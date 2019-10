Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b25b6c04-73c7-4528-9e21-fd741f28c16e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Sebastian Vettel indulhat a pole-ról a Japán Nagydíjon. ","shortLead":"Sebastian Vettel indulhat a pole-ról a Japán Nagydíjon. ","id":"20191013_Nagyon_nyomul_a_Ferrari_Szuzukaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b25b6c04-73c7-4528-9e21-fd741f28c16e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53903b28-1af2-4848-a65f-1a39357acc20","keywords":null,"link":"/cegauto/20191013_Nagyon_nyomul_a_Ferrari_Szuzukaban","timestamp":"2019. október. 13. 07:09","title":"Nagyon nyomul a Ferrari Szuzukában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab89736f-16b3-420c-a937-746f98afe0ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig rekordgyanús a részvétel.","shortLead":"Eddig rekordgyanús a részvétel.","id":"20191013_Tovabbra_is_oriasi_a_valasztokedv__21_millioan_szavaztak_13_oraig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab89736f-16b3-420c-a937-746f98afe0ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d3b490d-6e60-45b1-979a-4ce527a24ea4","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Tovabbra_is_oriasi_a_valasztokedv__21_millioan_szavaztak_13_oraig","timestamp":"2019. október. 13. 13:44","title":"Továbbra is óriási a választókedv – 2,1 millióan szavaztak 13 óráig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e70f4b-4153-40d9-b501-8786496519fa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jövőre akár oldtimer vizsgára is vihető ez a hatalmas olasz terepjáró, amiben a több évtizedes múlt ellenére alig van kilométer.","shortLead":"Jövőre akár oldtimer vizsgára is vihető ez a hatalmas olasz terepjáró, amiben a több évtizedes múlt ellenére alig van...","id":"20191012_rambo_lambo_uj_gazdara_var_ez_a_szuperritka_regi_lamborghini_lm002_terepjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45e70f4b-4153-40d9-b501-8786496519fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72138ee4-fa9f-46ae-8bc5-3b39351d8a89","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_rambo_lambo_uj_gazdara_var_ez_a_szuperritka_regi_lamborghini_lm002_terepjaro","timestamp":"2019. október. 12. 06:41","title":"Rambo Lambo: új gazdára vár ez a szuperritka régi Lamborghini terepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b58cb9-2702-446b-84f8-f59f9b198e9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Átlátszó egy drónnal repült fölébe. ","shortLead":"Az Átlátszó egy drónnal repült fölébe. ","id":"20191012_Igy_fest_a_levegobol_a_Borkaibirtok__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9b58cb9-2702-446b-84f8-f59f9b198e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a76b39-1375-4cce-bded-27f0261cdfb8","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Igy_fest_a_levegobol_a_Borkaibirtok__video","timestamp":"2019. október. 12. 15:02","title":"Így fest a levegőből a Borkai-birtok – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae3b021-2860-4e51-834c-fb251442cf03","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"A kormányhoz közelálló médiabirodalom létrehozásának minden értelmét elvesztette azzal, hogy mégsem számol leépítésekkel. Pedig Orbán környezetében eredetileg a pazarlás megszüntetésével indokolták a rendszerváltás óta példátlan információs hatalomkoncentrációt.","shortLead":"A kormányhoz közelálló médiabirodalom létrehozásának minden értelmét elvesztette azzal, hogy mégsem számol...","id":"201941__orban_mediagepezete__propagandistak_bebetonozva__50_milliard__taviranyitos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cae3b021-2860-4e51-834c-fb251442cf03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e0cb98a-45f4-4d18-9fb3-fea0390546ad","keywords":null,"link":"/360/201941__orban_mediagepezete__propagandistak_bebetonozva__50_milliard__taviranyitos","timestamp":"2019. október. 12. 08:45","title":"Tízmilliárdos adósságban úszik a fideszes médiabirodalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akad olyan, az autóiparban dolgozó munkavállaló, aki 31 napot dolgozott egy hónapban és hétvégén is 12 órázott – mondta a Népszavának a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke.","shortLead":"Akad olyan, az autóiparban dolgozó munkavállaló, aki 31 napot dolgozott egy hónapban és hétvégén is 12 órázott – mondta...","id":"20191012_Kezd_kiteljesedni_a_rabszolgatorveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a667b05-db56-4271-bf8f-06ae13c4301c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_Kezd_kiteljesedni_a_rabszolgatorveny","timestamp":"2019. október. 12. 20:48","title":"Egyre többen élnének a \"rabszolgatörvénnyel\" az autóiparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17527c24-7da0-4001-91f3-a5dc6aa10e64","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Politikai revü, szatirikus helyzetelemzés, a populizmus, a gyűlölet, a hazugság terjedésének okait feszegető szatíra Muppet Show figurákkal – a Katona József Színház bemutatta A királyi úton című darabot.","shortLead":"Politikai revü, szatirikus helyzetelemzés, a populizmus, a gyűlölet, a hazugság terjedésének okait feszegető szatíra...","id":"20191012_Es_tenyleg_betancolt_Donald_Trump_a_Katona_Jozsef_Szinhazba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17527c24-7da0-4001-91f3-a5dc6aa10e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99b6f60-a5ae-44f4-9f9a-527aece1c10d","keywords":null,"link":"/kultura/20191012_Es_tenyleg_betancolt_Donald_Trump_a_Katona_Jozsef_Szinhazba","timestamp":"2019. október. 12. 20:00","title":"És Donald Trump tényleg betáncolt a Katona József Színházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ccf1f3-a8bf-4e75-be58-518644fc090c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP választmányi elnöke arra számít a jövőben erőszakosabb kampányok lesznek a kormányoldal részéről.","shortLead":"Az MSZP választmányi elnöke arra számít a jövőben erőszakosabb kampányok lesznek a kormányoldal részéről.","id":"20191013_kunhalmi_agnes_kozgyules_tobbseg_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37ccf1f3-a8bf-4e75-be58-518644fc090c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e05e8a3-a992-4e25-99b7-b216077db636","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_kunhalmi_agnes_kozgyules_tobbseg_budapest","timestamp":"2019. október. 13. 19:32","title":"Kunhalmi: Nem biztos, hogy lesz közgyűlési többség Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]