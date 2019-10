Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d624848-0b16-4860-af8e-b4f070773d49","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfit a dróntechnika buktatta le.","shortLead":"A férfit a dróntechnika buktatta le.","id":"20191002_barlang_szokott_rab_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d624848-0b16-4860-af8e-b4f070773d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589bee67-ff45-40a7-a6e8-e7822f42aefa","keywords":null,"link":"/elet/20191002_barlang_szokott_rab_kina","timestamp":"2019. október. 02. 10:31","title":"17 évig bujkált egy barlangban egy szökött rab Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Philippe Menasché azt mondta, nem tud csodákat tenni.","shortLead":"Philippe Menasché azt mondta, nem tud csodákat tenni.","id":"20191001_michael_schumacher_orvos_parizs_kezeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba02ef7-bc41-464d-a59f-3c5ba51fae0a","keywords":null,"link":"/elet/20191001_michael_schumacher_orvos_parizs_kezeles","timestamp":"2019. október. 01. 16:51","title":"Üzent Michael Schumacher francia orvosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ba32649-e4b7-4917-8d4a-216bad7a6e64","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Alig egy évvel az után, hogy a Vodafone-csoport megvásárolta a UPC magyar leányvállalatát, már csak a saját márkanevén fog szolgáltatást kínálni.","shortLead":"Alig egy évvel az után, hogy a Vodafone-csoport megvásárolta a UPC magyar leányvállalatát, már csak a saját márkanevén...","id":"20191002_Eltunik_a_magyar_piacrol_a_UPC_markanev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ba32649-e4b7-4917-8d4a-216bad7a6e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceec9b00-a69e-49ab-939f-5cf1f655e263","keywords":null,"link":"/kkv/20191002_Eltunik_a_magyar_piacrol_a_UPC_markanev","timestamp":"2019. október. 02. 10:10","title":"Eltűnik a magyar piacról a UPC márkanév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d903dda0-b00d-4bf8-80b4-7129fa0656cb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20191002_Mindent_szeretek_amit_csinal__Szikora_Robert_langlelku_tamogatoja_a_fideszes_jeloltnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d903dda0-b00d-4bf8-80b4-7129fa0656cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda56f47-6d47-4115-a854-9dcdf8c68a18","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Mindent_szeretek_amit_csinal__Szikora_Robert_langlelku_tamogatoja_a_fideszes_jeloltnek","timestamp":"2019. október. 02. 12:28","title":"„Mindent szeretek, amit csinál” – Szikora Róbert lánglelkű támogatója a fideszes jelöltnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568b2421-80de-4100-b053-487615ff8680","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Interaktív kiállítás és kávéház is lesz a megújult Olof Palme-házban a budapesti Városligetben, ami új kerttel és névvel várja a látogatókat - mindez 3,6 milliárd forintért.\r

\r

","shortLead":"Interaktív kiállítás és kávéház is lesz a megújult Olof Palme-házban a budapesti Városligetben, ami új kerttel és...","id":"20191001_Az_oszi_szunet_elso_napjan_nyilik_meg_a_felujitott_Olof_Palmehaz_Millennium_Haza_neven","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=568b2421-80de-4100-b053-487615ff8680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf018ee-5669-47db-9579-929e9eab81b5","keywords":null,"link":"/kultura/20191001_Az_oszi_szunet_elso_napjan_nyilik_meg_a_felujitott_Olof_Palmehaz_Millennium_Haza_neven","timestamp":"2019. október. 01. 10:41","title":"Még ebben a hónapban megnyílik a 3,6 milliárdos felújított Olof Palme-ház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503226f3-d217-4ac4-9b5a-810afeda0875","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vannak azok a napok, amikor a legenergikusabbak sem képesek összeszedni magukat, hogy felálljanak a kanapéról. Ezek a pillanatok inspiráltak két amerikai férfit Salt Lake Cityben, hogy a kanapéjukból utazóalkalmatosságot eszkábáljanak.","shortLead":"Vannak azok a napok, amikor a legenergikusabbak sem képesek összeszedni magukat, hogy felálljanak a kanapéról. Ezek...","id":"20191002_Kanapen_hajtott_a_McDonaldsba_ket_amerikai_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=503226f3-d217-4ac4-9b5a-810afeda0875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64690b95-1c3f-4e42-b99e-a02b3cab1f2b","keywords":null,"link":"/elet/20191002_Kanapen_hajtott_a_McDonaldsba_ket_amerikai_ferfi","timestamp":"2019. október. 02. 14:17","title":"Kanapén hajtott a McDonald’sba két amerikai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f24987d-ba56-4d3a-a438-02a1ab9c3ce8","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Akár profi szakembereknek is kiszervezheti az online társkeresést, ráadásul garanciákkal. Persze nem ingyen.","shortLead":"Akár profi szakembereknek is kiszervezheti az online társkeresést, ráadásul garanciákkal. Persze nem ingyen.","id":"20191001_Itt_a_megoldas_ha_mar_a_neten_sincs_ideje_ismerkedni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f24987d-ba56-4d3a-a438-02a1ab9c3ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6005f28d-0e38-4b5e-bbd7-415ef7d31526","keywords":null,"link":"/360/20191001_Itt_a_megoldas_ha_mar_a_neten_sincs_ideje_ismerkedni","timestamp":"2019. október. 01. 09:00","title":"Itt a megoldás, ha már a neten sincs ideje ismerkedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34fc234d-9a8a-456f-997e-99888f9064d3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A közutak mellett vasúton is szállítanak majd harci járműveket.","shortLead":"A közutak mellett vasúton is szállítanak majd harci járműveket.","id":"20191002_Csutortoktol_ismet_katonai_konvojokra_kell_szamitani_az_utakon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34fc234d-9a8a-456f-997e-99888f9064d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876e82ea-e35f-48f2-bc87-8cf3d2415b80","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Csutortoktol_ismet_katonai_konvojokra_kell_szamitani_az_utakon","timestamp":"2019. október. 02. 22:03","title":"Csütörtöktől ismét katonai konvojokra kell számítani ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]