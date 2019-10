Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e96c5d7-d488-43fe-ad38-70a36a6bcca0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" ","shortLead":" ","id":"20191018_Urban_vs_Orban__Egy_biciklis_oldalnak_is_bejott_a_Varoshazara_erkezo_Karacsony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e96c5d7-d488-43fe-ad38-70a36a6bcca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b8ab85-5f09-4dc7-8d22-84d130317d3e","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_Urban_vs_Orban__Egy_biciklis_oldalnak_is_bejott_a_Varoshazara_erkezo_Karacsony","timestamp":"2019. október. 18. 19:58","title":"\"Urban vs Orban\" - Egy biciklis oldalnak is bejött a Városházára érkező Karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a9f880-84eb-43f6-92ed-e820a4e4c60e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Paks 2-höz tartozó telkek fejlesztésére kiírt tendereken szerepel jól a felcsúti milliárdos érdekeltsége. Két munkát már elvitt, kettőt, pedig szintén behúzhat, ha nem lesz a közbeszerzés érvénytelen.","shortLead":"A Paks 2-höz tartozó telkek fejlesztésére kiírt tendereken szerepel jól a felcsúti milliárdos érdekeltsége. Két munkát...","id":"20191019_Verseny_nelkul_tarolhat_Meszaros_Lorinc_cegei_a_paksi_kozbeszerzeseken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7a9f880-84eb-43f6-92ed-e820a4e4c60e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f97f11-b467-4df0-b12c-1aee75f33cb1","keywords":null,"link":"/kkv/20191019_Verseny_nelkul_tarolhat_Meszaros_Lorinc_cegei_a_paksi_kozbeszerzeseken","timestamp":"2019. október. 19. 12:39","title":"Verseny nélkül tarolhatnak Mészáros Lőrinc cégei a paksi közbeszerzéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c9cf541-17ce-489b-b448-cd90f5747566","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Meat the Family névre hallgató valóságshow elég bizarrnak hangzik, de készítői egyfajta népnevelő funkciót látnak bele.\r

\r

","shortLead":"A Meat the Family névre hallgató valóságshow elég bizarrnak hangzik, de készítői egyfajta népnevelő funkciót látnak...","id":"20191018_Neveld_fel_a_kisallatot_majd_edd_meg__ilyen_egy_uj_valosagshow_tematikaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c9cf541-17ce-489b-b448-cd90f5747566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9307c0c-c7b3-43e6-b160-c7b8cab5da89","keywords":null,"link":"/elet/20191018_Neveld_fel_a_kisallatot_majd_edd_meg__ilyen_egy_uj_valosagshow_tematikaja","timestamp":"2019. október. 18. 07:59","title":"Neveld fel a kisállatot, majd edd meg!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a57591-72c8-4dea-91be-659c027351bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamis bérleteket gyártott és árusított két férfi Budapesten. A hamisítókat felfüggesztett börtönbüntetésre és pénzbüntetésre ítélték.","shortLead":"Hamis bérleteket gyártott és árusított két férfi Budapesten. A hamisítókat felfüggesztett börtönbüntetésre és...","id":"20191018_Nagyuzemben_hamisitott_BKV_berleteket_ket_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43a57591-72c8-4dea-91be-659c027351bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5803e00f-c767-47ba-a742-654af60bfea1","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Nagyuzemben_hamisitott_BKV_berleteket_ket_ferfi","timestamp":"2019. október. 18. 09:04","title":"Nagyüzemben hamisított BKV-bérleteket két férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0010e57a-d971-4d2e-8c78-a0652df76e74","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt focista azzal védekezett, hogy csak egy nő önbizalmát szerette volna növelni azzal, hogy megcsókolta a vonaton.","shortLead":"A volt focista azzal védekezett, hogy csak egy nő önbizalmát szerette volna növelni azzal, hogy megcsókolta a vonaton.","id":"20191017_Paul_gascoigne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0010e57a-d971-4d2e-8c78-a0652df76e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b52298ed-9639-4c1d-93a1-a4ccc2d128b6","keywords":null,"link":"/vilag/20191017_Paul_gascoigne","timestamp":"2019. október. 17. 16:50","title":"Felmentették Paul Gascoigne-t a szexuális zaklatás vádja alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A fővárosban a lakhatási válsággal fenyeget a lakásárak növekedése és ezzel együtt az albérletek drágulása, annak megelőzésére bővíteni kell az ingatlanállományt a GKI Gazdaságkutató Zrt. által készített tanulmány szerint, amelyet az online szállásközvetítő platform az Airbnb megbízásából készítettek.","shortLead":"A fővárosban a lakhatási válsággal fenyeget a lakásárak növekedése és ezzel együtt az albérletek drágulása, annak...","id":"20191019_GKI_Lakhatasi_valsag_fenyeget_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc130037-dc61-45b1-b2f4-e6a080279d49","keywords":null,"link":"/kkv/20191019_GKI_Lakhatasi_valsag_fenyeget_Budapesten","timestamp":"2019. október. 19. 08:33","title":"GKI: Lakhatási válság fenyeget Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd373e85-e394-4545-8b1e-c380f92cb6f9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Új nap, új tender, nincs megállás.","shortLead":"Új nap, új tender, nincs megállás.","id":"20191018_Meszaros_Lorincek_9_milliardert_fognak_karmentesiteni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd373e85-e394-4545-8b1e-c380f92cb6f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a182ab-a0ba-4ade-8f4a-2ad7b019a9a6","keywords":null,"link":"/kkv/20191018_Meszaros_Lorincek_9_milliardert_fognak_karmentesiteni","timestamp":"2019. október. 18. 12:25","title":"Mészáros Lőrincék 9 milliárdért fognak kármentesíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"276b4a22-6cc2-4335-8321-219d17885d8c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem volt hosszú vita az Európai Tanácsban. ","shortLead":"Nem volt hosszú vita az Európai Tanácsban. ","id":"20191017_Elfogadtak_az_EUtagorszagok_vezetoi_a_Brexitrol_szolo_uj_megallapodast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=276b4a22-6cc2-4335-8321-219d17885d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d36b1b6-097d-4910-9677-8dfdb907c307","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191017_Elfogadtak_az_EUtagorszagok_vezetoi_a_Brexitrol_szolo_uj_megallapodast","timestamp":"2019. október. 17. 18:37","title":"Elfogadták az EU-tagországok vezetői a Brexitről szóló új megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]