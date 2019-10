Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A megyei jogú városokban a Nemzeti Választási Iroda 20.41 órai adatai alapján, a szavazatok 42,17 százalékos országos szintű feldolgozottságánál mutatjuk az első három helyezettet. ","shortLead":"A megyei jogú városokban a Nemzeti Választási Iroda 20.41 órai adatai alapján, a szavazatok 42,17 százalékos országos...","id":"20191013_Itt_vannak_a_megyei_jogu_varosok_reszeredmenyei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24c48428-4c3f-48fd-a66e-c76acdc75b8a","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Itt_vannak_a_megyei_jogu_varosok_reszeredmenyei","timestamp":"2019. október. 13. 20:59","title":"Itt vannak a megyei jogú városok részeredményei - Borkai vezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36538526-223e-49d3-bdf8-c83195ee287b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De továbbra sem mernek előállni a polgármesterrel.","shortLead":"De továbbra sem mernek előállni a polgármesterrel.","id":"20191013_Posztolt_a_gyori_Fidesz_Hajra_Borkai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36538526-223e-49d3-bdf8-c83195ee287b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c7adc9-004e-4b98-af1e-37d8193b7dc3","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Posztolt_a_gyori_Fidesz_Hajra_Borkai","timestamp":"2019. október. 13. 11:09","title":"Posztolt a győri Fidesz: \"Hajrá Borkai\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fdaec04-0949-4d00-84dc-30c184f2896c","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A csocsóasztal akár kontraproduktív is lehet, kismamákból válhat a legelkötelezettebb munkaerő, a vezetőknek pedig kulcsszerepük van a munkavállalói élményben – állítja Bakos Réka, a Kincentric vezető tanácsadója. A cég 2018-ban elsőként végzett kutatást Magyarországon a munkavállalói élményről; az idei eredményekbe mi is beleshettünk.","shortLead":"A csocsóasztal akár kontraproduktív is lehet, kismamákból válhat a legelkötelezettebb munkaerő, a vezetőknek pedig...","id":"20191013_Hiaba_a_csocsoasztal_ha_a_fonok_sosem_szall_be","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fdaec04-0949-4d00-84dc-30c184f2896c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e76644-d46e-41ea-8235-546f2db34fbf","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191013_Hiaba_a_csocsoasztal_ha_a_fonok_sosem_szall_be","timestamp":"2019. október. 13. 19:15","title":"„Hiába a csocsóasztal, ha a főnök sosem száll be”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21cbc60b-9805-430e-9129-6b11a21fc218","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy új amerikai kutatás szerint a gyaloglás leggyorsabb, de még nem futó tempója jó jelzője a szervezet és az agy öregedésének.","shortLead":"Egy új amerikai kutatás szerint a gyaloglás leggyorsabb, de még nem futó tempója jó jelzője a szervezet és az agy...","id":"20191013_Aki_45_evesen_gyorsabban_gyalogol_annak_fiatalabb_a_szervezete_es_az_agya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21cbc60b-9805-430e-9129-6b11a21fc218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b34152-af3e-44e5-839f-907180ccad7c","keywords":null,"link":"/elet/20191013_Aki_45_evesen_gyorsabban_gyalogol_annak_fiatalabb_a_szervezete_es_az_agya","timestamp":"2019. október. 13. 18:06","title":"Aki 45 évesen gyorsabban gyalogol, annak fiatalabb a szervezete és az agya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1407f522-0626-46d3-a40e-d1510d5f500f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc jelöltjének állították be szórólapjaikon az egyik független jelöltet, ezért elmarasztalta a helyi választási bizottság a Fideszt Szegeden.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc jelöltjének állították be szórólapjaikon az egyik független jelöltet, ezért elmarasztalta a helyi...","id":"20191012_fidesz_szeged_valasztasi_bizottsag_szorolap_szabo_balint_gyurcsany_ferenc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1407f522-0626-46d3-a40e-d1510d5f500f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa76dd8-9858-4a0c-8429-27fd534a5acd","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_fidesz_szeged_valasztasi_bizottsag_szorolap_szabo_balint_gyurcsany_ferenc","timestamp":"2019. október. 12. 14:42","title":"Elmeszelte a Fideszt a szegedi választási bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d3e663b-fce4-4ac0-a3dc-0534c851be18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely szerint ezen a választáson leckét adtak demokráciából. Tarlós István gratulált neki, Orbán Viktor miniszterelnök pedig együttműködést ajánlott. ","shortLead":"Karácsony Gergely szerint ezen a választáson leckét adtak demokráciából. Tarlós István gratulált neki, Orbán Viktor...","id":"20191013_Karacsony_Gergely_az_uj_fopolgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d3e663b-fce4-4ac0-a3dc-0534c851be18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fed3645-6cb4-413a-8c87-87f03a53c290","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Karacsony_Gergely_az_uj_fopolgarmester","timestamp":"2019. október. 13. 22:16","title":"Karácsony Gergely az új főpolgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de511682-9c29-44b6-95c0-e4af6c76713b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A játszókert 398 millió forintból valósult meg, a beruházást majdnem teljes egészében a kormány finanszírozta. ","shortLead":"A játszókert 398 millió forintból valósult meg, a beruházást majdnem teljes egészében a kormány finanszírozta. ","id":"20191012_Ket_nappal_a_valasztasok_elott_atadtak_egy_csuszdaparkot_Minden_2_gyerek_sirva_esik_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de511682-9c29-44b6-95c0-e4af6c76713b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e6c172-e72d-469a-a00c-e18f1fd47294","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Ket_nappal_a_valasztasok_elott_atadtak_egy_csuszdaparkot_Minden_2_gyerek_sirva_esik_ki","timestamp":"2019. október. 12. 14:18","title":"Két nappal a választások előtt átadtak egy csúszdaparkot, a szülők szerint balesetveszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4fbd7a-70d5-4584-8d64-86af3b9e3fb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191013_Baranyi_nyeresre_all","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a4fbd7a-70d5-4584-8d64-86af3b9e3fb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40bc1d9c-72da-4969-865c-a6408f8e6d68","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Baranyi_nyeresre_all","timestamp":"2019. október. 13. 20:35","title":"Baranyi Krisztina nyerésre áll Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]