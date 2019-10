Hódmezővásárhelyen a kétharmad elment szavazni, és többségük Márki-Zay Péterre voksolt, az újraválasztott polgármesternek pedig nem kell majd ellenszélben vezetnie a várost, mert a közgyűlésben is többsége lesz. Márki-Zay Péter szerint a mostani választással nem csak Vásárhely, de a többi település felszabadítása is elindult.

„Bíztunk, de féltünk is” – mondta egy asszony, amikor már az eredmények csorogtak. „Négykor nyugodtunk meg, amikor már nálunk is csörgött a telefon, hogy menjünk, szavazzunk Grezsára, mert veszélyben a haza. De most úgy néz ki, hogy vége, és nem fogják tovább akadályozni a várost. A sajátjaik is leváltották most őket”” – magyarázta egy másik, aki már nem fért be az étterembe, ahol az eredményeket várta Márki-Zay és csapata. Már amikorra a szavazatszámlálók is beestek, már csak azt skandálta a tömeg, hogy szabadság.

Még az utolsó órákban is mozgósított mindkét csapat, a szavazó körökben érezni lehetett a feszültséget. A szavazás után szavazókörökben ülők arról beszéltek, amikor Lázár János is beállt a telefonon győzködők közé, és már nem csak a biztos szavazóikat hívták, akkor már biztosak voltak abban is, hogy Márki-Zay Péter és csapata lehet a befutó, arra viszont kevésbé számítottak, hogy a tíz képviselői helyből kilencet visznek. Márki-Zay elismerte, hogy összeszorult a gyomra az utóbbi napokban, főleg vasárnap, és arra ő maga sem számított, hogy Hódmezővásárhelyen kívül számos településen leváltják a kormánypárti polgármestereket.

Másfél évvel ezelőtt meggyújtottuk a kis lángot Hódmezővásárhelyen, most sorra vesszük vissza a városokat

– mondta Márki-Zay, miután kiderült, hogy több helyen is jól szerepelt az ellenzéki összefogás. „Ahol felrúgták a megállapodást, ott el is buktak” – jegyezte meg epésen. Miután Hódmezővásárhelyen a képviselőtestületben is bőséges többsége lesz, már nem kell ellenszélben dolgoznia. Márki-Zay Péter azt mondta, folytatja a város adósságának a csökkentését, de ezzel párhuzamosan ingyenessé tenné a helyi buszjáratokat. Nincs túl sok, ezt ki lehet gazdálkodni.

Lázár Jánossal új fejezetet nyitna az újraválasztott Márki-Zay Péter, bár azt is hozzátette, hogy a képviselő most, Hódmezővásárhely elvesztése után teljesen kegyvesztett lehet. Márki-Zay úgy véli, hogy a mostani vereségek után kénytelen lesz a kormány változtatni, hiszen tucatnyi várossal szemben nem viselhetnek hadat.

Most elkezdődött 2022, felszabadulnak a városok, felszabadulnak a falvak, felszabadítjuk az országot. A folyamat most elindult

– mondta Márki-Zay. A polgármester a választáson 57,3 százalékot szerzett, míg a függetlenként, de fideszes támogatással induló Grezsa István 42,7-et. A Fidesz jelöltjei közül négyen listán jutottak be, közülük csupán egynek sikerült egyéniben mandátumot szereznie. Úgy tudjuk, hogy Grezsa István szerint