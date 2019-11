Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2881b092-eef8-412b-ae63-d286bc031668","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszínre mentők is érkeztek.","shortLead":"A helyszínre mentők is érkeztek.","id":"20191107_Elgazolt_egy_embert_a_HEV_Kistarcsan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2881b092-eef8-412b-ae63-d286bc031668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c503b17e-ee3d-499e-8f94-7abe2fba61e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191107_Elgazolt_egy_embert_a_HEV_Kistarcsan","timestamp":"2019. november. 07. 07:57","title":"Elgázolt egy embert a HÉV Kistarcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc1a2e08-d93d-40ff-8240-42ecbcbdb0aa","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Magyarország a második legnagyobb gazdasági növekedést érheti el idén az Európai Unióban a Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerdán ismertetett októberi felülvizsgált jelentése szerint. Ugyanebből az is kiderül, hogy lassul az euróövezet gazdasági bővülése, különösen a kereskedelem és a feldolgozóipar teljesítményének mérséklődése miatt.","shortLead":"Magyarország a második legnagyobb gazdasági növekedést érheti el idén az Európai Unióban a Nemzetközi Valutaalap (IMF...","id":"20191106_nemzetkozi_valutaalap_imf_magyarorszag_gazdasagi_novekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc1a2e08-d93d-40ff-8240-42ecbcbdb0aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52dabe0-1a03-4239-bca5-1307a447bab0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_nemzetkozi_valutaalap_imf_magyarorszag_gazdasagi_novekedes","timestamp":"2019. november. 06. 16:13","title":"Magyarországot megdicsérte, Európa fölött fellegeket lát az IMF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48b2a39-aa19-493b-8cfd-c6e8278fc2db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szomorú, hogy a Fidesz-kormány nem így érzi – mondta.","shortLead":"Szomorú, hogy a Fidesz-kormány nem így érzi – mondta.","id":"20191107_Karacsony_Fopolgarmesterkent_is_tuntetek_ha_egy_elnyomo_diktator_erkezik_Budapestre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d48b2a39-aa19-493b-8cfd-c6e8278fc2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b3d5e53-aac7-42ec-9822-13925df541f9","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Karacsony_Fopolgarmesterkent_is_tuntetek_ha_egy_elnyomo_diktator_erkezik_Budapestre","timestamp":"2019. november. 07. 17:21","title":"Karácsony: Főpolgármesterként is tüntetek, ha egy elnyomó diktátor érkezik Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b3b687-3a03-4e04-8263-689224828f8d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő öt évben százmillió eurót fektet be a mesterséges intelligenciára (MI, angolul AI) alapuló technológiák fejlesztésébe Európában a Huawei – derült ki a vállalat által szervezett Huawei Eco-Connect Europe 2019 konferencián.","shortLead":"A következő öt évben százmillió eurót fektet be a mesterséges intelligenciára (MI, angolul AI) alapuló technológiák...","id":"20191107_huawei_mesterseges_intelligencia_ai_ecosystem_program","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39b3b687-3a03-4e04-8263-689224828f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23dcb565-806e-4e8c-8867-2f17eddd1ca2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191107_huawei_mesterseges_intelligencia_ai_ecosystem_program","timestamp":"2019. november. 07. 13:33","title":"Egy rakás pénzt önt a Huawei Európára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd3577c5-57e0-4bdf-ad0d-f8301cbd37a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kijött az Európai Bizottság új jelentése: nehéz időszakot jósolnak Magyarországon.","shortLead":"Kijött az Európai Bizottság új jelentése: nehéz időszakot jósolnak Magyarországon.","id":"20191107_oszi_gazdasagi_prognozis_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd3577c5-57e0-4bdf-ad0d-f8301cbd37a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7585e980-c46c-46c9-8fd8-c87b572d20c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191107_oszi_gazdasagi_prognozis_magyarorszag","timestamp":"2019. november. 07. 12:48","title":"Elemezte a családvédelmi akcióterv hatását Brüsszel, íme a vélemény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7d9e6fd-3a7f-470a-8434-aa7f90d5c3cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valaki Gül Baba türbéjének falán üzent a török elnöknek.","shortLead":"Valaki Gül Baba türbéjének falán üzent a török elnöknek.","id":"20191107_recep_tayyip_erdogan_felirat_gul_baba_turbeje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7d9e6fd-3a7f-470a-8434-aa7f90d5c3cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32674c10-0e93-4faa-926e-9b3feeffb2cc","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_recep_tayyip_erdogan_felirat_gul_baba_turbeje","timestamp":"2019. november. 07. 10:21","title":"Háborús bűnösnek nevezték Erdogant – azonnal érkezett a takarítóbrigád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712f143c-6e42-46d7-9055-93104446697e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az MSZP-s Nyőgéri Lajosnak három vállalkozását is kényszertörléssel szüntették meg és eltiltották attól, hogy vezető tisztségviselő legyen cégekben.","shortLead":"Az MSZP-s Nyőgéri Lajosnak három vállalkozását is kényszertörléssel szüntették meg és eltiltották attól, hogy vezető...","id":"20191107_Eltiltottak_a_cegvezetestol_a_pecsi_kozgyules_gazdasagi_bizottsaganak_elnoket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=712f143c-6e42-46d7-9055-93104446697e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e215025-294b-4c28-8aaf-d54439b9f92f","keywords":null,"link":"/kkv/20191107_Eltiltottak_a_cegvezetestol_a_pecsi_kozgyules_gazdasagi_bizottsaganak_elnoket","timestamp":"2019. november. 07. 16:32","title":"Eltiltották a cégvezetéstől a pécsi közgyűlés gazdasági bizottságának elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c49adf-218f-4625-bbd2-8dd442872513","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt két hónapban különösen sokan vesztették életüket közúti balesetben.","shortLead":"Az elmúlt két hónapban különösen sokan vesztették életüket közúti balesetben.","id":"20191106_Olyan_sokan_halnak_meg_az_utakon_hogy_voros_kodot_adott_ki_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c49adf-218f-4625-bbd2-8dd442872513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ab4337-afbf-43c2-8d31-f67c705e7183","keywords":null,"link":"/cegauto/20191106_Olyan_sokan_halnak_meg_az_utakon_hogy_voros_kodot_adott_ki_a_rendorseg","timestamp":"2019. november. 06. 16:51","title":"Olyan sokan haltak meg az utakon, hogy vörös kódot adott ki a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]