. 19. 19:16","title":"Hétfő hajnalig nem tud majd autózni a Belváros egy részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44547a8a-2a69-49f8-8649-1484961363c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eseményről tudósító MTI olyan képet is közölt, ahol Szijjártó összeölelkezik Elmar Mammadyarov azeri külügyminiszterrel.","shortLead":"Az eseményről tudósító MTI olyan képet is közölt, ahol Szijjártó összeölelkezik Elmar Mammadyarov azeri...","id":"20190919_Azerbajdzsani_kituntetest_es_olelest_kapott_Szijjarto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44547a8a-2a69-49f8-8649-1484961363c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e4f81d-abf4-47ff-9ddc-3e702870c042","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Azerbajdzsani_kituntetest_es_olelest_kapott_Szijjarto","timestamp":"2019. szeptember. 19. 16:57","title":"Azerbajdzsáni kitüntetést és ölelést kapott Szijjártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56dba5fa-27c0-470b-a226-0cf1dfe3c735","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség idén eddig közel 900 járművezetőt büntetett meg.","shortLead":"A rendőrség idén eddig közel 900 járművezetőt büntetett meg.","id":"20190920_horrorkaravan_sofor_jarmuszerelveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56dba5fa-27c0-470b-a226-0cf1dfe3c735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef3379c0-9223-462b-bced-52536ed6615b","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_horrorkaravan_sofor_jarmuszerelveny","timestamp":"2019. szeptember. 20. 07:03","title":"A büntetések sem tartják vissza a horrorkaravánok sofőrjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f39af0b-9f22-46b8-b9e6-32afe2bc237f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Magas formaldehidkioldódást mért kínai, bambuszrostot tartalmazó, melamin anyagú kávésbögréből az illetékes lengyel hatóság. A termékből Magyarországra is szállítottak. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal azt kéri, hogy aki vásárolt a ilyet, ne használja.","shortLead":"Magas formaldehidkioldódást mért kínai, bambuszrostot tartalmazó, melamin anyagú kávésbögréből az illetékes lengyel...","id":"20190918_kinai_bogre_nebih_figyelmeztetes_melamin_formaldehid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f39af0b-9f22-46b8-b9e6-32afe2bc237f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671dc08c-35bd-4b4e-bd3f-3144180b1904","keywords":null,"link":"/kkv/20190918_kinai_bogre_nebih_figyelmeztetes_melamin_formaldehid","timestamp":"2019. szeptember. 18. 22:36","title":"Veszélyes kínai bögrét találtak, ha vett ilyet, ne használja!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]