[{"available":true,"c_guid":"cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azok is megkapják a prémiumot, akik idén vonultak nyugdíjba.","shortLead":"Azok is megkapják a prémiumot, akik idén vonultak nyugdíjba.","id":"20191017_Valtozott_a_nyugdijpremiumra_jogosultak_kore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99fe43ff-9664-4de1-a964-60e6f125ad00","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191017_Valtozott_a_nyugdijpremiumra_jogosultak_kore","timestamp":"2019. október. 17. 09:12","title":"Változott a nyugdíjprémiumra jogosultak köre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"087f3b76-7514-40b5-a6da-5ea0e60c5048","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem hívtak hozzá idejében mentőt.","shortLead":"Nem hívtak hozzá idejében mentőt.","id":"20191015_segitsegnyujtas_elmulasztasa_mentok_ugyeszseg_vadlottak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=087f3b76-7514-40b5-a6da-5ea0e60c5048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d64ead8-1ee4-4735-b41a-196ea6b4d498","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_segitsegnyujtas_elmulasztasa_mentok_ugyeszseg_vadlottak","timestamp":"2019. október. 15. 21:48","title":"Meghalt a beosztottjuk, segítségnyújtás elmulasztásával vádolnak két férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612cca40-4cf3-4adb-87a1-c3da64791ecf","c_author":"","category":"kultura","description":"A Faithlesstől, Foo Fighterstől a Beatricén és a Daft Punkon át az AC/DC-ig: tizenkét feldolgozásszám került fel legújabb Kerekes Band albumra, a ReWind-re. A hvg.hu-n már meg is hallgathatjuk, hogy szól mindez ethno-funkban.","shortLead":"A Faithlesstől, Foo Fighterstől a Beatricén és a Daft Punkon át az AC/DC-ig: tizenkét feldolgozásszám került fel...","id":"20191015_A_Duft_Punktol_Radics_Belaig__feldolgozaslemezzel_jelentkezett_a_Kerekes_Band","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=612cca40-4cf3-4adb-87a1-c3da64791ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d191d8d-d57c-41c0-ac49-6eec3154852e","keywords":null,"link":"/kultura/20191015_A_Duft_Punktol_Radics_Belaig__feldolgozaslemezzel_jelentkezett_a_Kerekes_Band","timestamp":"2019. október. 15. 11:30","title":"Így szól az AC/DC vagy a Daft Punk ethno-funkban – feldolgozáslemezzel jelentkezett a Kerekes Band","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7640d76d-c1b0-419f-bea7-28d4af153ea1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vajon van okunk bizakodni?","shortLead":"Vajon van okunk bizakodni?","id":"20191016_Donald_Tusk_brexit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7640d76d-c1b0-419f-bea7-28d4af153ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccdfada-e409-426d-831e-857719153b85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191016_Donald_Tusk_brexit","timestamp":"2019. október. 16. 16:18","title":"Donald Tusk: órákon belül kiderülhet, mikor lesz Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"035096fe-8c70-497d-aefc-4b4d08adaa09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Finoman szólva is ígéretesnek tűnik az a fejlesztés, amellyel a japán tudósok oldanák meg a globális vérhiányt.","shortLead":"Finoman szólva is ígéretesnek tűnik az a fejlesztés, amellyel a japán tudósok oldanák meg a globális vérhiányt.","id":"20191016_mesterseges_ver_transzfuzio_veratomlesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=035096fe-8c70-497d-aefc-4b4d08adaa09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a07512-08ab-44d8-bfd4-8c0a93f95778","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_mesterseges_ver_transzfuzio_veratomlesztes","timestamp":"2019. október. 16. 09:03","title":"Új találmány a mesterséges vér, bármilyen vércsoportú ember kaphatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0004645-4c68-488a-9b05-9f63f5940c12","c_author":"HVG","category":"360","description":"Személybiztonsági tevékenységgel foglalkoznak majd, ami illeszkedik a cégcsoport profiljába. ","shortLead":"Személybiztonsági tevékenységgel foglalkoznak majd, ami illeszkedik a cégcsoport profiljába. ","id":"201942_glosharo_security_jon_fel_avalton_uzlettarsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0004645-4c68-488a-9b05-9f63f5940c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5590045-ecf5-436f-a3ce-a4e707c6fe6e","keywords":null,"link":"/360/201942_glosharo_security_jon_fel_avalton_uzlettarsa","timestamp":"2019. október. 17. 10:00","title":"Tovább terjeszkedik a kormánykedvenc Valton üzlettársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416f4311-d12d-49e4-8917-aed31dfbcde6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőre ígérte, hogy megszólal a győri polgármester botránya kapcsán, végül szerda este lett belőle.","shortLead":"Hétfőre ígérte, hogy megszólal a győri polgármester botránya kapcsán, végül szerda este lett belőle.","id":"20191016_Orban_Viktor_megszolalt_vegre_a_Borkaiugyrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=416f4311-d12d-49e4-8917-aed31dfbcde6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60577c08-6c66-4f54-885c-90b06925c2c8","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Orban_Viktor_megszolalt_vegre_a_Borkaiugyrol","timestamp":"2019. október. 16. 21:17","title":"Orbán Viktor megszólalt végre a Borkai-ügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df46414-7d7f-4200-af42-185396e8da41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy átlagos vasárnaphoz képest 3 terabájttal nagyobb böngészési adatforgalmat mért hálózatán a Telenor október 13-án, az önkormányzati választások napján. ","shortLead":"Egy átlagos vasárnaphoz képest 3 terabájttal nagyobb böngészési adatforgalmat mért hálózatán a Telenor október 13-án...","id":"20191015_onkormanyzati_valasztasok_2019_oktober_13_polgarmester_valasztas_mobilinternet_adatforgalom_telenor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3df46414-7d7f-4200-af42-185396e8da41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94aa83c7-74da-4e92-b4f7-6f67c0cd85a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_onkormanyzati_valasztasok_2019_oktober_13_polgarmester_valasztas_mobilinternet_adatforgalom_telenor","timestamp":"2019. október. 15. 15:48","title":"Berobbantotta a mobilnetet (is) a választás vasárnapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]