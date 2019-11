Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40923111-f0e2-4044-ab95-2db60fe1812e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Arról beszélgettek, hogy a nemzet fogalma csak akkor teljes, ha \"Isten alatt\" helyezkedik el. ","shortLead":"Arról beszélgettek, hogy a nemzet fogalma csak akkor teljes, ha \"Isten alatt\" helyezkedik el. ","id":"20191114_Amerikai_illiberalis_ideologussal_talalkozott_Orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40923111-f0e2-4044-ab95-2db60fe1812e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9207cc42-b21c-4b5e-b5f9-984936dc00e6","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Amerikai_illiberalis_ideologussal_talalkozott_Orban","timestamp":"2019. november. 14. 19:56","title":"Amerikai illiberális ideológust fogadott Orbán a Karmelitában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött a 31-es számú főúton, ketten életüket vesztették.","shortLead":"Két autó ütközött a 31-es számú főúton, ketten életüket vesztették.","id":"20191113_Kettos_halalos_baleset_tortent_Jaszberenynel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f64ac0-8b43-49cd-bbc7-391e32040abd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191113_Kettos_halalos_baleset_tortent_Jaszberenynel","timestamp":"2019. november. 13. 18:38","title":"Kettős halálos baleset történt Jászberénynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8560c57a-d46e-4bca-bd49-c72d789cfd15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kulcsszó: üzlet.","shortLead":"A kulcsszó: üzlet.","id":"20191114_trump_erdogan_vo_uzleti_kapcsolat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8560c57a-d46e-4bca-bd49-c72d789cfd15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7b3b5e2-9095-4ba1-8093-0d8b41fb7fc0","keywords":null,"link":"/vilag/20191114_trump_erdogan_vo_uzleti_kapcsolat","timestamp":"2019. november. 14. 07:07","title":"Érdekes kapcsolatra derült fény Trump és Erdogan vejei között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf7bdf33-ead0-4359-8bd9-f4c6e3ba2c18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A National Geographic bejelentette, hogy 2020 márciusában világpremierrel mutatja be a Kozmosz című dokusorozat új évadát. A műsort ezúttal is a neves asztrofizikus, Neil deGrasse Tyson vezeti.","shortLead":"A National Geographic bejelentette, hogy 2020 márciusában világpremierrel mutatja be a Kozmosz című dokusorozat új...","id":"20191114_kozmosz_lehetseges_vilagok_sorozat_cosmos_possible_worlds","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf7bdf33-ead0-4359-8bd9-f4c6e3ba2c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3228752-4fe8-4101-8656-db0a723fbc13","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_kozmosz_lehetseges_vilagok_sorozat_cosmos_possible_worlds","timestamp":"2019. november. 14. 15:03","title":"Visszatér a kultikus űrsorozat, folytatódik a Kozmosz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e96b48a9-c84c-41fb-965e-a0ede2fbee83","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem véletlenül egyre népszerűbb sportág a drift.","shortLead":"Nem véletlenül egyre népszerűbb sportág a drift.","id":"20191114_4Kban_dronokkal_ilyen_egy_osztalyon_feluli_drift_csata__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e96b48a9-c84c-41fb-965e-a0ede2fbee83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1abf32a9-435e-48fd-b7a0-3170b80d07b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191114_4Kban_dronokkal_ilyen_egy_osztalyon_feluli_drift_csata__video","timestamp":"2019. november. 14. 10:58","title":"4K-ban, drónokkal ilyen egy osztályon felüli driftcsata – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Két olyan módosítás érkezett a Palkovics-féle szakképzési törvényhez, amelyek egy kicsit enyhítenének a kizárólagos döntési jogkörein. ","shortLead":"Két olyan módosítás érkezett a Palkovics-féle szakképzési törvényhez, amelyek egy kicsit enyhítenének a kizárólagos...","id":"20191114_Parlamenti_bizottsagok_korlatoznak_Palkovics_hatalmat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f56517-75f9-40d0-82e3-335ab305e90e","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Parlamenti_bizottsagok_korlatoznak_Palkovics_hatalmat","timestamp":"2019. november. 14. 20:28","title":"Parlamenti bizottságok korlátoznák Palkovics hatalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fad4b5a2-5277-41f0-9b1a-9e9372d36b76","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kavicsot szállító teherautó csapódott egy busz oldalának Nyitragerencsérnél. Eddig 12 halálos áldozatról és 20 sérültről számoltak be a hatóságok.","shortLead":"Egy kavicsot szállító teherautó csapódott egy busz oldalának Nyitragerencsérnél. Eddig 12 halálos áldozatról és 20...","id":"20191113_Teherauto_utkozott_egy_kozepiskolasokkal_teli_busszal_12en_meghaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fad4b5a2-5277-41f0-9b1a-9e9372d36b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c446ff6e-c6a6-4197-b93b-9ebb7140c225","keywords":null,"link":"/vilag/20191113_Teherauto_utkozott_egy_kozepiskolasokkal_teli_busszal_12en_meghaltak","timestamp":"2019. november. 13. 15:55","title":"Teherautó ütközött egy középiskolásokkal teli busszal, 12-en meghaltak Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Pikó András, Józsefváros polgármestere arról számolt be a Facebook-oldalán, hogy a kerületben több lakóházban szünetel a gázszolgáltatás, a szolgáltató kivonult, mért, és nem adta vissza a gázt.","shortLead":"Pikó András, Józsefváros polgármestere arról számolt be a Facebook-oldalán, hogy a kerületben több lakóházban szünetel...","id":"20191113_Piko_Tobb_jozsefvarosi_hazban_nincs_gaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b37f94-c0c0-4d59-ad01-1ac0916239fa","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191113_Piko_Tobb_jozsefvarosi_hazban_nincs_gaz","timestamp":"2019. november. 13. 16:06","title":"Pikó: Több józsefvárosi házban nincs gáz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]