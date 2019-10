Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e227f42-765f-459d-a18f-a8e2e9139afb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A közösségi oldalakon nem mindenki az, akinek látszik. A legaktívabb felhasználók mögött sokszor nincs valódi személy. A Deutsche Welle segít leleplezni a kamuprofilokat.","shortLead":"A közösségi oldalakon nem mindenki az, akinek látszik. A legaktívabb felhasználók mögött sokszor nincs valódi személy...","id":"201901016_Mikent_ismerjuk_fel_a_kamuprofilokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e227f42-765f-459d-a18f-a8e2e9139afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67a970ca-f024-4a87-9674-dfe6bd0a70cf","keywords":null,"link":"/360/201901016_Mikent_ismerjuk_fel_a_kamuprofilokat","timestamp":"2019. október. 16. 15:00","title":"Videó: Hogyan ismerjük fel a kamuprofilokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30cce388-4d6c-49e4-a724-4bf372f6bdf9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Üresnek hitték a bőröndöt, de kiderült, hogy egyik macskájuk elbújt benne. ","shortLead":"Üresnek hitték a bőröndöt, de kiderült, hogy egyik macskájuk elbújt benne. ","id":"20191017_A_repteren_derult_ki_hogy_a_brit_par_a_macskat_is_bepakolta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30cce388-4d6c-49e4-a724-4bf372f6bdf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"316fc264-a5be-4048-bcd0-db1da53d9fcd","keywords":null,"link":"/elet/20191017_A_repteren_derult_ki_hogy_a_brit_par_a_macskat_is_bepakolta","timestamp":"2019. október. 17. 14:34","title":"A reptéren derült ki, hogy a brit pár a macskát is bepakolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5bd94f-51f7-43fd-8b1a-ccb094ba6028","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az összehangolt intézkedés a világ 38 országában zajlott: Felszámolták a gyermekpornográfiát árusító hálózatukat.\r

","shortLead":"Az összehangolt intézkedés a világ 38 országában zajlott: Felszámolták a gyermekpornográfiát árusító hálózatukat.\r

","id":"20191017_pedofil_halozat_psszehangolt_rendori_akcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf5bd94f-51f7-43fd-8b1a-ccb094ba6028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284bc7aa-f948-4aca-a500-0ffe9456943c","keywords":null,"link":"/vilag/20191017_pedofil_halozat_psszehangolt_rendori_akcio","timestamp":"2019. október. 17. 05:19","title":"Több száz pedofilt kapcsoltak le egyszerre világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2799cdd-b9b9-4bd1-bd08-f1079246afae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A huhogó, mutogató bolgár drukkerek miatt kétszer is megszakított Eb-selejtező után a bolgár kormány nyomására lemondott posztjáról Boriszlav Mihajlov.","shortLead":"A huhogó, mutogató bolgár drukkerek miatt kétszer is megszakított Eb-selejtező után a bolgár kormány nyomására...","id":"20191015_bulgaria_bolgar_angol_valogatott_eb_selejtezo_rasszizmus_futballszovetseg_lemondas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2799cdd-b9b9-4bd1-bd08-f1079246afae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff82e00c-57ad-4389-b11f-b2491b4504c4","keywords":null,"link":"/sport/20191015_bulgaria_bolgar_angol_valogatott_eb_selejtezo_rasszizmus_futballszovetseg_lemondas","timestamp":"2019. október. 15. 17:03","title":"Belebukott a rasszista botrányba a bolgár fociszövetség elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13961b56-5cc9-4514-b041-262856013506","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Furcsa hátterű aranykereskedő cég szerezte meg Szemerey Tamás végelszámolás alatt álló NHB Bankját.","shortLead":"Furcsa hátterű aranykereskedő cég szerezte meg Szemerey Tamás végelszámolás alatt álló NHB Bankját.","id":"20191016_Matolcsy_unokatestverenek_sikerult_megszabadulni_bedolt_bankjatol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13961b56-5cc9-4514-b041-262856013506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aed6e79-c81f-4e9d-924e-5bb95ce4f385","keywords":null,"link":"/kkv/20191016_Matolcsy_unokatestverenek_sikerult_megszabadulni_bedolt_bankjatol","timestamp":"2019. október. 16. 16:05","title":"Matolcsy unokatestvérének sikerült megszabadulni bedőlt bankjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5131cb-687b-47de-8cf9-659dd59af0a1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A modell Instagram-oldalának kezelője azt írta, mindenkit beperelnek, aki ennek az ellenkezőjét terjeszti.","shortLead":"A modell Instagram-oldalának kezelője azt írta, mindenkit beperelnek, aki ennek az ellenkezőjét terjeszti.","id":"20191015_horvat_modell_borkai_zsolt_jacht_parti_adria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce5131cb-687b-47de-8cf9-659dd59af0a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea44f9a4-b93c-4f64-a650-7846e92722a7","keywords":null,"link":"/vilag/20191015_horvat_modell_borkai_zsolt_jacht_parti_adria","timestamp":"2019. október. 15. 22:14","title":"Stábja tagadja, hogy a horvát reality-sztár Borkaiékkal jachtozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43acd47c-e60d-410c-9071-7c64493d16c1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt most szó szerint lehet venni.","shortLead":"Ezt most szó szerint lehet venni.","id":"20191016_Video_kemeny_volt_a_karma_mint_egy_tegla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43acd47c-e60d-410c-9071-7c64493d16c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd2881f-d2d1-4dea-866c-62a13bff922a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191016_Video_kemeny_volt_a_karma_mint_egy_tegla","timestamp":"2019. október. 17. 04:25","title":"Videó: kemény volt a karma, mint egy tégla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a8f54dc-b5e7-45d6-972c-53c33e29968d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem mindenki járt jól az iOS 13.1.2 frissítéssel. Több fórumon is különféle, eddig nem tapasztalt hibákra panaszkodnak az iPhone-felhasználók.","shortLead":"Nem mindenki járt jól az iOS 13.1.2 frissítéssel. Több fórumon is különféle, eddig nem tapasztalt hibákra panaszkodnak...","id":"20191016_apple_iphone_ios_1312_frissites_hibak_akkumulator_uzemido_toltottseg_bluetooth_kapcsolat_gyorsan_merul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a8f54dc-b5e7-45d6-972c-53c33e29968d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c54c2e6-a137-4516-9b03-6739c47dd83d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_apple_iphone_ios_1312_frissites_hibak_akkumulator_uzemido_toltottseg_bluetooth_kapcsolat_gyorsan_merul","timestamp":"2019. október. 16. 16:03","title":"Többeknek meggyűlt a bajuk az iPhone-jukkal az iOS-frissítés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]