[{"available":true,"c_guid":"4fa882c6-29c8-43eb-9ec6-f1d4b3d5475b","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"Bár alkotói alig 14 évig szárnyalhattak, ez is elegendő volt ahhoz, hogy a Bauhaus a leghíresebb, máig ható tervezőiskolává, oktatási modellé váljon. A centenáriumát ünneplő stílus szinte az eredeti fényében pompázik a kelet-németországi Dessauban. Itt látható a világ második legnagyobb Bauhaus-gyűjteménye is egy erre a célra épített múzeumban.","shortLead":"Bár alkotói alig 14 évig szárnyalhattak, ez is elegendő volt ahhoz, hogy a Bauhaus a leghíresebb, máig ható...","id":"201941__bauhaus_100__gep_es_lelek__mesterek_tanitvanyok__komfortzona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fa882c6-29c8-43eb-9ec6-f1d4b3d5475b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6bdf25-751c-4c3b-82cc-16f0a620d3dd","keywords":null,"link":"/360/201941__bauhaus_100__gep_es_lelek__mesterek_tanitvanyok__komfortzona","timestamp":"2019. október. 15. 15:30","title":"A Bauhaus reneszánsza a kelet-németországi Dessauban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722f6d1e-c4d4-4d58-a6d8-20707c5bdc4c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lemondta élőben tartandó beszédét az ellenzéki képviselők folyamatos bekiabálásai miatt Carrie Lam az új parlamenti ülésszak megnyitásakor szerdán. Inkább előre rögzített videóüzenetben szólt a képviselőkhöz.","shortLead":"Lemondta élőben tartandó beszédét az ellenzéki képviselők folyamatos bekiabálásai miatt Carrie Lam az új parlamenti...","id":"20191016_carrie_lam_hongkong_kormanyzo_ellenzek_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=722f6d1e-c4d4-4d58-a6d8-20707c5bdc4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2351b758-9af4-48e1-9cc7-5a253d22eedd","keywords":null,"link":"/vilag/20191016_carrie_lam_hongkong_kormanyzo_ellenzek_parlament","timestamp":"2019. október. 16. 09:54","title":"Belefojtotta a szót az ellenzék a hongkongi kormányzóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a28ce642-225b-4d74-92b0-be1f691b3845","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Öten estek neki kalapáccsal a 32 éves férfinak. Az Civil Human Rights Front szerint kormányközeli csoportok állhatnak a támadás mögött.","shortLead":"Öten estek neki kalapáccsal a 32 éves férfinak. Az Civil Human Rights Front szerint kormányközeli csoportok állhatnak...","id":"20191016_Kalapaccsal_vertek_ossze_a_hongkongi_tuntetesek_egyik_vezetojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a28ce642-225b-4d74-92b0-be1f691b3845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f88d517c-d5ea-421a-9219-55be2f89cafa","keywords":null,"link":"/vilag/20191016_Kalapaccsal_vertek_ossze_a_hongkongi_tuntetesek_egyik_vezetojet","timestamp":"2019. október. 16. 21:01","title":"Kalapáccsal verték össze a hongkongi tüntetések egyik vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"G. Fodor Gábor szerint október 13. új helyzet, és jó is, mert versenyhelyzetet teremt.","shortLead":"G. Fodor Gábor szerint október 13. új helyzet, és jó is, mert versenyhelyzetet teremt.","id":"20191016_gulyas_gergely_onkormanyzati_valasztas_2019_fidesz_karacsony_gergely_folpolgarmester_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67e3ddca-263c-40b8-aaa7-97c0ef169a02","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_gulyas_gergely_onkormanyzati_valasztas_2019_fidesz_karacsony_gergely_folpolgarmester_valasztas","timestamp":"2019. október. 16. 05:45","title":"Gulyás Gergely: Ha valaki egy választáson veszít, akkor nyilvánvalóan hibázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fed407d8-0596-4c01-8381-8d4964da705c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Egy svájci lap újságírója csupa olyan kérdést tett fel a 40. születésnapját ünneplő F1-es versenyzőnek, amelyre egyetlen szóban válaszolhatott.","shortLead":"Egy svájci lap újságírója csupa olyan kérdést tett fel a 40. születésnapját ünneplő F1-es versenyzőnek, amelyre...","id":"20191017_kimi_raikkonen_szuletesnap_interju_f1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fed407d8-0596-4c01-8381-8d4964da705c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"814f0cd0-f07c-43cd-b3a3-399a77958bbe","keywords":null,"link":"/elet/20191017_kimi_raikkonen_szuletesnap_interju_f1","timestamp":"2019. október. 17. 11:15","title":"Végre kedvére való interjút készítettek Kimi Räikkönennel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82b98678-0fa2-44f1-82b1-adb20cab06be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik, mindig lehet fokozni, milyen állapotú járműveket találnak az utakon a rendőrök. ","shortLead":"Úgy tűnik, mindig lehet fokozni, milyen állapotú járműveket találnak az utakon a rendőrök. ","id":"20191016_Meg_fektarcsaja_sem_volt_a_kamionnak_amit_megallitottak_az_M7esen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82b98678-0fa2-44f1-82b1-adb20cab06be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f046e4-a9b6-4859-97bb-01895ebdfdb8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191016_Meg_fektarcsaja_sem_volt_a_kamionnak_amit_megallitottak_az_M7esen","timestamp":"2019. október. 16. 14:43","title":"Nem volt hátsó féktárcsája a kamionnak, amit megállítottak az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5bd94f-51f7-43fd-8b1a-ccb094ba6028","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az összehangolt intézkedés a világ 38 országában zajlott: Felszámolták a gyermekpornográfiát árusító hálózatukat.\r

","shortLead":"Az összehangolt intézkedés a világ 38 országában zajlott: Felszámolták a gyermekpornográfiát árusító hálózatukat.\r

","id":"20191017_pedofil_halozat_psszehangolt_rendori_akcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf5bd94f-51f7-43fd-8b1a-ccb094ba6028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284bc7aa-f948-4aca-a500-0ffe9456943c","keywords":null,"link":"/vilag/20191017_pedofil_halozat_psszehangolt_rendori_akcio","timestamp":"2019. október. 17. 05:19","title":"Több száz pedofilt kapcsoltak le egyszerre világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1376 választó szerepelt a névjegyzékben, de egyikük sem voksolt.","shortLead":"1376 választó szerepelt a névjegyzékben, de egyikük sem voksolt.","id":"20191016_ujbuda_valasztokor_munkasszallo_senki_sem_ment_el_szavazni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"146b3bbc-9958-4a54-8a05-73f17ee6a87c","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_ujbuda_valasztokor_munkasszallo_senki_sem_ment_el_szavazni","timestamp":"2019. október. 16. 08:01","title":"Senki sem ment el szavazni az egyik fővárosi szavazókörben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]