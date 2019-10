Nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyen a magát civilnek nevező Új Lendület nevű miskolci egyesület egyik önkormányzati képviselőjelöltje arról beszél, hogy nem is akar nyerni a választáson, mert csak felkérésre, pénzért indul el - számolt be az RTL Klub Híradója. A felvételt a Hírklikk.hu tette közzé azzal, hogy azt Bazin Levente ellenzéki képviselőjelölt készítette. Bazin az oldalnak elmondta azt is, hogy a felvételen Tóth Ákos hallható,

aki az ő sógora, valamint Tóth felesége.

A felvételen Tóth Ákos felesége azt mondja, a férfi nem kampányol, mert "nem a célja az, hogy megnyerje, őt felkérték azért, hogy induljon, gyakorlatilag. (...) Azt se tudja, melyik a körzete mellesleg." A férfi a felvételen azt is elmondja, hogy saját egyesülete polgármester-jelöltje helyett a Fidesz jelöltjére, Alakszai Zoltánra fog szavazni, mint mondja, neki az a jó, ha a Fidesz marad a város élén. Arról is beszél,

hogy az egyesület és a Fidesz kampányfőnöke ugyanaz az ember, de ha kiderül a csalás, szerinte neki nem eshet baja, mert megvédik.

A felvételen azt is mondja, hogy a Fideszben is indulhatott volna, de végül nem így tett. Később hozzáteszi, hogy meg is tudná nyerni a körzetét, de nem akarja. A férfi helyesel arra a feltevésre, hogy a pénz miatt csinálja, később pedig ki is mondja, hogy pénzért vállalta el a jelölést, a felesége pedig hozzá is teszi, hogy

ezért az összegért két hét szívódás teljesen megéri.

Az ellenzék választási csalás gyanúja miatt tett feljelentést, az MSZP-s országgyűlési képviselő, Varga László azt mondta, világos, hogy több bűncselekmény gyanúja is felmerül.

A miskolci Fidesz az RTL Klub kérdésére azt válaszolta, a "lehallgatási botrányban" nem illetékesek, de szerintük ez az ügy is azt bizonyítja, hogy az ellenzéki jelölt, Veres Pál és csapata erkölcsileg alkalmatlan.

A hangfelvételen hallható Tóth Ákos nem cáfolta, hogy ő szerepel a felvételen, az egyesület polgármester-jelöltje, Kopcsó Gábor viszont azt nyilatkozta a csatornának, hogy "a Fidesszel való összemosásunkra vonatkozó valamennyi feltevést határozottan elutasítjuk, és vizsgálatot indítottunk a hangfelvétel ügyében", és megrendült a bizalmuk a képviselőjelöltjükben.