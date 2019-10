Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c96fce2-2ea2-48d0-9fd7-5146b64165c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik a Viking Sigyn orrából készült.","shortLead":"Az egyik a Viking Sigyn orrából készült.","id":"20191011_Uj_felvetelek_a_Hableany_legazolasarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c96fce2-2ea2-48d0-9fd7-5146b64165c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e90bc458-c220-4c05-a9d8-f739956881a4","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Uj_felvetelek_a_Hableany_legazolasarol","timestamp":"2019. október. 11. 13:52","title":"Új felvételek kerültek elő a Hableány-tragédiáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59bf9401-37b9-4c8a-8c64-54322e364d4c","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Három évvel a drámai Skeleton Tree után új, talán még különösebb és bizonyos értelemben még megrázóbb nagylemezzel jelentkezett Nick Cave és zenekara.\r

\r

","shortLead":"Három évvel a drámai Skeleton Tree után új, talán még különösebb és bizonyos értelemben még megrázóbb nagylemezzel...","id":"20191010_A_lelegzet_elall__Nick_Cave_uj_nagylemeze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59bf9401-37b9-4c8a-8c64-54322e364d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"405f7022-235d-4d2b-b8a2-b3854d49f3fd","keywords":null,"link":"/kultura/20191010_A_lelegzet_elall__Nick_Cave_uj_nagylemeze","timestamp":"2019. október. 10. 10:55","title":"A lélegzet eláll – Nick Cave új nagylemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b18e49c-efb2-485a-9115-e155eae3704d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A retrófuturista hotrodot egy Bentley Continental GT motorja hajtja.","shortLead":"A retrófuturista hotrodot egy Bentley Continental GT motorja hajtja.","id":"20191010_Krugger_FD","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b18e49c-efb2-485a-9115-e155eae3704d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ecaeea-fb8b-46e7-99e8-657877b0603d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191010_Krugger_FD","timestamp":"2019. október. 10. 17:15","title":"A semmiből jött a világ egyik legkülönösebb autója ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6225b2-cada-4fd3-9181-6f6615e995d8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rendőrség arról számolt be, hogy 36 horvát és 49 külföldi személyt állítottak elő.","shortLead":"A rendőrség arról számolt be, hogy 36 horvát és 49 külföldi személyt állítottak elő.","id":"20191011_Nyolcvanot_szurkolot_vettek_orizetbe_a_horvat__magyar_meccs_napjan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a6225b2-cada-4fd3-9181-6f6615e995d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91b6100-1a89-42ff-b5e2-39b6efabd0b3","keywords":null,"link":"/elet/20191011_Nyolcvanot_szurkolot_vettek_orizetbe_a_horvat__magyar_meccs_napjan","timestamp":"2019. október. 11. 09:28","title":"Nyolcvanöt szurkolót vettek őrizetbe Splitben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260eca2e-96d6-4444-9f9e-7afaeb26e456","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesületének elnöke szerint a sertéspestissel fertőzött területekről rengeteg vendégmunkás érkezik, és ez veszélyes.","shortLead":"A Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesületének elnöke szerint a sertéspestissel fertőzött területekről rengeteg...","id":"20191011_Sertestenyesztok_A_vendegmunkasok_miatt_egesz_Europa_veszelyben_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=260eca2e-96d6-4444-9f9e-7afaeb26e456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7013545-b20f-405c-bb27-ed0551640557","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_Sertestenyesztok_A_vendegmunkasok_miatt_egesz_Europa_veszelyben_van","timestamp":"2019. október. 11. 07:19","title":"Sertéstenyésztők: A vendégmunkások miatt egész Európa veszélyben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a679eb59-fbec-4f5f-b8df-a4c6aa24965f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pedig Révész Máriusz kormánybiztos szerdán még arról beszélt, hogy több mindenen is változtatni kell.","shortLead":"Pedig Révész Máriusz kormánybiztos szerdán még arról beszélt, hogy több mindenen is változtatni kell.","id":"20191011_elektromos_roller_kresz_modositas_revesz_mariusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a679eb59-fbec-4f5f-b8df-a4c6aa24965f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cea38da-f545-45d8-be75-32800b5024c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_elektromos_roller_kresz_modositas_revesz_mariusz","timestamp":"2019. október. 11. 06:05","title":"E-rollerek: nincs a kormány asztalán a KRESZ módosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd29ba69-b534-4396-9fca-cea8cc6553ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lagymatagnak indult, a végére azonban elképesztően mocskossá vált az önkormányzati választásokat megelőző kampány, amelyet a már megszokott kamujelöltek és migránsokkal riogatás mellett szexvideók, bolti lopásról, parkolóőr megharapásáról szóló hírek is tarkítottak. Vasárnap eldől, ez mire lesz elég a két oldalnak.","shortLead":"Lagymatagnak indult, a végére azonban elképesztően mocskossá vált az önkormányzati választásokat megelőző kampány...","id":"20191011_csataterek_veghajra_kampany_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd29ba69-b534-4396-9fca-cea8cc6553ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b89c8c23-c581-4acd-a781-79153f75592a","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_csataterek_veghajra_kampany_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 11. 06:30","title":"Véghajrá a csatatereken: feléledt a győri ellenzék, Tarlósnak is bele kell húznia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d780ff53-60de-4341-ab9b-2fd4532e0955","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit állami pénzverde összeállt egy fintech céggel, arany bankkártyát dobnak piacra.","shortLead":"A brit állami pénzverde összeállt egy fintech céggel, arany bankkártyát dobnak piacra.","id":"20191011_Szinarany_luxus_bankkartya_keszul_az_igazan_igenyeseknek_7_millio_forintba_kerul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d780ff53-60de-4341-ab9b-2fd4532e0955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1bfc38-ee47-4986-a9b1-da6de983babc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_Szinarany_luxus_bankkartya_keszul_az_igazan_igenyeseknek_7_millio_forintba_kerul","timestamp":"2019. október. 11. 16:20","title":"Színarany luxusbankkártya készül az igazán igényeseknek, 7 millió forintba kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]