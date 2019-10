Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4982d651-f0ac-48f2-88ff-f4277dae76b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely és Budapest új vezetése úgy véli, nem kell a vébé. Baji Balázs gátfutó rendezéspárti. „Mutassuk meg, hogy hányan szeretik az atlétikát, és fogjunk össze a jó ügyért.”","shortLead":"Karácsony Gergely és Budapest új vezetése úgy véli, nem kell a vébé. Baji Balázs gátfutó rendezéspárti. „Mutassuk meg...","id":"20191029_Baji_Balazs_megijedt_amikor_megtudta_lehet_hogy_megsem_lesz_Budapesten_atletikai_vebe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4982d651-f0ac-48f2-88ff-f4277dae76b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dda29722-44ed-412a-8027-dbafaea43aeb","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Baji_Balazs_megijedt_amikor_megtudta_lehet_hogy_megsem_lesz_Budapesten_atletikai_vebe","timestamp":"2019. október. 29. 12:38","title":"Baji Balázs megijedt, amikor megtudta, hogy elmaradhat a budapesti atlétikai vébé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Űripari egyezmény Oroszországgal, Budapesten Sorosozott Netanjahu fia, előrehozott választásról döntöttek a britek. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Űripari egyezmény Oroszországgal, Budapesten Sorosozott Netanjahu fia, előrehozott választásról döntöttek a britek...","id":"20191030_Radar_360_csodkozeli_helyzet_Pecsen_lezarasok_Putyin_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a6429f-2c86-4bc3-b05e-ffc6e02e522d","keywords":null,"link":"/360/20191030_Radar_360_csodkozeli_helyzet_Pecsen_lezarasok_Putyin_miatt","timestamp":"2019. október. 30. 08:00","title":"Radar 360: csődközeli helyzet Pécsen, lezárások Putyin miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30be673-e0a2-4ef3-86aa-ded9e9309174","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint félmilliárd forint értékben épül tíz görpark az Országos Görpark Program első ütemében - jelentette be az emberi erőforrások minisztere az MTI szerint.","shortLead":"Több mint félmilliárd forint értékben épül tíz görpark az Országos Görpark Program első ütemében - jelentette be...","id":"20191029_Gordeszkaparkokat_epit_a_kormany_mert_nagy_hangsulyt_fektet_a_test_es_a_lelek_egyensulyara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f30be673-e0a2-4ef3-86aa-ded9e9309174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b71ef8-74b3-434b-b2f3-bac78e2248a3","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Gordeszkaparkokat_epit_a_kormany_mert_nagy_hangsulyt_fektet_a_test_es_a_lelek_egyensulyara","timestamp":"2019. október. 29. 08:23","title":"Gördeszkaparkokat épít a kormány, mert „nagy hangsúlyt fektet a test és a lélek egyensúlyára”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76884794-50aa-4b5a-86b9-eea175c53028","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamikor a jövő év elején indul az iPhone SE2 gyártása, ez a készülék tekinthető az Apple közkedvelt, „jóárasított” iPhone SE készüléke utódjának. Nem lesz drága a telefon, viszont sok mindent felturbóznak rajta.","shortLead":"Valamikor a jövő év elején indul az iPhone SE2 gyártása, ez a készülék tekinthető az Apple közkedvelt, „jóárasított”...","id":"20191029_apple_iphone_se2_fejlesztesek_ming_chi_kuo_elemzese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76884794-50aa-4b5a-86b9-eea175c53028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c276111c-e703-4941-bded-3380a26a94bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_apple_iphone_se2_fejlesztesek_ming_chi_kuo_elemzese","timestamp":"2019. október. 29. 11:03","title":"Nemcsak olcsó lesz az iPhone SE2, de még jobb antennát is kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b65fa92-5696-4d99-8dd6-d73a8d3918e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung Galaxy S11 2020 elején mutatkozhat be, de már most hallani néhány érdekes pletykát róla.","shortLead":"A Samsung Galaxy S11 2020 elején mutatkozhat be, de már most hallani néhány érdekes pletykát róla.","id":"20191029_samsung_galaxy_s11_okostelefon_android_memoria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b65fa92-5696-4d99-8dd6-d73a8d3918e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f59c52db-1882-46ab-8c72-6ed642e9a1c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_samsung_galaxy_s11_okostelefon_android_memoria","timestamp":"2019. október. 29. 09:33","title":"Villámgyors és jókora memóriát kaphat a Samsung Galaxy S11","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"923aa225-ac83-4822-9027-6e0a7f1bf807","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava szerint a jelenlegi zuglói jegyző, Papp Imre pályázik a posztra.","shortLead":"A Népszava szerint a jelenlegi zuglói jegyző, Papp Imre pályázik a posztra.","id":"20191029_karacsony_gergely_budapest_fojegyzo_papp_imre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=923aa225-ac83-4822-9027-6e0a7f1bf807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59638286-4b00-4045-bac3-f863ac3286ee","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_karacsony_gergely_budapest_fojegyzo_papp_imre","timestamp":"2019. október. 29. 15:45","title":"Jövő kedden eldől, ki lesz Budapest következő főjegyzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ae9b79f-a133-49b2-ac02-03a0541af384","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sajtóhírek szerint többen is utaztak a Cessna 414-esen. ","shortLead":"Sajtóhírek szerint többen is utaztak a Cessna 414-esen. ","id":"20191029_lakohaz_lezuhant_repulo_new_jersey","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ae9b79f-a133-49b2-ac02-03a0541af384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c76f0b6-3e84-4ddf-b617-9f24f975d5f7","keywords":null,"link":"/vilag/20191029_lakohaz_lezuhant_repulo_new_jersey","timestamp":"2019. október. 29. 18:49","title":"Lakóházra zuhant egy repülő New Jersey-ben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c315bdb7-3efb-4a81-b722-047354ca1c4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Rákóczi híd közelében történt a baleset. ","shortLead":"A Rákóczi híd közelében történt a baleset. ","id":"20191030_furgon_utkozes_baleset_2es_villamos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c315bdb7-3efb-4a81-b722-047354ca1c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb758adb-293c-427d-be5e-f2d1ce9aaebf","keywords":null,"link":"/cegauto/20191030_furgon_utkozes_baleset_2es_villamos","timestamp":"2019. október. 30. 11:13","title":"Fotó: Furgonnal ütközött a 2-es villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]