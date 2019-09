Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d05028f-5b7b-4073-863a-777ffabf6c47","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Letették a Mol tiszaújvárosi poliolüzemének alapkövét.","shortLead":"Letették a Mol tiszaújvárosi poliolüzemének alapkövét.","id":"20190928_Kepek_igy_all_ma_Magyarorszag_legnagyobb_ipari_beruhazasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d05028f-5b7b-4073-863a-777ffabf6c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f406d13a-a5e4-46e8-8e61-b7d3874cd492","keywords":null,"link":"/kkv/20190928_Kepek_igy_all_ma_Magyarorszag_legnagyobb_ipari_beruhazasa","timestamp":"2019. szeptember. 28. 13:20","title":"Képek: így áll ma Magyarország legnagyobb ipari beruházása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77b0e5b1-56ca-4465-a807-d6c106c3b97b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság csak akkor lépett be a szórakozóhelyre, amikor Budaházyék molinóját leöntötték joghurttal.","shortLead":"A hatóság csak akkor lépett be a szórakozóhelyre, amikor Budaházyék molinóját leöntötték joghurttal.","id":"20190926_A_rendoroket_is_feljelentik_az_Aurora_vezetoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77b0e5b1-56ca-4465-a807-d6c106c3b97b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d60ff67-6d0c-4b99-b7d5-9f517e3036ae","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_A_rendoroket_is_feljelentik_az_Aurora_vezetoi","timestamp":"2019. szeptember. 26. 21:18","title":"A rendőröket is feljelentik az Auróra vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99ed774-0ff0-4da2-97dc-0bf893dbea64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hírvilág a kormányközeli Mediaworks tartalmait ajánlja.","shortLead":"A Hírvilág a kormányközeli Mediaworks tartalmait ajánlja.","id":"20190926_Hirgyujto_oldal_indult_kormanyparti_mediumoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d99ed774-0ff0-4da2-97dc-0bf893dbea64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf4deb2-aba6-4e4f-8ba4-84237ffb9e2f","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_Hirgyujto_oldal_indult_kormanyparti_mediumoknak","timestamp":"2019. szeptember. 26. 18:56","title":"Hírgyűjtő oldal indult kormánypárti médiumoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04b7732-32bf-4028-bc0a-dd12087b6d1d","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Valószínűleg novemberben, az Európai Néppárt zágrábi kongresszusán sem születik majd végleges döntés a Fidesz sorsáról. A felfüggesztés felülvizsgálatával megbízott Bölcsek Tanácsa ugyanis csak ezután kezdheti el az érdemi munkáját. Mindeközben a Néppártban is meglepve tapasztalják, mennyire megkedvelte a Fidesz felfüggesztéséből származó játékterét a magyar kormányfő. Orbán Viktor folyamatosan a leshatáron mozog, és az új uniós költségvetés vitájában is helyzetbe akar kerülni. Függetlenül attól, hogy végül ki lesz a magyar uniós biztos.","shortLead":"Valószínűleg novemberben, az Európai Néppárt zágrábi kongresszusán sem születik majd végleges döntés a Fidesz sorsáról...","id":"201939__neppart_kontra_fidesz__orban_helyezkedese__testveriseg__attol_fugg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a04b7732-32bf-4028-bc0a-dd12087b6d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0fb6c94-cfbf-4217-a11d-49e8666b7b84","keywords":null,"link":"/360/201939__neppart_kontra_fidesz__orban_helyezkedese__testveriseg__attol_fugg","timestamp":"2019. szeptember. 27. 07:00","title":"Tovább tarthat Orbán Viktor pávatánca az Európai Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c205eff4-32ea-4ee5-83e1-bf6bedfccdc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tőle szokatlan vehemenciával támadta Jávor Gulyás Gergelyt is. A klímaváltozásra kell koncentrálni, véli.","shortLead":"Tőle szokatlan vehemenciával támadta Jávor Gulyás Gergelyt is. A klímaváltozásra kell koncentrálni, véli.","id":"20190927_Javor_Benedek_Szrjatok_le_a_gulyasgergelyeket_menjetek_tuntetni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c205eff4-32ea-4ee5-83e1-bf6bedfccdc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dcef463-b6aa-48c5-ad41-b6a759c21b42","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Javor_Benedek_Szrjatok_le_a_gulyasgergelyeket_menjetek_tuntetni","timestamp":"2019. szeptember. 27. 15:21","title":"Jávor Benedek: Egy percünk sincs idiótákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07805bd3-9b9d-4d9a-821b-4fb0598f20ee","c_author":"Gergely Zsófia","category":"kkv","description":"Két nagy cég is a hvg.hu-tól tudta meg, hogy világmárkáit engedély nélkül használják egy olyan győri rendezvény reklámjain, ahol Lagzi Lajcsiékon kívül csak két fideszes lép fel. Egyikük ráadásul maga a szervező, de ez sem derül ki az ingyenes ugrálóvárral családokat csalogató program meghívójából. A fideszes képviselőjelölt, Hajtó Péter szerint ez valójában kulturális rendezvény, a szintén beszédet mondó Borkai Zsolt süketet játszik, a Pepsi és a Tuborg forgalmazója viszont elhatárolódik és jogi lépéseket tervez.","shortLead":"Két nagy cég is a hvg.hu-tól tudta meg, hogy világmárkáit engedély nélkül használják egy olyan győri rendezvény...","id":"20190928_Illegalisan_hasznalt_Pepsi_es_Tuborg_logoval_csalogatjak_a_nepet_a_gyori_fideszes_rendezvenyere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07805bd3-9b9d-4d9a-821b-4fb0598f20ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b607af6e-d435-443d-9829-a62011834b4a","keywords":null,"link":"/kkv/20190928_Illegalisan_hasznalt_Pepsi_es_Tuborg_logoval_csalogatjak_a_nepet_a_gyori_fideszes_rendezvenyere","timestamp":"2019. szeptember. 28. 07:00","title":"Jogosulatlanul csalogatják Pepsivel és sörrel a népet a győri fideszes rendezvényére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97018da5-6a6c-46cb-9e55-2bcbab69b1c7","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Egy nappal korábban a Bazilika előtt a születésnapját ünnepelte Will Smith, csütörtökön pedig újságíróknak mesélt arról, hogy milyen volt smink nélkül filmet forgatni, és milyen az élet így, 50 felett. A színész, Ang Lee rendező, valamint az elmúlt negyven év legnagyobb blockbustereinek producere, Jerry Bruckheimer titkokat árult el a Gemini Man sajtótájékoztatóján. ","shortLead":"Egy nappal korábban a Bazilika előtt a születésnapját ünnepelte Will Smith, csütörtökön pedig újságíróknak mesélt...","id":"20190926_will_smith_budapesten_ang_lee_jerry_bruckheimer_gemini_man","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97018da5-6a6c-46cb-9e55-2bcbab69b1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c2c4ae-95c1-4eaa-bc72-3d4fb2bb64d0","keywords":null,"link":"/kultura/20190926_will_smith_budapesten_ang_lee_jerry_bruckheimer_gemini_man","timestamp":"2019. szeptember. 26. 20:37","title":"Ilyen az, amikor az 51 éves Will Smith a kapuzárási pánikról elmélkedik Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b63d927-ec25-4399-88f1-39b9809e37b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTI ki is adott róla fotókat. Hatot.","shortLead":"Az MTI ki is adott róla fotókat. Hatot.","id":"20190927_pecs_felirat_pava_zsolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b63d927-ec25-4399-88f1-39b9809e37b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe08345d-3f07-4b5d-bd29-446910eb35f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_pecs_felirat_pava_zsolt","timestamp":"2019. szeptember. 27. 05:18","title":"Négy betűt avatott fel Pécs fideszes polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]