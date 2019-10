Hétfőn botránnyal kezdődött az ülésszak a Parlamentben, a legnagyobb port Hadházy Ákos táblája kavarta, a független képviselő egy „Muszáj hazudnia, mert túl sokat lopott" feliratú táblával állt a miniszterelnök elé. Bár készült meredekebb üzenettel is.

Hadházy a 444-nek nyilatkozva elmondta, már régen megfogalmazódott benne az ötlet, az utolsó lökést az adta, hogy Kövér László – ahogy a volt LMP-társelnök fogalmazott – „kinyírta” a parlamenti tudósítást.

Ez azt mutatja, hogy a választások után nem puhulnak, nem vonják le a következtetéseket, hanem ilyen disznóságok jönnek. Egy ilyen döntés miatt Lengyelországban tízezrek mentek az utcára, és komoly balhék voltak. Sajnos Magyarországon még nem érett meg erre a helyzet. Azt szeretném, hogy vegyük észre, hogy folyamatosan zárják el a demokrácia csapjait.

A független képviselőt nem zavarja, hogy a kormánymédia sokáig ezzel a balhéval lesz elfoglalva. Hadházy elmondta, nem véletlen, hogy trágár szavakat használt.

Lehetne válaszolni érvekkel, ha lenne, ahol ezt meghallgatják. De nem hallgatják meg. Ezért szándékosan használtam ezt a valóban provokatív kifejezést.

A képviselő a szöveget egy gyorsnyomdában nyomtatta ki, és a táskájában vitte be a parlamentbe, lehet, hogy utoljára tudta ezt megtenni. „Könnyen lehet – nem akarok Kövér Lászlónak tippeket adni – hogy ezek utána a beléptetésnél a parlamenti képviselőket is meg fogják motozni” – mondta.

Az interjúból kiderül, hogy trágár szavak is elhangoztak az Orbán Viktor segítségére siető politikusoktól, és tettlegesség is volt. „A kezemet megszorították, rángattak, Németh Szilárd meg is lökött. Ez törvénytelen önbíráskodás volt. Valószínűleg feljelentést fogok tenni. Az is sokat elmond, hogy Font Sándor a magyar zászlóval próbálta eltakarni az igazságot, hogy mi történik Magyarországon. Ez jelképes.”

Hadházy elmondta, hogy nincs benne bosszúvágy a fideszes médiával szemben, hisz a sajtópereket megnyerte. A független képviselő szerint azonban ismét át kell gondolni az ellenzék parlamenti stratégiáját.

„Az, hogy ellenzéki pártok megszólalásokat egyeztetnek, az nem rossz dolog, de azt még nem beszéltük át, hogy mennyire van értelme a jelenlegi parlamenti keretek között bent maradni. Hiszen ezzel egy színházat, a demokrácia látszatát tartjuk fent. Elvileg a demokrácia temploma lenne a parlament, a Kövér intézkedéséből látjuk, hogy mennyire nem az. Ezt a vitát újra elő kell venni. A Fidesz 2006 körül kivonult a Parlamentből, és azzal foglalkozott, hogy országszerte megszervezze magát. Nekünk is inkább arra kéne koncentrálnunk, hogy minden településen legyen két darab vállaltan ellenzéki emberünk, és országosan 20-25 ezer mozdulni kész aktivistánk.”