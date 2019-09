Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30fedf74-b19d-4276-ac60-e607dee40fe2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jeleztük a szándékot. Hármat is rendeznénk.","shortLead":"Jeleztük a szándékot. Hármat is rendeznénk.","id":"20190927_kezilabda_vb_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30fedf74-b19d-4276-ac60-e607dee40fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ce89b0d-8301-4f45-82ae-8e509d7449e6","keywords":null,"link":"/sport/20190927_kezilabda_vb_magyarorszag","timestamp":"2019. szeptember. 27. 14:20","title":"Kézilabda-világbajnokságot rendezne Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96405c2b-6711-4e48-b0d6-852662db959e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatvannyolc baleseti sebész helyezte kilátásba rendkívüli felmondását a Népszava szerint, ha a kormány nem teljesíti a korábbi ígéreteit.","shortLead":"Hatvannyolc baleseti sebész helyezte kilátásba rendkívüli felmondását a Népszava szerint, ha a kormány nem teljesíti...","id":"20190927_ultimatum_traumatologusok_baleseti_ellatas_egeszsegugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96405c2b-6711-4e48-b0d6-852662db959e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"035475d5-655b-461b-a2d1-d691b4bfa78b","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_ultimatum_traumatologusok_baleseti_ellatas_egeszsegugy","timestamp":"2019. szeptember. 27. 06:40","title":"Leállhat a baleseti ellátás, ultimátumot adtak a traumatológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az előírt határidőig nyolc ajánlat érkezett a Lánchíd, a Széchenyi István tér és a budai váralagút felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárásban.","shortLead":"Az előírt határidőig nyolc ajánlat érkezett a Lánchíd, a Széchenyi István tér és a budai váralagút felújítására...","id":"20190927_lanchid_varalagut_felujitas_kozbeszerzes_bkk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7936aa8-0ebe-4fdb-93fc-191a8c3c0939","keywords":null,"link":"/kkv/20190927_lanchid_varalagut_felujitas_kozbeszerzes_bkk","timestamp":"2019. szeptember. 27. 22:03","title":"Lánchíd-felújítás: a legolcsóbb ajánlat is drágább 24 milliárdnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad8f408a-228f-4468-8b88-98c6509e06da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Láthatóvá teszi a Japan Airline, melyik széken ül csecsemő, így aki nagyon nem bírja, az érintett helyektől távolra ülhet, hogy elkerülje a túl hangos gyereksírást.\r

\r

","shortLead":"Láthatóvá teszi a Japan Airline, melyik széken ül csecsemő, így aki nagyon nem bírja, az érintett helyektől távolra...","id":"20190927_Egy_japan_legitarsasag_segit_elkerulni_minden_utazo_remalmat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad8f408a-228f-4468-8b88-98c6509e06da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82d972e-310f-407f-8aba-159bf50d6fb5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190927_Egy_japan_legitarsasag_segit_elkerulni_minden_utazo_remalmat","timestamp":"2019. szeptember. 27. 19:52","title":"Egy japán légitársaság segít elkerülni minden utazó rémálmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57593680-a65f-481c-9be5-a62ca72f6c2a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kórházlátogatással kezdte a harmadévet a 95-ben végzett színészosztály, miután egyikük a pszichiátriára került - erről is mesélnek a szereplők az Osztálytalálkozó című dokumentumfilmben. Emlékezetes előadások archív felvételeiből derül ki, mikor szokott össze a legendás Horvai-Kapás színészosztály. A Doku360-ban a filmet sorozatként tálaljuk, a harmadik, befejező epizód a cikkben elérhető. ","shortLead":"Kórházlátogatással kezdte a harmadévet a 95-ben végzett színészosztály, miután egyikük a pszichiátriára került - erről...","id":"20190928_Osztalytalalkozo_harmadik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57593680-a65f-481c-9be5-a62ca72f6c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48939049-ab6c-47f7-a3a9-6cb5f21176d5","keywords":null,"link":"/360/20190928_Osztalytalalkozo_harmadik_resz","timestamp":"2019. szeptember. 28. 19:00","title":"Doku360: \"Kéri Kitty eltörte a fülem egy Bud Spencer-es pofonnal\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M0-s autóúton három kamion, a 81-es főúton pedig három autó és egy kisteherautó ütközött össze.","shortLead":"Az M0-s autóúton három kamion, a 81-es főúton pedig három autó és egy kisteherautó ütközött össze.","id":"20190927_kamion_baleset_m0","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36cc2f3b-b614-478a-b81a-5c965f7e9d27","keywords":null,"link":"/cegauto/20190927_kamion_baleset_m0","timestamp":"2019. szeptember. 27. 11:22","title":"Három kamion ütközött az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90225400-65f0-4711-89ca-bcde9fec9d15","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az önkormányzati választáson hatvanegy induló az Európai Unió valamely más tagállamának az állampolgára.","shortLead":"Az önkormányzati választáson hatvanegy induló az Európai Unió valamely más tagállamának az állampolgára.","id":"20190927_Sved_gorog_es_belga_jeloltek_is_indulnak_az_onkormanyzati_valasztasokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90225400-65f0-4711-89ca-bcde9fec9d15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"270bcab6-85c8-4d67-accd-098c92d41346","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Sved_gorog_es_belga_jeloltek_is_indulnak_az_onkormanyzati_valasztasokon","timestamp":"2019. szeptember. 27. 12:17","title":"Svéd, görög és belga jelölt is indul az önkormányzati választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Emberölés kísérlete miatt jogerősen tizenkét év fegyházra ítéltek egy férfit Szombathelyen.","shortLead":"Emberölés kísérlete miatt jogerősen tizenkét év fegyházra ítéltek egy férfit Szombathelyen.","id":"20190927_Agancsok_helyett_golyot_kapott_egy_vallalkozo_12_evet_kapott_a_lovoldozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"832808f2-5f1c-4a6a-8dd0-28aa79be9073","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Agancsok_helyett_golyot_kapott_egy_vallalkozo_12_evet_kapott_a_lovoldozo","timestamp":"2019. szeptember. 27. 12:03","title":"Agancsok helyett golyót kapott egy vállalkozó, 12 évet kapott a lövöldöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]