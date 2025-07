Készpénzhasználat joga: macerás, költséges, és végül a fogyasztó fogja megfizetni

„Ha valahol nem adott a készpénzes fizetés lehetősége, az azért van így, mert nincs vagy minimális rá a vásárlói igény” – ezzel indokolta Kozák Tamás, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára, miért volt felesleges a készpénzfizetést a tulajdonhoz fűződő alkotmányos joggal egy szintre emelni. A szakember szerint a július 1-jétől élő szabály figyelmen kívül hagyja, hogy versenypiacon a kereskedők a vásárlók elvárásaihoz igazítják a fizetési formákat, hiszen ez az érdekük.

A kormány mintha vissza akarná fordítani az idő kerekét, hiszen a készpénzes fizetések aránya világszerte csökken.

Ráadásul a készpénzben fizetés úgy lett a fogyasztók számára alapvető jog, hogy ez nem jelenti azt, hogy mindig és mindenütt fizethetnek így. Továbbra sem kötelesek elfogadni a készpénzt például

a határon átnyúló szolgáltatók (online áruházak vagy a Revolut),

az online szolgáltatási szerződést kötők (például a streamingszolgáltatók)

vagy az automatizált üzletek, amilyet például az Auchan nyitott a minap a dél-budai Bikás parkban.

Megengedő a jogszabály az árukiadó automatákkal is: csak a júliustól üzembe helyezetteken kell biztosítani a készpénz benyelését. Legálisan meg lehet kerülni a közvetlen bankócsereberét a fesztiválokon is, miután a törvény elfogadja a „specifikus készpénz-helyettesítő eszközöket”.

Még a földtörvényt is módosították, hogy készpénzzel lehessen fizetni, de a Netflixhez kell a bankkártya: megjelentek a szabályok A kormány készpénztörvénye szerint a készpénzes fizetés az állampolgárok szabadságának záloga, a készpénzhasználati jog védelme pedig a személyes szabadság, adatvédelem és társadalmi igazságosság egyik alapköve.

A fesztiválkártyákat kínáló Festipay nem is változtat semmin, mert „a készpénzzel érkező látogatók egy feltöltőkártyára helyezhetik el a kívánt összeget, amelynek fel nem használt részét a rendezvény végéig visszaválthatják készpénzre” – mondták el a HVG-nek. Ezt a megoldást veti be a Festipay a Hungaroringen is, miután elnyerte a lehetőséget, hogy ő nyújtson vendégcsalogató „készpénzmentes fizetési szolgáltatást” az idei Magyar Nagydíjon.

Miközben a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségénél nyugodtan ülnek, mondván, ők felkészültek a készpénzre, a hazai kereskedők számára egyáltalán nem világos, mit is kellene tenniük. Mit értenek vajon a jogalkotók azon elnagyolt passzus alatt, hogy a készpénzfizetést „legalább egy értékesítési helyen” biztosítani kell? Adott üzleten belül az egyik pénztárnál, vagy egy hálózat valamelyik egységében? Ha egy üzletlánc battonyai vevői fizethetnek készpénzzel, a soproniaknak ez már nem lesz alkotmányos joguk?