[{"available":true,"c_guid":"37dd3dfe-48fa-47a1-871c-74932bd6a7b0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"157 tőből állt a gazdaság.","shortLead":"157 tőből állt a gazdaság.","id":"20191025_Profi_marihuanaultetvenyt_talaltak_Bagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37dd3dfe-48fa-47a1-871c-74932bd6a7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab9005a-056e-4c6b-926a-a2beb0a53e0a","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_Profi_marihuanaultetvenyt_talaltak_Bagon","timestamp":"2019. október. 25. 08:01","title":"Profi marihuánaültetvényt találtak Bagon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d19ebd-90cd-40b8-99c6-7f9295086e71","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A várakozások azt mutatják, hogy a következő 12 hónapban fővárosi átlagban nem várható áremelkedés. Az irodapiac viszont tovább szárnyal.","shortLead":"A várakozások azt mutatják, hogy a következő 12 hónapban fővárosi átlagban nem várható áremelkedés. Az irodapiac...","id":"20191024_gki_lakaspiac_lakasarak_ingatlanok_aremelkedes_budapest_irodapiac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9d19ebd-90cd-40b8-99c6-7f9295086e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da3d8de-c465-4bcf-8fe7-1b892a423f3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191024_gki_lakaspiac_lakasarak_ingatlanok_aremelkedes_budapest_irodapiac","timestamp":"2019. október. 24. 07:54","title":"A GKI szerint véget ért az emelkedő árak korszaka a lakáspiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01b4c7e-138a-4819-aae0-ea9aa1ef75ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt évek legsúlyosabb kibertámadásai némi aprópénzért cserébe elkerülhetők lettek volna – így összegez kutatásában a HackerOne, amely szerint a hibavadász programok igenis kifizetődők.","shortLead":"Az elmúlt évek legsúlyosabb kibertámadásai némi aprópénzért cserébe elkerülhetők lettek volna – így összegez...","id":"20191024_hacker_adatbiztonsag_kibertamadas_bounty_program_kibertamadas_hibavadasz_program","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f01b4c7e-138a-4819-aae0-ea9aa1ef75ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b11a2ed3-a00b-4ef0-9d1a-e1955bf64687","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_hacker_adatbiztonsag_kibertamadas_bounty_program_kibertamadas_hibavadasz_program","timestamp":"2019. október. 24. 11:33","title":"Néha nagyon is megéri fizetni a hackereknek, és most már azt is tudni, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig 49 milliárd forintot folyósított az Erste Bank babaváró hitelként.","shortLead":"Eddig 49 milliárd forintot folyósított az Erste Bank babaváró hitelként.","id":"20191024_Az_Erstenel_felvett_babavaro_hitelek_felenel_mar_felfuggesztettek_a_torlesztest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7664771d-689c-4a0d-a8b9-e7d8c603cc2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191024_Az_Erstenel_felvett_babavaro_hitelek_felenel_mar_felfuggesztettek_a_torlesztest","timestamp":"2019. október. 24. 18:36","title":"Az Ersténél felvett babaváró hitelek felénél már felfüggesztették a törlesztést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a0bf1b7-c565-4de8-9391-4fb58398a5a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utolsó pillanatban törölték a PlayStation orosz áruházából a néhány napon belül megjelenő új Call of Dutyt. A történet oroszországi vonala állhat a döntés hátterében.","shortLead":"Az utolsó pillanatban törölték a PlayStation orosz áruházából a néhány napon belül megjelenő új Call of Dutyt...","id":"20191024_oroszorszag_playstation_store_aruhaz_call_of_duty_modern_warfare_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a0bf1b7-c565-4de8-9391-4fb58398a5a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51bd38b7-a4b5-4d80-aa18-7d7db128342b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_oroszorszag_playstation_store_aruhaz_call_of_duty_modern_warfare_2019","timestamp":"2019. október. 24. 08:33","title":"Zűr van az új Call of Duty körül, az oroszok bepöccenhettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A balesetben négyen megsérültek.","shortLead":"A balesetben négyen megsérültek.","id":"20191025_somogy_megy_lovas_kocsi_68_as_fout","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"391b5a84-70c3-4329-a58a-ef9ed271e39c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191025_somogy_megy_lovas_kocsi_68_as_fout","timestamp":"2019. október. 25. 06:15","title":"Lovas kocsi ütközött teherautóval Somogyban, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfffc5c4-267f-4644-a41d-8f0f0c3788b4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyéni vállalkozása már volt a fiatal úszónak, most egy kft.-t hozott létre a világbajnok sportoló. ","shortLead":"Egyéni vállalkozása már volt a fiatal úszónak, most egy kft.-t hozott létre a világbajnok sportoló. ","id":"201943_milak_kristof_a_vilagbajnok_vallalkozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfffc5c4-267f-4644-a41d-8f0f0c3788b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7b117d-1f9c-469d-a3da-f67a419afe4a","keywords":null,"link":"/360/201943_milak_kristof_a_vilagbajnok_vallalkozik","timestamp":"2019. október. 24. 10:00","title":"Vállalkozik a világbajnok: itt a Milák Kristóf Kft.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecbd69f8-6775-4a52-b6b0-9fb4be659e29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bemutatkozott a vadonatúj Jazz, amit a – modell történetében először – kizárólag hibrid hajtáslánccal értékesít majd Európában a márka.","shortLead":"Bemutatkozott a vadonatúj Jazz, amit a – modell történetében először – kizárólag hibrid hajtáslánccal értékesít majd...","id":"20191023_Csak_hibridkent_jon_a_Honda_Jazz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecbd69f8-6775-4a52-b6b0-9fb4be659e29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a06d09f-c564-4b4e-9865-2b6803da7154","keywords":null,"link":"/cegauto/20191023_Csak_hibridkent_jon_a_Honda_Jazz","timestamp":"2019. október. 23. 09:19","title":"Itt az új Honda Jazz és csak hibrid lesz belőle ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]