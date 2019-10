Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2bb027c0-650f-472b-ac87-4684be93bd4a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóság új toborzóvideója a szívre próbál hatni.","shortLead":"A hatóság új toborzóvideója a szívre próbál hatni.","id":"20191025_A_NAV_uj_kisfilmje_szerint_a_vilag_egyik_legjobb_allasa_penzugyornek_lenni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bb027c0-650f-472b-ac87-4684be93bd4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0312633b-1a07-4656-97db-779f34c5195a","keywords":null,"link":"/elet/20191025_A_NAV_uj_kisfilmje_szerint_a_vilag_egyik_legjobb_allasa_penzugyornek_lenni","timestamp":"2019. október. 25. 12:56","title":"A NAV új kisfilmje szerint a világ egyik legjobb állása pénzügyőrnek lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d683885-4401-4ed8-b8a7-4f2e25050cb5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vasúti átjáró, amióta egy kamera is rögzíti az baleseteket, nagyjából 200 kamiont skalpolt meg.","shortLead":"A vasúti átjáró, amióta egy kamera is rögzíti az baleseteket, nagyjából 200 kamiont skalpolt meg.","id":"20191025_vasuti_atjaro_baleset_amerika_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d683885-4401-4ed8-b8a7-4f2e25050cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a860b6a1-2e75-4e38-9262-214626d83757","keywords":null,"link":"/cegauto/20191025_vasuti_atjaro_baleset_amerika_video","timestamp":"2019. október. 25. 09:22","title":"Átépítik a világ leggonoszabb hídját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2987f95-6746-42d3-8a20-17ff9e5c0095","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új kiállítás keretében most úgy lehet megnézni da Vinci Mona Lisa című festményét, ahogy korábban soha. 