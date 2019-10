Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27098431-49c5-4d14-9c24-77cc35059678","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Hajrá Békéscsaba Egyesület jelöltje, Szarvas Péter szerint a sport és az egészségügy területén is van még hova fejlődnie a városnak.","shortLead":"A Hajrá Békéscsaba Egyesület jelöltje, Szarvas Péter szerint a sport és az egészségügy területén is van még hova...","id":"20191013_bekescsaba_szarvas_peter_onkormanyzati_valasztas_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27098431-49c5-4d14-9c24-77cc35059678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f76445b-9b44-4ee2-a7ff-b45e33b54696","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_bekescsaba_szarvas_peter_onkormanyzati_valasztas_2019","timestamp":"2019. október. 13. 23:02","title":"Békéscsaba újraválasztott polgármestere szerint a kormánypárti támogatás is kellett a győzelméhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d00f56c-84e3-45d1-93c7-8bf1f298af25","c_author":"Izsák Norbert - Dobszay János","category":"360","description":"Az önkormányzati választás alkalmából tesszük ismét közzé három főpolgármester-jelölt HVG-portréját. Karácsony Gergelyé 2010 májusában készült, amikor az LMP kampányfőnöke volt. A névjegyben frissítettük életrajzi adatait.","shortLead":"Az önkormányzati választás alkalmából tesszük ismét közzé három főpolgármester-jelölt HVG-portréját. Karácsony Gergelyé...","id":"20190620_Portre_Karacsony_Gergely_HVG_2010_05_19","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d00f56c-84e3-45d1-93c7-8bf1f298af25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e048c41b-8f61-4957-ba12-9aa3c0389aa2","keywords":null,"link":"/360/20190620_Portre_Karacsony_Gergely_HVG_2010_05_19","timestamp":"2019. október. 13. 08:01","title":"Karácsony Gergely: Munkamániás vagyok, ráadásul mindig kell valami újat is csinálnom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420bb407-8e32-42c9-a5bc-5ef8659d975f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes csapatvezetője most a konstruktőri világbajnoki cím megszerzése alkalmából emlékezett a nemrég elhunyt háromszoros világbajnokra.","shortLead":"A Mercedes csapatvezetője most a konstruktőri világbajnoki cím megszerzése alkalmából emlékezett a nemrég elhunyt...","id":"20191013_Niki_Lauda_vajon_mit_gondolna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=420bb407-8e32-42c9-a5bc-5ef8659d975f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a30986-eef2-4063-b9d2-fbd4af3691c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191013_Niki_Lauda_vajon_mit_gondolna","timestamp":"2019. október. 13. 12:55","title":"„Niki Lauda vajon mit gondolna?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1ae26cc-d9b4-4696-933e-7d8ff0aeb189","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több százan gyűltek össze a győri városháza előtt, a polgármester lemondását követelik.","shortLead":"Több százan gyűltek össze a győri városháza előtt, a polgármester lemondását követelik.","id":"20191012_borkai_zsolt_momentum_tuntetes_gyor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1ae26cc-d9b4-4696-933e-7d8ff0aeb189&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a597da-1a42-4758-b05b-94e6bcbea0f2","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_borkai_zsolt_momentum_tuntetes_gyor","timestamp":"2019. október. 12. 17:23","title":"Borkai kihívója: Rajtunk múlik, hogy szánalmas balekok leszünk, vagy tökös győri polgárok, akik büszkén járhatnak az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c047a3-ac3e-49e8-911a-f498d06cbf7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint kétezer szavazattal nyert a közös jelölt. ","shortLead":"Több mint kétezer szavazattal nyert a közös jelölt. ","id":"20191013_Erden_az_ellenzeki_jelolt_Csozik_Laszlo_nyert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38c047a3-ac3e-49e8-911a-f498d06cbf7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3abde667-176b-4016-8667-5f7f2a9dcaeb","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Erden_az_ellenzeki_jelolt_Csozik_Laszlo_nyert","timestamp":"2019. október. 13. 23:45","title":"Érden az ellenzéki jelölt, Csőzik László nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e53a4a8-71e2-4bff-9dfd-a67b01db6a17","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Az önkormányzati választás alkalmából tesszük ismét közzé három főpolgármester-jelölt HVG-portréját. Puzsér Róberté 2018 novemberében készült, amikor politikai pályára lépett.","shortLead":"Az önkormányzati választás alkalmából tesszük ismét közzé három főpolgármester-jelölt HVG-portréját. Puzsér Róberté...","id":"201847_puzser_robert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e53a4a8-71e2-4bff-9dfd-a67b01db6a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36889fe-b648-4873-94a3-187b10012052","keywords":null,"link":"/360/201847_puzser_robert","timestamp":"2019. október. 13. 08:00","title":"Puzsér Róbert: Ha nem választanak meg, visszalépek a kulturális térbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4fbd7a-70d5-4584-8d64-86af3b9e3fb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191013_Baranyi_nyeresre_all","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a4fbd7a-70d5-4584-8d64-86af3b9e3fb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40bc1d9c-72da-4969-865c-a6408f8e6d68","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Baranyi_nyeresre_all","timestamp":"2019. október. 13. 20:35","title":"Baranyi Krisztina nyerésre áll Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c022171a-d00c-4aab-9f11-960dc9ad1d60","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Állami tiszteletadással búcsúzott Csehország szombaton Karel Gott énekestől, a cseh és az egykori csehszlovák könnyűzene október 1-jén elhunyt legnagyobb – nemzetközileg is ismert és elismert – személyiségétől.\r

","shortLead":"Állami tiszteletadással búcsúzott Csehország szombaton Karel Gott énekestől, a cseh és az egykori csehszlovák...","id":"20191012_karel_gott_enekes_temetes_gyasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c022171a-d00c-4aab-9f11-960dc9ad1d60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"441433ab-c543-4319-82dc-7d2aab511069","keywords":null,"link":"/kultura/20191012_karel_gott_enekes_temetes_gyasz","timestamp":"2019. október. 12. 20:42","title":"Hősnek kijáró temetést kapott Karel Gott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]