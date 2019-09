Elbukta a pert az MTVA, nem kérhették Kunhalmiék kidobását – írtuk meg pénteken. A bíróság szerint nem okozott volna az MTVA működésében aránytalan sérelmet, ha a képviselők beolvassák 8-10 percben a követeléseiket.

Ezt követően szombaton a DK képviselői bejelentették, hogy

bemegyünk az MTVA épületébe.

Ismét megpróbálták eljuttatni véleményüket a köztévébe, Gréczy Zsolt, Oláh Lajos, Vadai Ágnes és Varju László azt akarták elérni, hogy engedjék őket beszélni a tévé egyik vezetőjével, és közöljék a DK pénteki bírósági döntésről szóló nyilatkozatát.

A Mérce szerint a közmédia felkészült a szombati sajtótájékoztatóra, helyszíni tudósítójuk plexifallal körbevett bejáratról, felsorakozott biztonsági őrökről számolt be.

A DK-sok be is mentek az épületbe, de hamar ki is jöttek onnan, a biztonsági őrök által ugyancsak lezárt, belső beléptető kapuig jutottak el, ott nem engedték tovább őket. Ugyanakkor kijövetelük után arról számoltak be, hogy:

a nyilatkozat eljuttatása sikeresen megtörtént, és ezúttal be is olvassák majd a DK közleményét.

Azonban a politikusok azt mondták, ez nem elég, az ellenzék hétfő reggel kilenc órára újra a köztévébe megy majd, hogy követeljék a választás előtti, széleskörű és kiegyensúlyozott tájékoztatást.

(Kiemelt képünkön Varju Lászlót teperik le korábban az MTVA épületében.)