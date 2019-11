Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3dad6f23-0761-4374-8174-7582423b54a4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nappal később viszont a gép már vissza is tért Ukrajnába.","shortLead":"Egy nappal később viszont a gép már vissza is tért Ukrajnába.","id":"20191110_Kigyulladt_egy_ukran_737es_egyik_futomuve_Egyiptomban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dad6f23-0761-4374-8174-7582423b54a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5abf0271-96dc-478f-9d66-783f4d0b20cd","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Kigyulladt_egy_ukran_737es_egyik_futomuve_Egyiptomban","timestamp":"2019. november. 10. 21:43","title":"Kigyulladt egy ukrán 737-es egyik futóműve Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Fehér Gyula lett a polgármester a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Nyéstán, ahol vasárnap megismételték az önkormányzati választást.","shortLead":"Fehér Gyula lett a polgármester a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Nyéstán, ahol vasárnap megismételték az önkormányzati...","id":"20191111_Eredmenyt_hirdettek_Nyestan_ahol_autoval_vittek_a_szavazokat_a_megismetelt_valasztason_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa66da8-6f27-4ac1-b54f-f3f8f582e099","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Eredmenyt_hirdettek_Nyestan_ahol_autoval_vittek_a_szavazokat_a_megismetelt_valasztason_is","timestamp":"2019. november. 11. 12:12","title":"Eredményt hirdettek Nyéstán, ahol autóval vitték a szavazókat a megismételt választáson is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Akár bélfertőzésről, akár vérmérgezésről, akár a kórokozók által okozott fertőzésekről van szó, emelkedő tendencia figyelhető meg.","shortLead":"Akár bélfertőzésről, akár vérmérgezésről, akár a kórokozók által okozott fertőzésekről van szó, emelkedő tendencia...","id":"20191112_Folyamatosan_emelkedik_a_korhazi_fertozesek_szama_15_ezren_betegedtek_meg_tavaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b92baa07-fcb1-46e5-9479-d5b5fc6971fd","keywords":null,"link":"/elet/20191112_Folyamatosan_emelkedik_a_korhazi_fertozesek_szama_15_ezren_betegedtek_meg_tavaly","timestamp":"2019. november. 12. 11:55","title":"Tavaly 541-en haltak meg kórházi fertőzés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Észak-Amerikában élő idős magyarokat igencsak meglepte, hogy Orbán Viktor levele mellé kaptak egy 9 ezer forintos magyar rezsiutalványt is. Most egy amerikai férfi összegyűjti az utalványokat és hazaküldi, hogy a rászorulók fel tudják őket használni.","shortLead":"Az Észak-Amerikában élő idős magyarokat igencsak meglepte, hogy Orbán Viktor levele mellé kaptak egy 9 ezer forintos...","id":"20191111_A_kormany_Amerikaba_is_kikuldte_a_Magyarorszagon_felhasznalhato_rezsiutalvanyokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d813cf84-06f3-417b-8397-682646ca7a4b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191111_A_kormany_Amerikaba_is_kikuldte_a_Magyarorszagon_felhasznalhato_rezsiutalvanyokat","timestamp":"2019. november. 11. 13:05","title":" Visszaküldik az Amerikába küldött rezsiutalványokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e0c0e1-9663-4802-88ac-8f5284b7f19b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Delta egykori műsorvezetője Goldmark Péter Károly-díjat kapott.","shortLead":"A Delta egykori műsorvezetője Goldmark Péter Károly-díjat kapott.","id":"20191111_Kituntettek_Kudlik_Juliat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16e0c0e1-9663-4802-88ac-8f5284b7f19b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96ec408-3ec5-43e7-847a-8f90f6aa58f3","keywords":null,"link":"/elet/20191111_Kituntettek_Kudlik_Juliat","timestamp":"2019. november. 11. 17:27","title":"Kitüntették Kudlik Júliát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4769b15c-c640-48f7-a9ee-bea5d3e37e25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Furcsa helyzetekhez vezetett – és sejthetően vezet majd – a képviselő-testületben kialakult szavazategyenlőség Soroksáron: az ellenzéki képviselők rögtön az alakuló ülésén megmutatták a Fidesz támogatta polgármesternek, hogy mire számíthat. És a legfontosabb pozíciókról még csak ezután döntenek. ","shortLead":"Furcsa helyzetekhez vezetett – és sejthetően vezet majd – a képviselő-testületben kialakult szavazategyenlőség...","id":"20191112_Osszefogott_az_ellenzek_Soroksaron_tiszteletdij_nelkul_maradt_a_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4769b15c-c640-48f7-a9ee-bea5d3e37e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90e3b0b6-bbf8-4f68-9f51-cc11dbb3693e","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Osszefogott_az_ellenzek_Soroksaron_tiszteletdij_nelkul_maradt_a_polgarmester","timestamp":"2019. november. 12. 06:15","title":"Összefogott az ellenzék Soroksáron: fizetés nélkül maradt a polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19f430b8-a86b-4365-a0d4-62240f34fc7c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Momentum elnöke megszólalt a legújabb Czeglédy-ügyről.","shortLead":"A Momentum elnöke megszólalt a legújabb Czeglédy-ügyről.","id":"20191111_FeketeGyor_ujbuda_erzsebetvaros_czegledy_csaba_momentum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19f430b8-a86b-4365-a0d4-62240f34fc7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea66622-c89d-4647-9f29-0c5f7febd6f1","keywords":null,"link":"/kkv/20191111_FeketeGyor_ujbuda_erzsebetvaros_czegledy_csaba_momentum","timestamp":"2019. november. 11. 14:06","title":"Fekete-Győr: Ne büntetett előéletű emberek világítsák át az önkormányzatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be98412-12d5-43fc-b929-707a342a9087","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A konzervatív párt orosz kapcsolatairól szóló jelentést a kormány nem szerette volna nyilvánosságra hozni a decemberi választás előtt, egy brit lap most kínos részleteket közölt belőle. ","shortLead":"A konzervatív párt orosz kapcsolatairól szóló jelentést a kormány nem szerette volna nyilvánosságra hozni a decemberi...","id":"20191111_Fontmilliokkal_tamogathattak_oroszok_a_Brexitpartiakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2be98412-12d5-43fc-b929-707a342a9087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c0ee134-51cb-4cde-9b6f-edd438977f63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191111_Fontmilliokkal_tamogathattak_oroszok_a_Brexitpartiakat","timestamp":"2019. november. 11. 20:55","title":"Fontmilliókkal támogathatták oroszok a Brexit-pártiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]