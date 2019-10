Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b8ae88c-60f4-4261-9465-c48b4cedb00c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre durvábbá kezd válni a Blizzard elleni tiltakozás, amiért a stúdió azonnali hatállyal kitiltotta egy játékosát. Blitzchung élő műsorban állt ki a hongkongi tüntetők mellett, a stúdió szerint ez szabályellenes.

","shortLead":"Egyre durvábbá kezd válni a Blizzard elleni tiltakozás, amiért a stúdió azonnali hatállyal kitiltotta egy játékosát...","id":"20191010_bojkott_blizzard_blitzchung_tuntetes_hongkong_hearthstone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b8ae88c-60f4-4261-9465-c48b4cedb00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281f456b-da24-4c26-8f90-3a1fddec5589","keywords":null,"link":"/tudomany/20191010_bojkott_blizzard_blitzchung_tuntetes_hongkong_hearthstone","timestamp":"2019. október. 10. 17:11","title":"Bojkottot hirdettek a Blizzard ellen a kitiltott játékos miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03b337b-5e6f-4bab-8a6e-ef70fb543c05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Kossuth tér volt az utolsó állomásuk. ","shortLead":"A Kossuth tér volt az utolsó állomásuk. ","id":"20191009_Budapesten_fejezte_be_utjat_a_ket_francia_akik_biciklivel_irtak_fel_a_terkepre_a_love_szot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f03b337b-5e6f-4bab-8a6e-ef70fb543c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1651ac1-ec73-4ecf-8ccb-6a13055ee7f3","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Budapesten_fejezte_be_utjat_a_ket_francia_akik_biciklivel_irtak_fel_a_terkepre_a_love_szot","timestamp":"2019. október. 09. 16:12","title":"Budapesten fejezte be útját a két francia, akik biciklivel írták fel a térképre a „love” szót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan a WhatsApp lehetővé teszi, hogy a szavakat dőlt vagy félkövér betűkkel formázzuk, sőt az áthúzást is használhatjuk, azonban ez az app eszközével kissé macerás. Mutatunk egy egyszerűbb megoldást.","shortLead":"Ugyan a WhatsApp lehetővé teszi, hogy a szavakat dőlt vagy félkövér betűkkel formázzuk, sőt az áthúzást is...","id":"20191010_dolt_es_kover_betuk_whatsapp_chat_iras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e53386b0-ca2b-40a6-bf3b-10b88b31de4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191010_dolt_es_kover_betuk_whatsapp_chat_iras","timestamp":"2019. október. 10. 14:03","title":"Így használhat egyszerűen dőlt és kövér betűket a WhatsAppban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"458399b3-2f86-490a-af52-eed5e6ab1cd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem egyszerű félrelépés, hanem egy rendszer leleplezése a Borkai-szexvideó, írja a friss HVG, amely cégadatokkal, céghálóval mutatja be, hogyan futnak össze a szálak az adriai videó szereplői és bizniszei között.","shortLead":"Nem egyszerű félrelépés, hanem egy rendszer leleplezése a Borkai-szexvideó, írja a friss HVG, amely cégadatokkal...","id":"20191009_A_Borkaivideo_a_NER_termeszetet_leplezi_le","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=458399b3-2f86-490a-af52-eed5e6ab1cd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f3e3f6-4e07-4aa0-9d0a-c8362ec8884c","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_A_Borkaivideo_a_NER_termeszetet_leplezi_le","timestamp":"2019. október. 09. 16:37","title":"A Borkai-videó a NER természetét leplezi le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5131cb-687b-47de-8cf9-659dd59af0a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai elemző cég szerint szokatlan, hogy Fidesz ennyire ellentmondásosan kommunikál az ügyben.","shortLead":"A politikai elemző cég szerint szokatlan, hogy Fidesz ennyire ellentmondásosan kommunikál az ügyben.","id":"20191010_political_capital","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce5131cb-687b-47de-8cf9-659dd59af0a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2b57234-9114-49be-bfb3-5d983daa06d2","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_political_capital","timestamp":"2019. október. 10. 15:20","title":"Political Capital: Az ellenzék semmit sem tudott mit kezdeni a Borkai-üggyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570387ba-40a8-4d0d-8d14-6692fb39a939","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az indonéz igazságügyi és belbiztonsági éppen a kocsijából szállt ki, amikor a késelő megtámadta. A politikust mentőhelikopterrel vitték kórházba.","shortLead":"Az indonéz igazságügyi és belbiztonsági éppen a kocsijából szállt ki, amikor a késelő megtámadta. A politikust...","id":"20191010_keseles_indonez_igazsagugyi_miniszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=570387ba-40a8-4d0d-8d14-6692fb39a939&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7275abc-2a04-4683-b4f0-1d296aebb3a3","keywords":null,"link":"/vilag/20191010_keseles_indonez_igazsagugyi_miniszter","timestamp":"2019. október. 10. 11:17","title":"Videók kerültek ki a netre, ahogy kétszer is hasba szúrják az indonéz minisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d41e8353-bb36-496b-96e0-542024f0f4f9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jogszabálysértésekre hivatkozva nem hosszabbította meg az NMHH a Civil Rádió frekvenciahasználati jogát.","shortLead":"Jogszabálysértésekre hivatkozva nem hosszabbította meg az NMHH a Civil Rádió frekvenciahasználati jogát.","id":"20191010_Elhallgattatjak_a_Civil_Radiot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d41e8353-bb36-496b-96e0-542024f0f4f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f220b491-2316-4f5f-8dc1-e47bed5d605d","keywords":null,"link":"/kkv/20191010_Elhallgattatjak_a_Civil_Radiot","timestamp":"2019. október. 10. 15:51","title":"Elhallgattatják a Civil Rádiót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5c35c0-ef41-4e0b-9f95-5ac6def4199c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai űrhivatal újfajta szkafanderében nemcsak könnyebben mozognak majd az űrhajósok a Holdon, de a földi szakemberek szerint nagyobb biztonságban is lesznek.","shortLead":"Az amerikai űrhivatal újfajta szkafanderében nemcsak könnyebben mozognak majd az űrhajósok a Holdon, de a földi...","id":"20191011_nasa_urruha_szkafander_holdra_szallas_artemis_misszio_xemu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af5c35c0-ef41-4e0b-9f95-5ac6def4199c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09231b8f-87cb-48c7-adce-307b7b7f21f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191011_nasa_urruha_szkafander_holdra_szallas_artemis_misszio_xemu","timestamp":"2019. október. 11. 14:03","title":"Ebben a spéci szkafanderben térhetnek vissza a NASA űrhajósai a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]