[{"available":true,"c_guid":"014c2562-6394-4c31-ba99-4bd839d32e2c","c_author":"HVG360","category":"elet","description":"Egy szerencsés véletlennek köszönhetően találkozott két öregúrral Hernáth Csaba, akikről végül dokumentumfilmet készített. A Veteránfilm az utolsó két itthon élő II. világháborús magyar vadászpilótáról szól, de korántsem csak egy történelmi film. Első részét ma este láthatják a hvg360-on. ","shortLead":"Egy szerencsés véletlennek köszönhetően találkozott két öregúrral Hernáth Csaba, akikről végül dokumentumfilmet...","id":"20191015_Felszalltam_egy_villamosra_aztan_szembejott_egy_sztori_ami_evekre_rabul_ejtett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=014c2562-6394-4c31-ba99-4bd839d32e2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"481d956d-8098-4760-b879-7ab79679953d","keywords":null,"link":"/elet/20191015_Felszalltam_egy_villamosra_aztan_szembejott_egy_sztori_ami_evekre_rabul_ejtett","timestamp":"2019. október. 15. 06:55","title":"Felszálltam egy villamosra, aztán szembejött egy sztori, ami évekre rabul ejtett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60158d9b-c8d2-41c1-a629-3e5c8f4c7b24","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédőnek továbbra sem biztos a részvétele.","shortLead":"A címvédőnek továbbra sem biztos a részvétele.","id":"20191015_Cristiano_Ronaldo_belotte_a_700_goljat_de_Ukrajna_jutott_ki_az_Europabajnoksagra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60158d9b-c8d2-41c1-a629-3e5c8f4c7b24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365d1dac-2b1d-4b77-b8ed-7a8cc3b857e8","keywords":null,"link":"/sport/20191015_Cristiano_Ronaldo_belotte_a_700_goljat_de_Ukrajna_jutott_ki_az_Europabajnoksagra","timestamp":"2019. október. 15. 05:56","title":"Cristiano Ronaldo belőtte a 700. gólját, de Ukrajna jutott ki az Európa-bajnokságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58233db3-8b36-4b50-a23a-45aa1bf712df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarnai Richárd a kormányközeli Magyar Nemzetben közölt írást. A választások napján Fidesz-bejegyzést osztott meg.","shortLead":"Tarnai Richárd a kormányközeli Magyar Nemzetben közölt írást. A választások napján Fidesz-bejegyzést osztott meg.","id":"20191015_A_Pest_Megyei_Kormanyhivatal_vezetoje_mutosfiuhoz_hasonlitja_Karacsonyt_akinek_sziket_adtak_a_kezebe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58233db3-8b36-4b50-a23a-45aa1bf712df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5d0a0f2-32e0-4a02-9c81-a1514a202f67","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_A_Pest_Megyei_Kormanyhivatal_vezetoje_mutosfiuhoz_hasonlitja_Karacsonyt_akinek_sziket_adtak_a_kezebe","timestamp":"2019. október. 15. 13:22","title":"A Pest Megyei Kormányhivatal vezetője műtősfiúhoz hasonlítja Karácsonyt, akinek szikét adtak a kezébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2799cdd-b9b9-4bd1-bd08-f1079246afae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A huhogó, mutogató bolgár drukkerek miatt kétszer is megszakított Eb-selejtező után a bolgár kormány nyomására lemondott posztjáról Boriszlav Mihajlov.","shortLead":"A huhogó, mutogató bolgár drukkerek miatt kétszer is megszakított Eb-selejtező után a bolgár kormány nyomására...","id":"20191015_bulgaria_bolgar_angol_valogatott_eb_selejtezo_rasszizmus_futballszovetseg_lemondas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2799cdd-b9b9-4bd1-bd08-f1079246afae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff82e00c-57ad-4389-b11f-b2491b4504c4","keywords":null,"link":"/sport/20191015_bulgaria_bolgar_angol_valogatott_eb_selejtezo_rasszizmus_futballszovetseg_lemondas","timestamp":"2019. október. 15. 17:03","title":"Belebukott a rasszista botrányba a bolgár fociszövetség elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2cd582-d95e-4362-8164-d0585275e5ce","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Lenyűgöző pillanatok.","shortLead":"Lenyűgöző pillanatok.","id":"20191016_Halalra_remulo_mormotara_tamad_egy_roka_az_ev_termeszetfotojan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b2cd582-d95e-4362-8164-d0585275e5ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24c4c6ef-a832-4745-8a8c-86527fd5af6c","keywords":null,"link":"/elet/20191016_Halalra_remulo_mormotara_tamad_egy_roka_az_ev_termeszetfotojan","timestamp":"2019. október. 16. 12:25","title":"Halálra rémülő mormotára támad egy róka az év természetfotóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afbf8ba2-fdc8-4561-a63f-8ab094c2fd26","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Hétfőn megjött a többi adat is: 100 hely közül csak 48-at szerzett a kormányzó Jog és Igazságosság párt.","shortLead":"Hétfőn megjött a többi adat is: 100 hely közül csak 48-at szerzett a kormányzó Jog és Igazságosság párt.","id":"20191014_lengyel_valasztas_kormanypart_jog_es_igazsagossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afbf8ba2-fdc8-4561-a63f-8ab094c2fd26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6569e25b-dd74-42d0-a159-8140166b7b2b","keywords":null,"link":"/vilag/20191014_lengyel_valasztas_kormanypart_jog_es_igazsagossag","timestamp":"2019. október. 14. 20:56","title":"Lengyel választás: a szenátusban még sincs kormánypárti többség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48aea70-f821-4b73-8361-befa9850ad8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Babakocsikhoz fejleszt intelligens hajtásrendszert a Bosch: az intelligens érzékelők szabályozzák az elektromos hajtást és az automatikus fékezést, mérik a sebességet és értékelik az útfelszín minőségét is. Az okostelefonnal összekapcsolható rendszer először 2020 elején egy svéd babakocsigyártó kínálatában lesz elérhető.","shortLead":"Babakocsikhoz fejleszt intelligens hajtásrendszert a Bosch: az intelligens érzékelők szabályozzák az elektromos hajtást...","id":"20191015_bosch_estroller_emmaljunga_babakocsi_intelligens_hajtas_bluetooth_riaszto_funkcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d48aea70-f821-4b73-8361-befa9850ad8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76fa1ea6-eab2-4e3e-8fa7-80a2607ee519","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_bosch_estroller_emmaljunga_babakocsi_intelligens_hajtas_bluetooth_riaszto_funkcio","timestamp":"2019. október. 15. 13:03","title":"Jövőre jön a Bosch-féle intelligens babakocsi, és több értelme lehet, mint gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612cca40-4cf3-4adb-87a1-c3da64791ecf","c_author":"","category":"kultura","description":"A Faithlesstől, Foo Fighterstől a Beatricén és a Daft Punkon át az AC/DC-ig: tizenkét feldolgozásszám került fel legújabb Kerekes Band albumra, a ReWind-re. A hvg.hu-n már meg is hallgathatjuk, hogy szól mindez ethno-funkban.","shortLead":"A Faithlesstől, Foo Fighterstől a Beatricén és a Daft Punkon át az AC/DC-ig: tizenkét feldolgozásszám került fel...","id":"20191015_A_Duft_Punktol_Radics_Belaig__feldolgozaslemezzel_jelentkezett_a_Kerekes_Band","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=612cca40-4cf3-4adb-87a1-c3da64791ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d191d8d-d57c-41c0-ac49-6eec3154852e","keywords":null,"link":"/kultura/20191015_A_Duft_Punktol_Radics_Belaig__feldolgozaslemezzel_jelentkezett_a_Kerekes_Band","timestamp":"2019. október. 15. 11:30","title":"Így szól az AC/DC vagy a Daft Punk ethno-funkban – feldolgozáslemezzel jelentkezett a Kerekes Band","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]