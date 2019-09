500 millió forint uniós pénzt kapott Kecskemét a "helyi identitás és kohézió" erősítésére, amiből az ellenzék szerint a helyi Fidesz identitása is jócskán épül a választás előtt. Trendi nevet is adtak a roadshownak: Hi! Kecskemét. A szüreti mulatságtól kezdve az ingyenes alakformáló tornáig vonzó a kínálat.

© Facebook / Szemereyné Pataki Klaudia

Csakhogy a színpadon előbb-utóbb mindenütt megjelenik a városrész fideszes képviselőjelöltje, hogy a polgármester, Szemereyné Pataki Klaudia ajánlásával egy kis bemutatkozót tartson. Vacsiköz, Hunyadiváros, Borbás – mind egy-egy városrész, ahol ezekben a hetekben legalább egy programot rendeznek a pénzből.

A projekt 2022-ig tart, a programsorozat idén áprilisban indult. Az EP-választás előtt különösen sok rendezvény volt, de az augusztus-szeptember is erős.

© hi kecskemét

Az önkormányzati választási kampány augusztus 23-án indult, másnap már az uniós pénzből megrendezett "Rendőrfalu és Kósafalu" napján vehettek részt a kecskemétiek, az eseményre kilátogatott Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, és beszédet mondott a körzet képviselője (és egyben jelöltje), Lévai Jánosné, aki a Hirös.hu tudósítása szerint beszámolt az elmúlt évek alatt végzett fejlesztésekről, és a jövőbeli tervekről is.

Hosszú idő óta vagyok már a városrészek képviselője, és örömmel mondhatom, hogy nincs szégyellnivalónk. Az elmúlt öt évben többet fejlődött Rendőrfalu és Kósafalu, mint az azelőtti 15-20 évben. És fontos, hogy a jövőben is együtt építsük, szépítsük tovább a város ezen részeit

– idézte a lap a politikust.

A következő programon az önkormányzati lap szerint csak a polgármester vett részt, aki egy fát is elültetett. A szeptember eleji Kadarkafesztiválon szintén a fideszes képviselő és ismét jelölt Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester mondott köszöntőt, aki egyben átadta a polgármester üdvözletét is. A többnapos Széchenyiváros hetén is megjelent a választókerület újrainduló fideszes képviselője, Engert Jakabné, aki a tudósítások szerint büszkén beszélt az óvodafejlesztésről. Említhetnénk még a rockbulit is, ahol a polgármester mellett a két új képviselőjelölt lépett fel.

Széchenyváros hete © Facebook / Hi-kecskemét.hu

Király József szocialista politikus, képviselőjelölt azt mondja, hogy az amúgy sem megosztó személyiségű polgármester a megjelenéseivel további szimpatizánsokra tehet szert, ők viszont a színpadra sem jutnak fel. Ezt felháborítónak tartja.

Rendkívül egyenlőtlen, hogy míg ezekre a rendezvényekre nem hívják meg az ellenzék önkormányzati képviselőit, addig a polgármester és a fideszes képviselők kiemelkedő szerepet kapnak.

Pedig nem volna indokolt ekkora hátszél: a Fidesz ciklusok óta vezeti a várost, Zombor Gábor 2010-ben egyenesen 79 százalékkal tarolta le Királyt.

Matolcsy-rokonság

Szemereyné Pataki Klaudia 2008-tól volt a város alpolgármestere, a Daimler-Mercedes projektet vitte, így 2012. decemberében Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter kinevezte a járműipari szakképzés miniszteri biztosának. A következő évben a frissen jegybankelnökké választott Matolcsy helyére ült be a Parlamentbe, bő egy évre. Férjének neve is ismerősen csenghet: Matolcsy György másod-unokatestvéréről, Szemerey Szabolcs vállalkozóról van szó, akinek cége korábban 400 milliós hitelt kapott a jegybanktól, melyet Szemerey Tamás bankja folyósított neki.

Szemereyné Pataki Klaudia © MTI / Bús Csaba

Szemereyné a polgármester-választáson 2014-ben 59 százalékkal debütált, ami egy nagyon kicsit jobb volt, mint Zombor 2006-os eredménye. Öt éve az MSZP és a DK nem állított polgármesterjelöltet, beállt a választás előtt két hónappal "beugró" Hugyecz Zoltán független jelölt mögé, aki a 22 százalékos eredménnyel meg sem tudta közelíteni Szemereynét, a szintén induló jobbikos és LMP-s jelölt pedig kevesebb mint 10-10 százalékot szerzett. 2014-ben az egyéni körzetekben tartolt a Fidesz, csak ők nyertek, jellemzően meggyőző fölénnyel, a közgyűlésben hat ellenzéki ül velük szemben.

Az országgyűlési választáson sem volt miért aggódnia a kormánypártnak: mindkét körzetben a fideszes jelölt nyert, 52-54 százalékkal. A számos ellenzéki jelölt közül a jobbikos Lejer Zoltán szerepelt a legjobban a maga 24 százalékával, most ő az összellenzéki kihívója Szemereynének. Lejer 2013-ban lépett be a Jobbikba, tavaly a párt regionális igazgatója lett. Régen katona volt, majd egy cég termelési vezetője, képviselői múltja nincs.

A választáson még két polgármesterjelölt indul, a független Hegedűs Gábor Imre, illetve Faragó Dániel, a Jobbikot szalámizó Mi Hazánk színiben. Hegedűsről lényegében nem ír a Hirös.hu, és bár Lejerhez hasonlóan Faragót sem szerepelteti túl a lap, vele azért készült egy interjú. Király József azt mondja, a városvezetés azt is megengedte Faragónak, hogy a helyi művelődési központban tartsa a rendezvényét – ez más ellenzéki párt esetében szóba sem jöhetett.

Nem hiszik, hogy nyernek

Király szerint a polgármesteri székért nagyon keményen meg kell küzdenie az ellenzéknek – hiszen a város dúskál a pénzben a Mercedes-gyár jóvoltából –, a képviselő-testületben viszont szerinte nagy esély van a változásra. A városvezetés azonban tett róla, hogy tovább rontsa az ellenzék esélyeit: a jegyző által irányított helyi választási iroda tavasszal egyszer csak szétosztotta az egyik választókerületet, mondván, csökkent a lakosok száma. Árpádváros arról volt nevezetes, hogy a kormánypártok az elmúlt években ott érték el a legrosszabb eredményeket. Arról nem szólt a helyi fideszes média, hogy közben más választókerületekben – még mielőtt az árpádvárosiakat szétosztották volna – rejtélyes módon megszaporodtak a helybéliek – mondja a politikus.

© Facebook / Szemereyné Pataki Klaudia

Megkerestük a város polgármesterét, miért kampányolnak uniós pénzből, mire Szemereyné azt írta, természetes, hogy a 3 évig tartó programsorozaton a hivatalban lévő polgármester és képviselők megjelennek, ez is beletartozik a feladatkörükbe.

Ők akkor is hivatalban lévő tisztségviselők, ha most éppen kampány van, és egyben jelöltek is. A hivatalban nem lévő, új jelöltek valóban részt vesznek a rendezvényeken, de szó sincs semmilyen ajánlásról, jelölti bemutatkozásról.

Visszautasította, hogy az ellenzék ne kapna lehetőséget, szerinte a vacsiközi rendezvényen például a Szövetség egyik jelöltje, Kohajda László a hivatalos program részeként kerékpárszerviz-szolgáltatással állt az érdeklődők rendelkezésére. (Erről a Hírös.hu-n nincs beszámoló – a szerk.) A polgármester kiemelte azt is, a hétvégi petőfivárosi rendezvényen az ellenzéki jelöltek főztek:

csak ők főztek külön, mi pedig örülünk neki.

Király erre azt mondja, bárki nevezhetett, ezért indultak.

Szemereyné a válaszát azzal zárta,