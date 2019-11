Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ed041d1-99d8-4917-aed4-8a4ef0ab100c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyílt levélben jelentette be Borkai Zsolt a lemondását.","shortLead":"Nyílt levélben jelentette be Borkai Zsolt a lemondását.","id":"20191106_Borkai_Zsolt_lemondott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ed041d1-99d8-4917-aed4-8a4ef0ab100c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b75da6ca-fe07-4f16-bcf5-8aa613854895","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Borkai_Zsolt_lemondott","timestamp":"2019. november. 06. 10:14","title":"Borkai Zsolt lemond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147c52a0-95a3-4cb9-ab51-6199fa00f2b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két új saját gyártású heti sorozatot, új saját gyártású napi telenovellát és egy bűnügyi műsort jelentett be az RTL Magyarország. Visszatér a legnagyobb kedvenc és érkezik az utóbbi évek legvadabb énekes showműsora is.","shortLead":"Két új saját gyártású heti sorozatot, új saját gyártású napi telenovellát és egy bűnügyi műsort jelentett be az RTL...","id":"20191105_Jon_az_uj_Baratok_kozt_az_RTLen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=147c52a0-95a3-4cb9-ab51-6199fa00f2b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2491b465-2810-4125-9d05-045f4166bf79","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Jon_az_uj_Baratok_kozt_az_RTLen","timestamp":"2019. november. 05. 16:33","title":"Maszkos énekesek lepik el az RTL-t, és új napi sorozat is indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a846cb43-7e05-4315-8896-72f77db3d741","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Realban hatalmasat játszott a 18 éves Rodrygo a csoportkör 4. fordulójában.","shortLead":"A Realban hatalmasat játszott a 18 éves Rodrygo a csoportkör 4. fordulójában.","id":"20191107_bajnokok_ligaja_paris_saint_germain_real_madrid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a846cb43-7e05-4315-8896-72f77db3d741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4507419-cd04-4968-add5-af079a2b0108","keywords":null,"link":"/sport/20191107_bajnokok_ligaja_paris_saint_germain_real_madrid","timestamp":"2019. november. 07. 05:42","title":"BL: A PSG az újabb továbbjutó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c7cad9c-05b7-4d31-9e54-6e2f684d63c7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az MNB is vizsgálódik, valóban jogellenes tranzakciók történtek-e az Opus Global részvényeivel.","shortLead":"Az MNB is vizsgálódik, valóban jogellenes tranzakciók történtek-e az Opus Global részvényeivel.","id":"20191106_opus_tozsde_meszaros_mnb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c7cad9c-05b7-4d31-9e54-6e2f684d63c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"527bde6c-f5cf-4415-9d0c-d34deb298e28","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_opus_tozsde_meszaros_mnb","timestamp":"2019. november. 06. 12:36","title":"Miért küldött vészjelzést Mészáros tőzsdei cége?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33198340-a67a-4162-9a0c-b20f9652e1cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Voyager–2 először küldött adatokat a Naprendszeren túlról.","shortLead":"A Voyager–2 először küldött adatokat a Naprendszeren túlról.","id":"20191105_Uzenetet_kaptunk_a_kulso_vilagurbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33198340-a67a-4162-9a0c-b20f9652e1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45366fa3-4541-4605-96dc-f5166872f290","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_Uzenetet_kaptunk_a_kulso_vilagurbol","timestamp":"2019. november. 05. 09:32","title":"Üzenetet kaptunk a külső világűrből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f872d28-0f54-49b1-a4c7-72a052a99921","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sir Lindsay Hoyle-t, a legnagyobb brit ellenzéki erő, a Munkáspárt eddigi képviselőjét választották a posztra.","shortLead":"Sir Lindsay Hoyle-t, a legnagyobb brit ellenzéki erő, a Munkáspárt eddigi képviselőjét választották a posztra.","id":"20191105_brit_parlament_alsohaz_hazelnok_lindsay_hoyle_john_bercow","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f872d28-0f54-49b1-a4c7-72a052a99921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aa708b0-3bc3-4efa-94e7-1f6ddcd3e9ec","keywords":null,"link":"/vilag/20191105_brit_parlament_alsohaz_hazelnok_lindsay_hoyle_john_bercow","timestamp":"2019. november. 05. 08:38","title":"Új elnöke van a brit parlament alsóházának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b1221f-3261-4b5d-9a3b-62573c13611f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A székesfehérvári polgármester szerint azután, hogy felfüggesztették a Szent István-szobor felállítására vonatkozó döntést, hiteltelen lenne, ha Budapest adna otthont az állami megemlékezéseknek.","shortLead":"A székesfehérvári polgármester szerint azután, hogy felfüggesztették a Szent István-szobor felállítására vonatkozó...","id":"20191105_CserPalkovics_Szekesfehervarra_es_Esztergomba_vinne_az_augusztus_20ai_megemlekezeseket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54b1221f-3261-4b5d-9a3b-62573c13611f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91595ce6-7d92-45e5-b6f0-57643999a92b","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_CserPalkovics_Szekesfehervarra_es_Esztergomba_vinne_az_augusztus_20ai_megemlekezeseket","timestamp":"2019. november. 05. 21:48","title":"Cser-Palkovics Székesfehérvárra és Esztergomba vinné az augusztus 20-ai megemlékezéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7311030c-c0f8-4d2c-820d-ea98f5bb6130","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A patikákba a jövő héten érkezik meg az oltóanyag.","shortLead":"A patikákba a jövő héten érkezik meg az oltóanyag.","id":"20191106_Decembertol_mar_szamolni_kell_az_influenzajarvannyal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7311030c-c0f8-4d2c-820d-ea98f5bb6130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e1ef9bf-afdb-40c5-a1a1-5b7b02a38bc1","keywords":null,"link":"/elet/20191106_Decembertol_mar_szamolni_kell_az_influenzajarvannyal","timestamp":"2019. november. 06. 15:04","title":"December végén érhet Magyarországra az influenzajárvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]