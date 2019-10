Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2aa658e2-b8e0-4f16-a7f3-8d7211b14019","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kránitz Krisztián, azaz „Krinyó” a fizetéséből nem költött el semmit.","shortLead":"Kránitz Krisztián, azaz „Krinyó” a fizetéséből nem költött el semmit.","id":"20191018_Magyar_Nemzet_spanyol_ingatlant_vett_a_kispesti_Krinyo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2aa658e2-b8e0-4f16-a7f3-8d7211b14019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a22e5a3-46b4-4342-86bc-62a1c9106a77","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Magyar_Nemzet_spanyol_ingatlant_vett_a_kispesti_Krinyo","timestamp":"2019. október. 18. 14:05","title":"Magyar Nemzet: Spanyol ingatlant vett a volt kispesti MSZP-s","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"637e66ee-33f9-4eb2-9f99-971df4ce8095","c_author":"Gomperz Tamás","category":"velemeny","description":"A győri pillangóhatás és az önkormányzati választások. ","shortLead":"A győri pillangóhatás és az önkormányzati választások. ","id":"20191017_Gomperz_Szex_hazugsag_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=637e66ee-33f9-4eb2-9f99-971df4ce8095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfdaec71-3838-433f-a1d6-d1334a7e53ff","keywords":null,"link":"/velemeny/20191017_Gomperz_Szex_hazugsag_video","timestamp":"2019. október. 17. 14:10","title":"Gomperz: Szex, hazugság, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választási eredmény megtámadása miatt nem tudott még hivatalba lépni Pikó András polgármester. Most arról számolt be, hogy távoztak az aláírói joggal rendelkező vezetők a kerületből, emiatt káosz alakulhat ki. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tagadja Pikó állításait.","shortLead":"A választási eredmény megtámadása miatt nem tudott még hivatalba lépni Pikó András polgármester. Most arról számolt be...","id":"20191018_Piko_Leallhatnak_a_folyo_ugyek_es_meg_a_fizetesek_is_csuszhatnak_Jozsefvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b37bc7b-137d-46b7-9aa8-ba466b728905","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Piko_Leallhatnak_a_folyo_ugyek_es_meg_a_fizetesek_is_csuszhatnak_Jozsefvarosban","timestamp":"2019. október. 18. 11:19","title":"Pikó: Leállhatnak a folyamatban lévő ügyek, csúszhatnak a fizetések Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459c3559-376c-4e05-84d4-f476971e4d91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már csak a hatósági engedélyekre vár annak a tervnek a megvalósítása, amely révén Elon Musk űrvállalata felülről hálózná be internettel a Földet.","shortLead":"Már csak a hatósági engedélyekre vár annak a tervnek a megvalósítása, amely révén Elon Musk űrvállalata felülről...","id":"20191018_spacex_starlink_muhold_internet_az_urbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=459c3559-376c-4e05-84d4-f476971e4d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c90a144-7322-4a8e-9cbb-68409fbe9bcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_spacex_starlink_muhold_internet_az_urbol","timestamp":"2019. október. 18. 10:03","title":"Újabb 30 000 internetszóró műholdat telepítene az űrbe a SpaceX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7115dbc-a56b-41f6-b7cf-e5b026f4949b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlóssal hosszan beszélgettek az átvételkor, nem haragban váltak el Karácsonnyal. ","shortLead":"Tarlóssal hosszan beszélgettek az átvételkor, nem haragban váltak el Karácsonnyal. ","id":"20191017_Karacsony_atvette_hivatalat_es_rogton_diszpolgarnak_javasolja_Demszkyt_es_Tarlost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7115dbc-a56b-41f6-b7cf-e5b026f4949b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82e0818-5c23-4882-80a4-be5e1a9c1493","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Karacsony_atvette_hivatalat_es_rogton_diszpolgarnak_javasolja_Demszkyt_es_Tarlost","timestamp":"2019. október. 17. 11:25","title":"Karácsony átvette hivatalát, és rögtön díszpolgárnak javasolja Demszkyt és Tarlóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adc8a07d-fda1-40b0-a58c-78f5ccf0f7d2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ugyanakkor azt követelik, hogy a törökök nyissanak meg egy humanitárius folyosót.","shortLead":"Ugyanakkor azt követelik, hogy a törökök nyissanak meg egy humanitárius folyosót.","id":"20191017_A_kurdok_felfuggesztik_az_Iszlam_Allam_elleni_harcot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adc8a07d-fda1-40b0-a58c-78f5ccf0f7d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94ddbb52-bf0b-47d7-b4c5-51a64cf17c5e","keywords":null,"link":"/vilag/20191017_A_kurdok_felfuggesztik_az_Iszlam_Allam_elleni_harcot","timestamp":"2019. október. 17. 15:33","title":"A kurdok felfüggesztik az Iszlám Állam elleni harcot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szeptember eleje óta pénteken fordult elő először, hogy a 330-as árfolyamnál erősebb legyen a forint.","shortLead":"Szeptember eleje óta pénteken fordult elő először, hogy a 330-as árfolyamnál erősebb legyen a forint.","id":"20191018_Egy_pillanatra_330_forintnal_kevesebbe_kerult_egy_euro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ca4aa0e-b0ed-4f5d-bf84-71046b37d7ab","keywords":null,"link":"/kkv/20191018_Egy_pillanatra_330_forintnal_kevesebbe_kerult_egy_euro","timestamp":"2019. október. 18. 15:18","title":"Egy pillanatra 330 forintnál kevesebbe került egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"226358cc-6a0a-47c2-a9ad-e42a674b4916","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyedi vonalvezetésű SUV tisztán elektromos és plugin hibrid változatban lesz kapható.","shortLead":"Az egyedi vonalvezetésű SUV tisztán elektromos és plugin hibrid változatban lesz kapható.","id":"20191018_ez_az_uj_villanyterepjaro_a_mercedes_es_kina_szerelemgyereke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=226358cc-6a0a-47c2-a9ad-e42a674b4916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f9d2f52-8b5a-4993-8651-38855aff49de","keywords":null,"link":"/cegauto/20191018_ez_az_uj_villanyterepjaro_a_mercedes_es_kina_szerelemgyereke","timestamp":"2019. október. 18. 13:21","title":"Ez az új villanyterepjáró a Mercedes és Kína szerelemgyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]