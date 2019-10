Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"815c1648-333e-43d5-b477-8e3e33a51e34","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Európai Tanács és Brexit.","shortLead":"Európai Tanács és Brexit.","id":"20191023_kovacs_zoltan_orban_viktor_oktober_23_unnepi_beszed_europai_tanacs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=815c1648-333e-43d5-b477-8e3e33a51e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6504e8-9e7b-45af-8762-40d4c0eb22a4","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_kovacs_zoltan_orban_viktor_oktober_23_unnepi_beszed_europai_tanacs","timestamp":"2019. október. 23. 16:37","title":"Kiderült, miért nem beszél szabadtéri rendezvényen Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad882b2-2299-486f-8155-e8babe05cc25","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Része volt Orbán Viktornak is abban, hogy Donald Trump még a korábbinál is rosszabb véleményt formált Ukrajnáról – írja a The New York Times és a Washington Post.","shortLead":"Része volt Orbán Viktornak is abban, hogy Donald Trump még a korábbinál is rosszabb véleményt formált Ukrajnáról – írja...","id":"20191022_ukrajna_orban_viktor_donald_trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cad882b2-2299-486f-8155-e8babe05cc25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b74bc20-6584-45d1-9a65-57bb5fe4054d","keywords":null,"link":"/vilag/20191022_ukrajna_orban_viktor_donald_trump","timestamp":"2019. október. 22. 09:17","title":"Orbán Ukrajna ellen hangolhatta Trumpot a Times szerint ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e98277-7554-4af6-a660-4b97191b0b32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából 10 ember várta, hogy Orbán Viktor az ünnepi beszéde után kimenjen a Zeneakadémia épületéből, hogy aztán válogatott trágárságokat kiabálhassanak neki a rendőrsorfal mögül. ","shortLead":"Nagyjából 10 ember várta, hogy Orbán Viktor az ünnepi beszéde után kimenjen a Zeneakadémia épületéből, hogy aztán...","id":"20191023_Kommunistak_vagytok__kiabaltak_a_Zeneakademiarol_tavozo_Orbannak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43e98277-7554-4af6-a660-4b97191b0b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d88dd40-83e4-4901-92ad-a03ad27a7844","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Kommunistak_vagytok__kiabaltak_a_Zeneakademiarol_tavozo_Orbannak","timestamp":"2019. október. 23. 20:52","title":"\"Kommunisták vagytok\" - kiabálták a Zeneakadémiáról távozó Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b691b7e-cda9-4c98-8101-be7ff66ee0bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német Lilium Aviation korábban már egy sor engedélyt megkapott az elektromos repülőgépe kifejlesztésére, most pedig egy zökkenőmentes tesztrepülésen is túl vannak.","shortLead":"A német Lilium Aviation korábban már egy sor engedélyt megkapott az elektromos repülőgépe kifejlesztésére, most pedig...","id":"20191022_lilium_jet_aviation_elektromos_repulogep_repulo_taxi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b691b7e-cda9-4c98-8101-be7ff66ee0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f15f16f-5c6c-4728-be8a-ae86269e586e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_lilium_jet_aviation_elektromos_repulogep_repulo_taxi","timestamp":"2019. október. 22. 16:03","title":"Videó: Simán repül az elektromos taxi, ami 300 km/h-val szállítana utasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A meglepőnek tartott önkormányzati választás után az ellenzéki közvélemény érzülete és a voksolás által kirajzolt valóságos kép nagyon eltér egymástól. A tarka nagyvárosi világ alatt egy szinte mozdulatlan Magyarország található, a politikai erőviszonyok pedig jóformán megegyeznek az egyik korábbi választásokat követővel.","shortLead":"A meglepőnek tartott önkormányzati választás után az ellenzéki közvélemény érzülete és a voksolás által kirajzolt...","id":"20191023_onkormanyzati_valasztasok_szamai_hallgat_a_mely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c2bae2-a0e0-4b52-b849-12d8f9b1928e","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_onkormanyzati_valasztasok_szamai_hallgat_a_mely","timestamp":"2019. október. 23. 07:00","title":"Önkormányzati választások számai: hallgat a mély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b89ed57-50e3-405c-ba5f-261125f24c82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdekes fotót osztott meg a IX. kerületi polgármester. ","shortLead":"Érdekes fotót osztott meg a IX. kerületi polgármester. ","id":"20191022_Foto_Ures_irattartokat_talalt_Baranyi_Krisztina_a_ferencvarosi_hivatalban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b89ed57-50e3-405c-ba5f-261125f24c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94f8041-78d2-41ca-87bf-4890adfbde6b","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Foto_Ures_irattartokat_talalt_Baranyi_Krisztina_a_ferencvarosi_hivatalban","timestamp":"2019. október. 22. 15:29","title":"Üres irattartókat talált Baranyi Krisztina a ferencvárosi hivatalban – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"749e796f-4035-4a0c-98ea-ff61898733d7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20191023_Igy_emlekezett_Elvis_Presley_1956_hoseire","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=749e796f-4035-4a0c-98ea-ff61898733d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81328a5-78c2-43df-9e41-867c775ba40a","keywords":null,"link":"/kultura/20191023_Igy_emlekezett_Elvis_Presley_1956_hoseire","timestamp":"2019. október. 23. 14:44","title":"Így emlékezett Elvis Presley 1956 hőseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három megyére a köd miatt adtak ki figyelmeztetést, de amúgy már-már tavaszi időre kell felkészülni.","shortLead":"Három megyére a köd miatt adtak ki figyelmeztetést, de amúgy már-már tavaszi időre kell felkészülni.","id":"20191023_Jobb_ido_lesz_oktober_23an_mint_amilyen_marcius_15en_szokott_lenni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40e56f96-00d6-4182-9aa6-6a96d38af7d3","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Jobb_ido_lesz_oktober_23an_mint_amilyen_marcius_15en_szokott_lenni","timestamp":"2019. október. 23. 08:50","title":"Jobb idő lesz október 23-án, mint amilyen március 15-én szokott lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]