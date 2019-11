Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Lassabb, de élvezetesebb: 7 fokozatú kéziváltót kapott a Porsche 911
2019. október. 31. 11:21
Mostantól akár remek kézikapcsolású váltóval is rendelhető a tavaly év végén debütált aktuális 911-es.

Az új Call of Duty végre olyan, amilyennek lennie kell: megrázó
2019. november. 01. 16:00
Az egymás után gyártott Call of Dutyk után idén olyan játékkal tértek vissza a fejlesztők, melyben napjaink világpolitikai helyzete is előkerül. Az itteni bajt nem csak a Közel-Keletről beszivárgott terroristák okozzák, Oroszország is nyakig benne van. Kipróbáltuk a minden eddiginél látványosabb Modern Warfare-t.

Ma lenne 90 éves Bud Spencer, a pofonosztó óriás
2019. október. 31. 09:55
Kilencven éve, 1929. október 31-én született Bud Spencer olasz színész, Terence Hill elválaszthatatlan partnere. Kettősüket gyakran emlegették az olasz spagetti-western Stan és Panjaként.

Halálos baleset Pusztaottlakánál
2019. október. 31. 19:36
Egy autó a fának ütközött és kigyulladt, sofőrje a helyszínen életét vesztette.

Hülyét csinált magából Trump kiberbiztonsági tanácsadója
2019. november. 01. 08:58
Ez őrület! - reagált egy volt FBI-szakértő arra, hogy Rudolph Giuliani elfelejtette az iPhone-jelszavát, ráadásul egy Apple-boltban kért segítséget.

Porig égett az egyik legszebb japán kastély – videó
2019. október. 31. 05:54
A világörökségi helyszínként jegyzett okinavai Suri-kastély főépületét csütörtökre virradóra emésztették el a lángok.

A Liget Projekt felelőse szerint a Városligetet úgy lehet a legjobban megőrizni, ha még több épületet teszünk bele
2019. november. 01. 16:18
Örül Karácsony tárgyalási készségének Baán László, a Liget Projektért felelős kormánybiztos, bízik a kompromisszumban. Szerinte a Városliget attól különleges, hogy nem körülötte, hanem benne épültek mindig is épületek.

10 perc alatt feltölthető aksit fejlesztettek elektromos autókhoz
2019. október. 31. 17:05
A szakértők szerint a töltés után 360-480 kilométert lehet megtenni az autóval.