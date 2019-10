Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi választási bizottság is megállapította a jogsértést.","shortLead":"A helyi választási bizottság is megállapította a jogsértést.","id":"20191013_A_Fideszre_akarsz_szavazni_ugye__kiabalta_a_szavazatszamlalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e80c8cd-4ccb-4e53-9f23-5823671918ed","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_A_Fideszre_akarsz_szavazni_ugye__kiabalta_a_szavazatszamlalo","timestamp":"2019. október. 13. 16:51","title":"„A Fideszre akarsz szavazni, ugye?” – kiabálta a szavazatszámláló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9fe2f8a-7753-4d11-ac6b-8132e515e957","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolcmillió 25 ezren szerepelnek a névjegyzékben, ennyien szavazhatnak ma településük polgármesterére és önkormányzati képviselőire. A tét nagy: vajon meg tudja-e tartani előnyét a Fidesz a nagyvárosokban, és legfőképpen Budapesten, ahol az utolsó mérések szerint fej-fej mellett áll Tarlós István és Karácsony Gergely. Kövesse velünk az önkormányzati választásokat percről percre. ","shortLead":"Nyolcmillió 25 ezren szerepelnek a névjegyzékben, ennyien szavazhatnak ma településük polgármesterére és önkormányzati...","id":"20191013_onkormanyzati_valasztas_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9fe2f8a-7753-4d11-ac6b-8132e515e957&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"192e82bb-142b-4875-ac28-eb5ebe040209","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_onkormanyzati_valasztas_2019","timestamp":"2019. október. 13. 07:00","title":"Mozgósítás, csalásgyanús esetek, magas részvétel, Borkai - ez történt az önkormányzati választás napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abcffbd-19b5-4617-a3eb-022118fc9b8d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Megane RS Trophy fejlesztését halálosan komolyan vette a Renault Sport, ennek eredménye pedig egy körrekordokat futó közúti versenyautó lett. ","shortLead":"A Megane RS Trophy fejlesztését halálosan komolyan vette a Renault Sport, ennek eredménye pedig egy körrekordokat futó...","id":"20191012_300_loeros_renault_megane_rs_trophy_hot_hatch_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3abcffbd-19b5-4617-a3eb-022118fc9b8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d30e47bd-3221-4fff-a1f6-1f9fa02b6c1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_300_loeros_renault_megane_rs_trophy_hot_hatch_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2019. október. 12. 14:00","title":"Nem tréfa, trófea: meghajtottuk a 300 lóerős Renault Megane-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közgyűlésben is többsége lesz. ","shortLead":"A közgyűlésben is többsége lesz. ","id":"20191014_Az_ellenzeki_Nyirati_Klara_lett_a_bajai_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349c1f1e-58ef-4f3e-960c-3a3217918711","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Az_ellenzeki_Nyirati_Klara_lett_a_bajai_polgarmester","timestamp":"2019. október. 14. 00:20","title":"Az ellenzéki Nyirati Klára lett a bajai polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megkezdődtek vasárnap reggel a lengyelországi parlamenti választások, melyekben a parlament alsóházának, a szejmnek 460 képviselőjét, valamint a felsőház, a szenátus 100 tagját választják meg.","shortLead":"Megkezdődtek vasárnap reggel a lengyelországi parlamenti választások, melyekben a parlament alsóházának, a szejmnek...","id":"20191013_Nem_csak_Magyaroszagon_tartanak_fontos_valasztast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3b065c-0fa8-4420-b1ad-0f6458b285ce","keywords":null,"link":"/vilag/20191013_Nem_csak_Magyaroszagon_tartanak_fontos_valasztast","timestamp":"2019. október. 13. 07:10","title":"Nem csak Magyaroszágon tartanak fontos választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a052a7a-1995-4335-b936-5a4bc0bf4b30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kunágotán 49 jelölt közül választhatnak.","shortLead":"Kunágotán 49 jelölt közül választhatnak.","id":"20191013_Ajandekot_lehetne_csomagolni_az_orszag_legnagyobb_szavazolapjaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a052a7a-1995-4335-b936-5a4bc0bf4b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28493c59-a3bf-4c6a-9a89-6f9d3e871605","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Ajandekot_lehetne_csomagolni_az_orszag_legnagyobb_szavazolapjaba","timestamp":"2019. október. 13. 11:01","title":"Ajándékot lehetne csomagolni az ország legnagyobb szavazólapjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombathelyen és Miskolcon is kimondottan sokan mentek el szavazni.","shortLead":"Szombathelyen és Miskolcon is kimondottan sokan mentek el szavazni.","id":"20191013_Hodmezovasarhelyen_extremen_sokan_szavaztak_Budapest_a_negyedik_legaktivabb_nagyvaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655b50f1-0eef-4d7a-9d93-590519c56fee","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Hodmezovasarhelyen_extremen_sokan_szavaztak_Budapest_a_negyedik_legaktivabb_nagyvaros","timestamp":"2019. október. 13. 15:53","title":"Hódmezővásárhelyen extrémsokan szavaztak, Budapest a negyedik legaktívabb nagyváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3193ff9f-bcef-4182-8a3c-faa8d22bf5f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden a délután vártak szerint alakult. ","shortLead":"Minden a délután vártak szerint alakult. ","id":"20191013_Otven_szazalek_koruli_reszvetel_orszagosan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3193ff9f-bcef-4182-8a3c-faa8d22bf5f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc5f76f-973d-4713-9fd1-054c17dc3423","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Otven_szazalek_koruli_reszvetel_orszagosan","timestamp":"2019. október. 13. 19:46","title":"Ötven százalék körüli részvétellel zárt az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]