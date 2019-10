Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"141d2305-1cee-47d1-849e-47afba66f86b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szántó T. Gábor Európa szimfónia című könyve az 1940-es és az 1970-es években játszódik.","shortLead":"Szántó T. Gábor Európa szimfónia című könyve az 1940-es és az 1970-es években játszódik.","id":"201944_konyv__kisert_amult_szanto_t_gabor_europa_szimfonia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=141d2305-1cee-47d1-849e-47afba66f86b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d69e2a74-d005-43e8-91b0-cc7f1b35a771","keywords":null,"link":"/360/201944_konyv__kisert_amult_szanto_t_gabor_europa_szimfonia","timestamp":"2019. október. 31. 14:00","title":"Krimi és történelmi kalandregény az 1945 írójának új kötete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a7c7d3-d9db-4f55-8611-170390f09082","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191030_Marabu_FekNyuz_Putyinhoz_induloban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28a7c7d3-d9db-4f55-8611-170390f09082&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5230ae7-bc3d-4ed8-b0a0-fd0ab800edbf","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Marabu_FekNyuz_Putyinhoz_induloban","timestamp":"2019. október. 30. 12:05","title":"Marabu FékNyúz: Putyinhoz indulóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98179d92-4b53-4115-9677-a71d8bef2314","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férjével az Instagramon mutatták be a legkisebb fiukat.","shortLead":"A férjével az Instagramon mutatták be a legkisebb fiukat.","id":"20191030_Ricky_Martin_negyszeres_apa_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98179d92-4b53-4115-9677-a71d8bef2314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a050ea-3a93-462c-a11f-e055f7462915","keywords":null,"link":"/elet/20191030_Ricky_Martin_negyszeres_apa_lett","timestamp":"2019. október. 30. 11:46","title":"Ricky Martin négyszeres apa lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecaa34d8-08d6-41a5-8728-1b71591bdf28","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Rendkívüli események minden választáson történnek, de ezek ritkán tényleg rendkívüliek. A Duma Aktuál stand-uposai most csokorba szedték az önkormányzati voksolás igazán furcsa történéseit. ","shortLead":"Rendkívüli események minden választáson történnek, de ezek ritkán tényleg rendkívüliek. A Duma Aktuál stand-uposai most...","id":"20191031_Duma_Aktual_rendkivuli_esemenyek_a_valasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecaa34d8-08d6-41a5-8728-1b71591bdf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c82f3e6c-226e-45d2-a3e6-6cf2b5b4343a","keywords":null,"link":"/360/20191031_Duma_Aktual_rendkivuli_esemenyek_a_valasztason","timestamp":"2019. október. 30. 15:30","title":"Pálffy Ilona beájulna: Hányan férnek be egyszerre egy szavazófülkébe? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"374d223e-c9d2-4d54-8604-643ab768cc94","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Alakszai Zoltán közös megegyezéssel távozik jegyzői tisztéből.","shortLead":"Alakszai Zoltán közös megegyezéssel távozik jegyzői tisztéből.","id":"20191031_Lemondott_posztjarol_Miskolcon_a_kormanyparti_polgarmesterjelolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=374d223e-c9d2-4d54-8604-643ab768cc94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34582b3a-40f2-4b98-a3e2-7795543e8dd7","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Lemondott_posztjarol_Miskolcon_a_kormanyparti_polgarmesterjelolt","timestamp":"2019. október. 31. 17:57","title":"Lemondott posztjáról Miskolcon a jegyző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb9b01f-81ed-46a6-a6ec-7a04cba40080","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Éppen a tortáért ment a 14. születésnapját ünneplő lányával, amikor balesetet szenvedtek.","shortLead":"Éppen a tortáért ment a 14. születésnapját ünneplő lányával, amikor balesetet szenvedtek.","id":"20191030_Meghalt_a_mellette_ulo_lanya_a_birosag_a_feldolgozhatatlan_veszteseg_miatt_nem_kuldte_bortonbe_az_asszonyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbb9b01f-81ed-46a6-a6ec-7a04cba40080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583b32b3-6ff4-4737-b991-7cea686c653a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191030_Meghalt_a_mellette_ulo_lanya_a_birosag_a_feldolgozhatatlan_veszteseg_miatt_nem_kuldte_bortonbe_az_asszonyt","timestamp":"2019. október. 30. 21:48","title":"Meghalt a mellette ülő lánya, a bíróság a „feldolgozhatatlan veszteség” miatt nem küldte börtönbe az asszonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0088aa6f-b6f7-4609-92c4-d1ba7a8b606a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Zolgensma új, erősebb hatóanyagú változatától azt remélik, hogy idősebb gyerekeken is segíthet, de az állatkísérletek során problémák léptek fel. ","shortLead":"A Zolgensma új, erősebb hatóanyagú változatától azt remélik, hogy idősebb gyerekeken is segíthet, de az állatkísérletek...","id":"20191030_Zente_kiserlete_Zolgensma_Egyesult_Allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0088aa6f-b6f7-4609-92c4-d1ba7a8b606a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef580553-e8cc-48e4-ac76-1c9b64b30c5f","keywords":null,"link":"/kkv/20191030_Zente_kiserlete_Zolgensma_Egyesult_Allamok","timestamp":"2019. október. 30. 18:00","title":"Leállították Zente gyógyszerének kísérleteit az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d84e64-0356-4282-8a60-0998d26e7b5c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tíz éve, 2009. október 30-án halt meg Claude Lévi-Strauss francia etnológus, a strukturális antropológia megteremtője.","shortLead":"Tíz éve, 2009. október 30-án halt meg Claude Lévi-Strauss francia etnológus, a strukturális antropológia megteremtője.","id":"20191030_claude_levi_strauss_francia_etnologus_halala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4d84e64-0356-4282-8a60-0998d26e7b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb30023c-e466-42fd-9048-5a4684ee4c95","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_claude_levi_strauss_francia_etnologus_halala","timestamp":"2019. október. 30. 06:03","title":"10 éve halt meg Lévi-Strauss, a tudós, aki szenvedélyesen vallotta, hogy minden csak nézőpont kérdése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]