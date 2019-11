Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b873c578-a174-4f6f-b9ef-2d617ab36704","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hosszú hétvégén jelent meg Egyesült Államokban az LG G8X ThinQ nevű készülék, egy egyedi megoldású összehajtható telefon. Már játék is készült hozzá.","shortLead":"A hosszú hétvégén jelent meg Egyesült Államokban az LG G8X ThinQ nevű készülék, egy egyedi megoldású összehajtható...","id":"20191104_lg_g8x_thinq_osszehajthato_telefon_ara_elerhetosege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b873c578-a174-4f6f-b9ef-2d617ab36704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c955f5e-066e-42bf-85d6-478ab5a3fc1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_lg_g8x_thinq_osszehajthato_telefon_ara_elerhetosege","timestamp":"2019. november. 04. 14:03","title":"Ez egyelőre a legolcsóbb összehajtható csúcstelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4f5ef6c-4b0b-4c05-afb5-ee3b33b651ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csúcsmodell alig több, mint 3 másodperc alatt lő ki álló helyzetből 100-as tempóra.","shortLead":"A csúcsmodell alig több, mint 3 másodperc alatt lő ki álló helyzetből 100-as tempóra.","id":"20191105_akar_636_loero_a_benzines_es_a_dizel_8as_bmwk_is_erosebbek_lettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4f5ef6c-4b0b-4c05-afb5-ee3b33b651ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afb862a-1c5f-4ea7-84e6-1989883eb2b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191105_akar_636_loero_a_benzines_es_a_dizel_8as_bmwk_is_erosebbek_lettek","timestamp":"2019. november. 05. 07:59","title":"Akár 636 lóerő: a benzines és a dízel 8-as BMW-k is erősebbek lettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jogerős az NVI döntése. A megismételt szavazásokon ugyanazok a jelöltek indulhatnak.","shortLead":"Jogerős az NVI döntése. A megismételt szavazásokon ugyanazok a jelöltek indulhatnak.","id":"20191104_onkormanyzati_valasztas_megismetlese_10_telepules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7ef428-81da-49d6-9804-99ec06e36494","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_onkormanyzati_valasztas_megismetlese_10_telepules","timestamp":"2019. november. 04. 13:40","title":"10 településen is megismétlik a választást most vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe230f1-db46-4e07-8056-d4539a5d2f02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint nemcsak a Google érdeklődött a Fitbit iránt, de ők ajánlották a több pénzt érte.","shortLead":"A jelek szerint nemcsak a Google érdeklődött a Fitbit iránt, de ők ajánlották a több pénzt érte.","id":"20191104_facebook_google_fitbit_felvasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebe230f1-db46-4e07-8056-d4539a5d2f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56a0b7e-21e5-40ce-947d-8b6514a156aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_facebook_google_fitbit_felvasarlas","timestamp":"2019. november. 04. 10:33","title":"Szomorkodhat Mark Zuckerberg, a Google most legyőzte a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57ee21fb-2058-46b2-934c-5045ace4fc3f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ebben benne van az útiköltség, a tolmács, az orvosi ellátás és az eljárással kapcsolatos minden kiadás.","shortLead":"Ebben benne van az útiköltség, a tolmács, az orvosi ellátás és az eljárással kapcsolatos minden kiadás.","id":"20191104_migrans_menekult_ausztria_kitoloncolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57ee21fb-2058-46b2-934c-5045ace4fc3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afed43c4-d049-46a2-bb60-6d181590e813","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191104_migrans_menekult_ausztria_kitoloncolas","timestamp":"2019. november. 04. 20:24","title":"5,5 millió forintba kerül egy menekült kitoloncolása Ausztriából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11135338-bd7f-4e39-8c33-614a262e648a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Boeing 747-es körvonalait \"véste fel\" az égre, pontosabban a radarra az El Al társaság ugyanilyen repülője, hogy ezzel mondjon búcsút a teljes flottának.","shortLead":"Egy Boeing 747-es körvonalait \"véste fel\" az égre, pontosabban a radarra az El Al társaság ugyanilyen repülője...","id":"20191104_radarrajz_radarkep_boeing_747_el_al_legitarsasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11135338-bd7f-4e39-8c33-614a262e648a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"858c5eb6-72df-4f0f-89aa-ecf2a105ba3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_radarrajz_radarkep_boeing_747_el_al_legitarsasag","timestamp":"2019. november. 04. 17:03","title":"Egy hatalmas rajzolt Boeinggel vett búcsút flottájától az El Al","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"353e153c-7f47-4596-9b8c-86c39a12d707","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy hónapja választották ki a megfelelő jégtáblát a kutatók, most felépítették a kutatótábort és a mérőállomásokat.","shortLead":"Egy hónapja választották ki a megfelelő jégtáblát a kutatók, most felépítették a kutatótábort és a mérőállomásokat.","id":"20191104_jegtabla_jeges_tenger_sarkkutato_expedicio_polarstern","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=353e153c-7f47-4596-9b8c-86c39a12d707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fb697a-9342-4701-b17c-43c4060e1c40","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_jegtabla_jeges_tenger_sarkkutato_expedicio_polarstern","timestamp":"2019. november. 04. 18:02","title":"Jégtáblához ragasztva sodródnak minden idők legjelentősebb sarkkutató expedíciójának résztvevői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Különös baleset történt Budapesten.","shortLead":"Különös baleset történt Budapesten.","id":"20191103_Bojler_zuhant_egy_autora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc195db8-7a16-45a3-92d1-49a434e1f4a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191103_Bojler_zuhant_egy_autora","timestamp":"2019. november. 03. 21:09","title":"Bojler zuhant egy autóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]