[{"available":true,"c_guid":"6a856caf-37b4-4ed7-a255-02cdf2949bdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Villanyszerelés lesz a dolguk, már van megfelelő ruházat.","shortLead":"Villanyszerelés lesz a dolguk, már van megfelelő ruházat.","id":"20191018_Ma_lesz_az_elso_tisztan_noi_urseta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a856caf-37b4-4ed7-a255-02cdf2949bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5128706a-d4ca-482b-98df-1d0ef94130d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_Ma_lesz_az_elso_tisztan_noi_urseta","timestamp":"2019. október. 18. 09:46","title":"Pénteken lesz az első tisztán női űrséta - kövesse velünk élőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f02cdb8-0308-40aa-a8ea-d8249a75da15","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zeneszerző-énekes – mondhatni – nem érzi a szív szavát.","shortLead":"A zeneszerző-énekes – mondhatni – nem érzi a szív szavát.","id":"20191018_Elton_John_Hatalmas_csalodas_volt_az_uj_Oroszlankiraly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f02cdb8-0308-40aa-a8ea-d8249a75da15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57654cff-6c46-41a6-8d7f-a0ca4555fb14","keywords":null,"link":"/elet/20191018_Elton_John_Hatalmas_csalodas_volt_az_uj_Oroszlankiraly","timestamp":"2019. október. 18. 12:21","title":"Elton John: Hatalmas csalódás volt az új Oroszlánkirály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb2d826c-4e71-4069-86b6-edc28f0c8024","c_author":"Raben Group","category":"brandcontent","description":"Korábban elképzelhetetlen lett volna, hogy egy Indiában leszedett gyümölcs, vagy egy Japánban kifogott hal épségben, frissen érjen el az európai asztalokra, ugyanis az áruk utaztatása 2-3 hónapot vett volna igénybe. Ma azonban az se lehetetlen, hogy egy aznap reggel, egy távoli országban feladott áru estére több ezer kilométerrel arrébb mozogjon. Hogy hogyan? Cikkünkből ez is kiderül.","shortLead":"Korábban elképzelhetetlen lett volna, hogy egy Indiában leszedett gyümölcs, vagy egy Japánban kifogott hal épségben...","id":"20191018_raben_logisztika_szallitmanyozas_kereskedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb2d826c-4e71-4069-86b6-edc28f0c8024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa06611-9b90-4e1a-a54c-3487f70004c5","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191018_raben_logisztika_szallitmanyozas_kereskedelem","timestamp":"2019. október. 18. 07:30","title":"Friss túró rudit enne Londonban? Ennek mára már semmi akadálya!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a8847b6-9652-458a-8704-9082850e3352","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rákosfalvy Zoltán, Borkai Zsolt ügyvéd ismerőse a helyiek szerint a Balatonon vitorlázik, ha épp nem az Adrián.","shortLead":"Rákosfalvy Zoltán, Borkai Zsolt ügyvéd ismerőse a helyiek szerint a Balatonon vitorlázik, ha épp nem az Adrián.","id":"20191018_Index_Balatonfured_borkai_rakosfalvy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a8847b6-9652-458a-8704-9082850e3352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67d8841-4fbe-4945-aa0e-f971e624e03a","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Index_Balatonfured_borkai_rakosfalvy","timestamp":"2019. október. 18. 09:15","title":"Az Index Balatonfüreden is megtalálta Borkaiék nyomát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"064bbe4c-f0a0-4c87-927e-efea7980896d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Garlock-törésvonal még soha nem mutatott aktivitást, tudósok egy csoportja most mégis ezt érzékelte.","shortLead":"A Garlock-törésvonal még soha nem mutatott aktivitást, tudósok egy csoportja most mégis ezt érzékelte.","id":"20191018_garlock_toresvonal_foldmozgas_foldrenges_kalifornia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=064bbe4c-f0a0-4c87-927e-efea7980896d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70910b33-76df-4101-912e-74919710f53c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_garlock_toresvonal_foldmozgas_foldrenges_kalifornia","timestamp":"2019. október. 18. 12:07","title":"Megmozdult egy kaliforniai törésvonal, a szakemberek szerint ez bajt jelez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7468db9-82f8-473e-b97f-fd8e5ed72956","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erőszakos tüntetések voltak helyi idő szerint pénteken a chilei fővárosban a metrójegyárak emelése miatt. Santiago de Chile közlekedési hálózata összeomlott, rendkívüli állapotot jelentettek be.","shortLead":"Erőszakos tüntetések voltak helyi idő szerint pénteken a chilei fővárosban a metrójegyárak emelése miatt. Santiago de...","id":"20191019_Osszecsaptak_a_metrojegyaremeles_miatt_tuntetok_a_rendorokkel_Chileben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7468db9-82f8-473e-b97f-fd8e5ed72956&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3a1157-44aa-4cef-89f4-8e40b4858bb9","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_Osszecsaptak_a_metrojegyaremeles_miatt_tuntetok_a_rendorokkel_Chileben","timestamp":"2019. október. 19. 08:53","title":"Összecsaptak a metrójegyár-emelés miatt tüntetők a rendőrökkel Chilében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c514f5-538c-4bb5-8920-82188e4591a3","c_author":"Gergely Zsófia","category":"elet","description":"Egyetlen napra különleges szépségszalonná alakult egy rászorulók számára fenntartott, bentlakásos otthon és népkonyha: önkéntes fodrászok, kozmetikusok, manikűrösök és pedikűrösök vállalták, hogy közel 50 nő és férfi máshogy fog majd a tükörbe nézni. Vagy ahogy a külsejük miatt megvetéshez szokott, néha kicsit szégyenlős \"kuncsaftok\" fogalmaztak: újra embernek, nőnek érezzék magukat. Volt, aki elsírta magát, amikor a mesterkozmetikus hozzáért az arcához, más boldogan mesélte, hogy a hosszú hajával együtt szimbolikusan a múltjától is szabadult. Riport egy valódi átalakító-napról.","shortLead":"Egyetlen napra különleges szépségszalonná alakult egy rászorulók számára fenntartott, bentlakásos otthon és népkonyha...","id":"20191019_Mit_szamit_szep_vagye_ha_nincs_mit_enni__a_szepsegnap_ahol_az_otthontalan_kap_pakolast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3c514f5-538c-4bb5-8920-82188e4591a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8329e93b-d379-4c73-9715-151d4f8fcba1","keywords":null,"link":"/elet/20191019_Mit_szamit_szep_vagye_ha_nincs_mit_enni__a_szepsegnap_ahol_az_otthontalan_kap_pakolast","timestamp":"2019. október. 19. 07:00","title":"\"Mit számít, szép vagy-e, ha nincs mit enni?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35b4636-4c1d-4019-b9a2-a1bb8b95d1a7","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A gyerekkori stressznek, szorongásnak és pszichoszomatikus tüneteknek a szülők és gyerekek közti bensőséges kapcsolattal lehet leghatásosabban elejét venni – hangsúlyozták a HVG Pszichológia Extra legutóbbi szalonestjének előadói. A színpadra lépő szakemberek ezen túl beszéltek még a csendterápiáról, a szülői önismeret fontosságáról, és arról, hogy miért épp iskolába indulás előtt fáj a gyerek hasa.","shortLead":"A gyerekkori stressznek, szorongásnak és pszichoszomatikus tüneteknek a szülők és gyerekek közti bensőséges...","id":"20191018_Iben_Sandahl_A_legjobb_ellenszer_a_szeretetteljes_szulogyerek_kapcsolat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e35b4636-4c1d-4019-b9a2-a1bb8b95d1a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d29871ff-847c-46e7-9430-bc57cab7e773","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191018_Iben_Sandahl_A_legjobb_ellenszer_a_szeretetteljes_szulogyerek_kapcsolat","timestamp":"2019. október. 18. 08:20","title":"Iben Sandahl: „A legjobb ellenszer a szeretetteljes szülő-gyerek kapcsolat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]