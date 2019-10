Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4960323-6500-4ef8-a36d-72c4525372b1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A rák ritka fajtái és a fertőzés vagy mérgezés okozta ritka kórok még nincsenek is köztük.","shortLead":"A rák ritka fajtái és a fertőzés vagy mérgezés okozta ritka kórok még nincsenek is köztük.","id":"20191025_ritka_betegsegek_felmeres_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4960323-6500-4ef8-a36d-72c4525372b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc27007d-6c12-4ece-9f97-5244a9da99bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_ritka_betegsegek_felmeres_kutatas","timestamp":"2019. október. 25. 16:14","title":"Már nem is annyira ritkák a ritka betegségek, 300 millióan szenvednek bennük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac88b8b-0f8c-40a1-8c38-3187eb147669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP a választás után rájött, a politikus súlyos tehertétel számukra.","shortLead":"Az MSZP a választás után rájött, a politikus súlyos tehertétel számukra.","id":"20191025_Lackner_Csaba_nem_adta_vissza_mandatumat_kizarjak_az_MSZPbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ac88b8b-0f8c-40a1-8c38-3187eb147669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c0e767a-1ef4-4a90-9e9c-9bc38fe4c488","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_Lackner_Csaba_nem_adta_vissza_mandatumat_kizarjak_az_MSZPbol","timestamp":"2019. október. 25. 14:08","title":"Lackner Csaba nem adta vissza mandátumát, kizárják az MSZP-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"183ca313-0ee3-4d44-b342-557702a00465","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A XIX. kerület polgármestere támogatja, hogy a Honvéd méltó otthonra leljen.","shortLead":"A XIX. kerület polgármestere támogatja, hogy a Honvéd méltó otthonra leljen.","id":"20191024_Gajda_Peter_megnyugtatta_a_kispesti_szurkolokat_megepul_a_Bozsik_Stadion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=183ca313-0ee3-4d44-b342-557702a00465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eda5e88-ac71-4bec-8434-097e92556387","keywords":null,"link":"/sport/20191024_Gajda_Peter_megnyugtatta_a_kispesti_szurkolokat_megepul_a_Bozsik_Stadion","timestamp":"2019. október. 24. 21:30","title":"Gajda Péter megnyugtatta a kispesti szurkolókat: megépül a Bozsik Stadion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d738c507-6d49-4d63-b07a-dce259e10d16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három nap a fellebbezési határidő, de a bíróság a szabadlábra helyezés és bűnügyi felügyelet elrendelése mellett döntött. A törvényszék megerősítette: hamarosan vádemelés következhet az ügyben.","shortLead":"Három nap a fellebbezési határidő, de a bíróság a szabadlábra helyezés és bűnügyi felügyelet elrendelése mellett...","id":"20191025_viking_sigyn_ukran_kapitany_szabadlabra_helyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d738c507-6d49-4d63-b07a-dce259e10d16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"201a228a-e5e1-427e-9572-6af522a1ba51","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_viking_sigyn_ukran_kapitany_szabadlabra_helyezes","timestamp":"2019. október. 25. 17:51","title":"Szabadlábra helyezhetik a Viking Sigyn kapitányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21351571-20ba-4ada-a5f6-0c9385b78dde","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Adománygyűjtésre kényszerült egy orosz természetvédő szervezet, mert az általa megfigyelt vándormadarak külföldről \"küldözgettek\" szöveges üzeneteket és ezzel kiürítették a projekt büdzséjét.","shortLead":"Adománygyűjtésre kényszerült egy orosz természetvédő szervezet, mert az általa megfigyelt vándormadarak külföldről...","id":"20191025_Smsezo_sasok_vagtak_haza_egy_orosz_kutatointezet_budzsejet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21351571-20ba-4ada-a5f6-0c9385b78dde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8766694d-c2c1-4a83-ae4c-7a0bda2bff19","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_Smsezo_sasok_vagtak_haza_egy_orosz_kutatointezet_budzsejet","timestamp":"2019. október. 25. 20:58","title":"Sms-ező sasok vágták haza egy orosz kutatóintézet büdzséjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A beruházás ezzel a világ legjobbjainak járó díj esélyesei közé is bekerült.","shortLead":"A beruházás ezzel a világ legjobbjainak járó díj esélyesei közé is bekerült.","id":"20191025_europa_legjobb_kozepulete_dij_magyar_zene_haza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c36464-8b9c-4a31-a08c-e0c995730729","keywords":null,"link":"/elet/20191025_europa_legjobb_kozepulete_dij_magyar_zene_haza","timestamp":"2019. október. 25. 09:01","title":"Európa legjobb középülete lett az épülő Magyar Zene Háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c477ea52-3a20-4cc3-8563-469c38949969","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte ez nem is kérdés.","shortLead":"Szerinte ez nem is kérdés.","id":"20191025_Kanye_West_elarulta_ki_a_valaha_elt_legnagyobb_es_nem_volt_szereny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c477ea52-3a20-4cc3-8563-469c38949969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71eb38a7-eb9b-4455-aea2-a13baffc6cdc","keywords":null,"link":"/elet/20191025_Kanye_West_elarulta_ki_a_valaha_elt_legnagyobb_es_nem_volt_szereny","timestamp":"2019. október. 25. 15:16","title":"Kanye West elárulta, ki a valaha élt legnagyobb művész, és nem volt szerény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06aef417-3608-497d-8815-1c09c53538d3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A teljes üzem működésének megtiltása jogtalan volt a bíróság szerint, míg a kénsavüzemnél elutasították Bigéék keresetét.","shortLead":"A teljes üzem működésének megtiltása jogtalan volt a bíróság szerint, míg a kénsavüzemnél elutasították Bigéék...","id":"20191024_Dontott_a_birosag_Jogtalanul_zarta_be_a_katasztrofavedelem_Bige_Laszlo_teljes_uzemet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06aef417-3608-497d-8815-1c09c53538d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f79695e-80f2-4aa4-ba2c-6ed04bc9f93c","keywords":null,"link":"/kkv/20191024_Dontott_a_birosag_Jogtalanul_zarta_be_a_katasztrofavedelem_Bige_Laszlo_teljes_uzemet","timestamp":"2019. október. 24. 16:11","title":"Döntött a bíróság: Jogtalanul zárta be a katasztrófavédelem Bige László teljes üzemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]