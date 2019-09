Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96544899-4e55-4053-b83c-57cc983a8399","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem fogadja el a választási bizottság döntését, akik szerint a miniszter nem sértett törvényt, amikor Tarlós és Orbán megállapodásáról beszélt. ","shortLead":"Nem fogadja el a választási bizottság döntését, akik szerint a miniszter nem sértett törvényt, amikor Tarlós és Orbán...","id":"20190921_A_Kurian_menne_neki_Gulyas_Gergelynek_Karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96544899-4e55-4053-b83c-57cc983a8399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1951101-401f-46d1-bd14-82f0a73b1d26","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_A_Kurian_menne_neki_Gulyas_Gergelynek_Karacsony","timestamp":"2019. szeptember. 21. 12:05","title":"A Kúrián menne neki Gulyás Gergelynek Karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e74d44-dc31-436b-9c27-aae05bdc0be2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Még a \"szuperkorallok\" is bajba kerülhetnek az egyre melegedő óceánokban, ezek a nagy hőmérsékletingadozásokhoz szokott korallok is csak korlátozottan tudnak ellenállni a víz szokatlanul magas hőmérsékletének.","shortLead":"Még a \"szuperkorallok\" is bajba kerülhetnek az egyre melegedő óceánokban, ezek a nagy hőmérsékletingadozásokhoz szokott...","id":"20190922_szuperkorallok_viz_gyors_melegedese_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01e74d44-dc31-436b-9c27-aae05bdc0be2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a31a8721-71c5-4353-a418-773a3489829f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190922_szuperkorallok_viz_gyors_melegedese_klimavaltozas","timestamp":"2019. szeptember. 22. 16:03","title":"A rendkívül ellenálló \"szuperkorallok\" sem bírják már sokáig a globális felmelegedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d6e8457-b921-4956-a1e0-f7e15831b707","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már 60 gyermeket kezelnek a betegséggel. Azt, hogy mi okozta, még nem tudni.","shortLead":"Már 60 gyermeket kezelnek a betegséggel. Azt, hogy mi okozta, még nem tudni.","id":"20190922_szalmonella_gyerek_debrecen_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d6e8457-b921-4956-a1e0-f7e15831b707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef0b513e-29a0-4292-95f4-42ee701be5ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_szalmonella_gyerek_debrecen_korhaz","timestamp":"2019. szeptember. 22. 14:40","title":"Annyi gyerek szalmonellás Debrecenben, hogy megteltek a kórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99bd9b33-c1d3-46f9-b07d-7e84551ca7a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Arra kéri a jegybank a bankokat, lombardhitelre ne adjanak Magyar Állampapír Pluszt senkinek.","shortLead":"Arra kéri a jegybank a bankokat, lombardhitelre ne adjanak Magyar Állampapír Pluszt senkinek.","id":"20190921_Gazdag_magyarok_trukkoznek_az_allampapirokkal_az_MNB_besokallt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99bd9b33-c1d3-46f9-b07d-7e84551ca7a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a6b829e-ec79-451f-a434-edfbd26f963a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190921_Gazdag_magyarok_trukkoznek_az_allampapirokkal_az_MNB_besokallt","timestamp":"2019. szeptember. 21. 14:49","title":"Gazdag magyarok trükköznek az állampapírokkal, az MNB besokallt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e282ab31-4206-49ca-9ca6-e0fba1d9512e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Giuseppe Conte olasz kormányfőnek is visszaüzent Orbán Viktor Rómában. A miniszterelnök az Atreju nevű rendezvény meghívottjaként tartott beszédet.","shortLead":"Giuseppe Conte olasz kormányfőnek is visszaüzent Orbán Viktor Rómában. A miniszterelnök az Atreju nevű rendezvény...","id":"20190921_Orban_viktor_atreju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e282ab31-4206-49ca-9ca6-e0fba1d9512e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7846ab-baf6-4b11-99da-6d63ce1bf3e0","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Orban_viktor_atreju","timestamp":"2019. szeptember. 21. 16:15","title":"Orbán beszédét énekelve és tapsolva szakították félbe Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A globális gazdaság minden ágazatában megvan a lehetőség arra, hogy gyors mértékben a felére csökkentse az üvegházhatású gázkibocsátást 2030-ra, ráadásul mindenféle új találmány nélkül, csupán a jelenleg létező technológiákkal és magatartásbeli változtatásokkal – véli egy nemzetközi kutatócsoport.","shortLead":"A globális gazdaság minden ágazatában megvan a lehetőség arra, hogy gyors mértékben a felére csökkentse...","id":"20190922_uveghazhatasu_gazok_kibocsatasa_csokkentes_2030","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd2d826-0532-476f-9958-10afb1289528","keywords":null,"link":"/tudomany/20190922_uveghazhatasu_gazok_kibocsatasa_csokkentes_2030","timestamp":"2019. szeptember. 22. 18:03","title":"Most már oda kell lépni, ha nem akarjuk, hogy megfojtsák a Földet a káros gázok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e7b253a-e914-42ac-894c-1389a75812d7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Majdnem húszezren osztották meg a fotókat, melyek nem Ausztráliában, hanem egy londoni fesztiválon készültek. ","shortLead":"Majdnem húszezren osztották meg a fotókat, melyek nem Ausztráliában, hanem egy londoni fesztiválon készültek. ","id":"20190921_Hamis_fotokkal_probaltak_lejaratni_az_ausztral_klimatuntetoket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e7b253a-e914-42ac-894c-1389a75812d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caedb60b-eb22-4cc1-8b8e-733a57c8cf0c","keywords":null,"link":"/elet/20190921_Hamis_fotokkal_probaltak_lejaratni_az_ausztral_klimatuntetoket","timestamp":"2019. szeptember. 21. 13:58","title":"Hamis szemétkupaccal próbálták lejáratni az ausztrál klímatüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf8470f-513a-4fac-8f0e-695084cc4312","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Üzemelni kezd a Daxing Nemzetközi Repülőtér.","shortLead":"Üzemelni kezd a Daxing Nemzetközi Repülőtér.","id":"20190922_Megnyitja_kapuit_a_vilag_legnagyobb_repulotere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=caf8470f-513a-4fac-8f0e-695084cc4312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd477a79-2459-43c9-8296-d88c9e726c3b","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_Megnyitja_kapuit_a_vilag_legnagyobb_repulotere","timestamp":"2019. szeptember. 22. 17:20","title":"Napokon belül megnyitja kapuit a világ legnagyobb repülőtere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]