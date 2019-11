Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"083eef8b-28b8-4012-8edc-dd29500740fa","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Atomfegyverek bunkerében rekedt erdei vöröshangyák túlélését tanulmányozták Lengyelországban, a rovarok elhullott társaik tetemét felfalva maradtak életben.","shortLead":"Atomfegyverek bunkerében rekedt erdei vöröshangyák túlélését tanulmányozták Lengyelországban, a rovarok elhullott...","id":"20191105_lengyel_atombunkerben_rekedt_erdei_voroshangyak_tulelese_kannibalizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=083eef8b-28b8-4012-8edc-dd29500740fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33016f5d-953e-4a80-8cc1-a5fdc142a6da","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_lengyel_atombunkerben_rekedt_erdei_voroshangyak_tulelese_kannibalizmus","timestamp":"2019. november. 05. 19:33","title":"Volt szovjet atombunkerben rekedt egy hangyakolónia, kannibálként maradtak életben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cégnél tudatos manipulációra gyanakodnak.","shortLead":"A cégnél tudatos manipulációra gyanakodnak.","id":"20191107_Az_MNBig_jutott_ami_Meszaros_Lorinc_tozsdei_cegenek_reszvenyeivel_tortenik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebee093-e8c5-47ad-b9e3-d87649fa3d2b","keywords":null,"link":"/kkv/20191107_Az_MNBig_jutott_ami_Meszaros_Lorinc_tozsdei_cegenek_reszvenyeivel_tortenik","timestamp":"2019. november. 07. 14:36","title":"Az MNB-ig jutott, ami Mészáros Lőrinc tőzsdei cégének részvényeivel történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a807b2f-d5cd-4d29-abdd-f9f5d2b1c989","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik, nem véletlen, hogy annyiszor szerepel a magyar hírekben is, hogy olasz vagy luxemburgi lopott autót fogtak a határon.","shortLead":"Úgy tűnik, nem véletlen, hogy annyiszor szerepel a magyar hírekben is, hogy olasz vagy luxemburgi lopott autót fogtak...","id":"20191106_Autolopasok_Europa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a807b2f-d5cd-4d29-abdd-f9f5d2b1c989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d22b3db2-7988-4e54-8786-4e6ad0f69fbe","keywords":null,"link":"/cegauto/20191106_Autolopasok_Europa","timestamp":"2019. november. 07. 10:28","title":"Hol lopják a legtöbb autót Európában? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f84d028-0d13-4d5f-8a69-5d3c9cea1de4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mit szól a kormány ahhoz, hogy Borkai Zsolt lemond elnyert polgármesteri tisztségéről – kérdezte a HVG Gulyás Gergelyt. A kancellárminiszter annyit mondott: Heuréka!","shortLead":"Mit szól a kormány ahhoz, hogy Borkai Zsolt lemond elnyert polgármesteri tisztségéről – kérdezte a HVG Gulyás Gergelyt...","id":"20191106_A_kormany_reakcioja_Borkai_lemondasara_Heuraka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f84d028-0d13-4d5f-8a69-5d3c9cea1de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e98286e-f229-4084-8c83-01e597d1574b","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_A_kormany_reakcioja_Borkai_lemondasara_Heuraka","timestamp":"2019. november. 06. 10:23","title":"A kormány reakciója Borkai lemondására: \"Heuréka\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37decf98-557b-479e-9507-125f5b9f0d5b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Külföldről behozott húsáruk áfájával trükköztek. ","shortLead":"Külföldről behozott húsáruk áfájával trükköztek. ","id":"20191107_Ketmilliard_forintnyi_kart_okozott_egy_afacsalo_szervezet_husaruk_behozatalaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37decf98-557b-479e-9507-125f5b9f0d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce99e550-aebc-4e24-8dc1-da0ad388f04f","keywords":null,"link":"/kkv/20191107_Ketmilliard_forintnyi_kart_okozott_egy_afacsalo_szervezet_husaruk_behozatalaval","timestamp":"2019. november. 07. 07:51","title":"Kétmilliárd forintnyi kárt okozott egy áfacsaló szervezet húsáruk behozatalával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb10a7c-1b64-4792-957d-d5f9076e367e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Klaus Johannisnak, Románia elnökének presztízse nagyobb külföldön, mint odahaza, de így is mindenki biztosra veszi, hogy ő végez az első helyen az elnökválasztási küzdelem első fordulójában vasárnap. ","shortLead":"Klaus Johannisnak, Románia elnökének presztízse nagyobb külföldön, mint odahaza, de így is mindenki biztosra veszi...","id":"20191107_Roman_elnokvalasztas_a_fo_kerdes_hogy_ki_lesz_a_masodik_az_elso_forduloban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bb10a7c-1b64-4792-957d-d5f9076e367e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e8506d-d88e-4f51-9258-a87de65a687c","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_Roman_elnokvalasztas_a_fo_kerdes_hogy_ki_lesz_a_masodik_az_elso_forduloban","timestamp":"2019. november. 07. 17:15","title":"Román elnökválasztás: a fő kérdés, hogy ki lesz a második az első fordulóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e645feb-09f4-4b18-8b10-f4aab70583d3","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Az informatikai tudásnál már fontosabb a cégek számára a csapatmunkára, jó kommunikációra való képesség és a komplex problémamegoldó készség. A munkavállalói élmény viszont mindent visz. Két kulcsgondolat az október 22-23-án rendezett Unleash-ről, a HR iparág irányadó konferenciájáról. A párizsi rendezvényen közel ötezer látogató, 250 előadó, 200 kiállító osztotta meg gondolatait és megoldásait a munka jövőjéről.","shortLead":"Az informatikai tudásnál már fontosabb a cégek számára a csapatmunkára, jó kommunikációra való képesség és a komplex...","id":"20191106_Hat_trend__erre_megy_a_munka_vilaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e645feb-09f4-4b18-8b10-f4aab70583d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c7255c7-f725-474d-8fa2-64165fe5ff53","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191106_Hat_trend__erre_megy_a_munka_vilaga","timestamp":"2019. november. 07. 16:20","title":"Hat trend - erre megy a munka világa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"1eb59db2-0718-4340-bc79-a47a269a6677","c_author":"HVG","category":"360","description":"Dean Burnett, Az idióta agy című könyv neurobiológus szerzője stand up komikus is.\r

","shortLead":"Dean Burnett, Az idióta agy című könyv neurobiológus szerzője stand up komikus is.\r

","id":"20191105_Dean_Burnett_Az_idiota_agy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1eb59db2-0718-4340-bc79-a47a269a6677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef3313d7-32b5-41b5-939a-434d74a55d95","keywords":null,"link":"/360/20191105_Dean_Burnett_Az_idiota_agy","timestamp":"2019. november. 06. 09:15","title":"Most kiderül, miért magabiztosak a kevéssé intelligens emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]