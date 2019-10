a királyról írtam ki, hogy meztelen.

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Miközben az egészségügyi intézmények rekordadósságot halmoztak fel idén, még bérleti díjat is fizethetnek.","shortLead":"Miközben az egészségügyi intézmények rekordadósságot halmoztak fel idén, még bérleti díjat is fizethetnek.","id":"20191031_Elektromos_berautot_kaptak_ajandekba_Kaslerektol_a_korhazak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7122def3-afb9-4695-b4cd-e0b1a3c900df","keywords":null,"link":"/cegauto/20191031_Elektromos_berautot_kaptak_ajandekba_Kaslerektol_a_korhazak","timestamp":"2019. október. 31. 07:26","title":"Elektromos bérautót kaptak \"ajándékba\" Kásleréktől a kórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f6d842-a71c-46df-a632-415aa43c5fba","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sokan tájékozódnak a közösségi oldalakról, de nem minden hírről tudhatjuk biztosan, hogy igaz-e. 