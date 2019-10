Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fb54525-adaa-48b3-9c39-7c2868fbbf52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergelynek nem lesz egyszerű dolga, ha a Fővárosi Közgyűlés mellett az összefogást is egyben akarja tartani. ","shortLead":"Karácsony Gergelynek nem lesz egyszerű dolga, ha a Fővárosi Közgyűlés mellett az összefogást is egyben akarja tartani. ","id":"20191030_fidesz_ellenzeki_egyuttmukodes_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fb54525-adaa-48b3-9c39-7c2868fbbf52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c39aae31-c390-4455-b73f-92d94e6df761","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_fidesz_ellenzeki_egyuttmukodes_budapest","timestamp":"2019. október. 30. 14:02","title":"Kiéheztetni vagy pozícióban hagyni – így készül a Fidesz az ellenzéki együttműködés szétverésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd074068-05a9-47c4-ac03-9334a307e227","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Több mint egymilliárd forintot csalt el egy számlagyárat működtető dunántúli céghálózat, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hazai és külföldi társhatóságokkal közös akcióban számolt fel. A bűnszervezet magyar vezetőjét az FBI közreműködésével Amerikában fogták el.","shortLead":"Több mint egymilliárd forintot csalt el egy számlagyárat működtető dunántúli céghálózat, amelyet a Nemzeti Adó- és...","id":"20191031_Az_FBI_segitsegevel_Amerikaban_fogtak_el_egy_bunszervezet_magyar_vezetojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd074068-05a9-47c4-ac03-9334a307e227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f89671-edc9-4c71-b266-b8e29303b668","keywords":null,"link":"/kkv/20191031_Az_FBI_segitsegevel_Amerikaban_fogtak_el_egy_bunszervezet_magyar_vezetojet","timestamp":"2019. október. 31. 10:11","title":"Az FBI segítségével Amerikában fogták el egy bűnszervezet magyar vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jair Netanjahu Schmidt Mária intézetének meghívására érkezett Budapestre.","shortLead":"Jair Netanjahu Schmidt Mária intézetének meghívására érkezett Budapestre.","id":"20191029_benjamin_netanjahu_soros_gyorgy_izrael_jair_netanjahu_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ec8fda-675b-4cd9-9649-9101ff0a3367","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_benjamin_netanjahu_soros_gyorgy_izrael_jair_netanjahu_budapest","timestamp":"2019. október. 29. 21:53","title":"Netanjahu fia Budapesten szidta Sorost és a médiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a861a3ff-ad1d-4b8b-a390-325e9a92165c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Két milliárdos összeállt, és nem egyszerű pékséget épít, hanem azzal kombinált élményközpontot.","shortLead":"Két milliárdos összeállt, és nem egyszerű pékséget épít, hanem azzal kombinált élményközpontot.","id":"20191030_Mindennapi_kenyerunket_is_a_NER_adja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a861a3ff-ad1d-4b8b-a390-325e9a92165c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91274fdf-a7b4-4f51-8b07-ce8da5dacd87","keywords":null,"link":"/360/20191030_Mindennapi_kenyerunket_is_a_NER_adja","timestamp":"2019. október. 30. 10:00","title":"Mindennapi kenyerünket is a NER adja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szavazat volt a különbség az ellenzék jelöltje és a fideszes között. Most már 9 van.","shortLead":"Egy szavazat volt a különbség az ellenzék jelöltje és a fideszes között. ","shortLead":"Interjút adott a HVG hetilapnak Fahidi Éva holokauszttúlélő, aki a felszabadulás utáni évekről, az antiszemitizmusról...","id":"20191030_Fahidi_Eva_portre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c9c061f-6d35-40a9-b27c-229c5f3bd500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d8d2284-51ce-4ede-9cbc-e74a70ededa4","keywords":null,"link":"/elet/20191030_Fahidi_Eva_portre","timestamp":"2019. október. 30. 12:00","title":"Fahidi Éva: Soha nem leszek túl azon, hogy gázkamrába küldték a 11 éves húgomat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811e132f-9802-4d0e-9658-b9f0e01c0ae4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új filmre készül, és színpadon már beszélő szerepeket is vállal a 2016-os sztrókjából felépülő színész. A saját vicceit azonban nagyon hiányolja.","shortLead":"Új filmre készül, és színpadon már beszélő szerepeket is vállal a 2016-os sztrókjából felépülő színész. A saját vicceit...","id":"20191031_Kulka_Janos_Meggyogyitottak_De_sok_mindenki_eltunt_mellolem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=811e132f-9802-4d0e-9658-b9f0e01c0ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b1d371a-d169-4a80-b157-a73a3278e8b0","keywords":null,"link":"/elet/20191031_Kulka_Janos_Meggyogyitottak_De_sok_mindenki_eltunt_mellolem","timestamp":"2019. október. 31. 07:30","title":"Kulka János: Meggyógyítottak! De sok mindenki eltűnt mellőlem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]