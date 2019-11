Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Két olyan módosítás érkezett a Palkovics-féle szakképzési törvényhez, amelyek egy kicsit enyhítenének a kizárólagos döntési jogkörein. Parlamenti bizottságok korlátoznák Palkovics hatalmát
Az amerikai elnök az alkotmánybíróság szerepét betöltő szövetségi legfelsőbb bírósághoz fordult, hogy az adóbevallását ne adhassák ki a New York-i ügyészségnek – jelentette be csütörtökön este kiadott közleményében Jay Sekulow, az amerikai elnök ügyvédje.
Meddig megy el Trump, hogy ne kelljen kiadnia az adóbevallásait?
Két autó ütközött a 31-es számú főúton, ketten életüket vesztették.
Kettős halálos baleset történt Jászberénynél
Azt mondják, az idő pénz - de ez nem igaz! Az idő sokkal fontosabb, mint a pénz, mert napról napra egyre kevesebb van belőle. Miért érezzük úgy évről évre, hogy olyan, mintha egyre gyorsabban telne az idő? Milyen módon lassíthatjuk le az idő rohanását, ha közben mi magunk is rohanunk? - Vendégszerzőnk Geszvein Erika tanácsadó pszichológus válaszol. Énidő - A saját szabadságunk megélése Rogánék most már védenék a gyerekeik képmását, de eddig használták őket
Nitrogénszennyezés csökkentése érdekében országosan legfeljebb óránként 100 kilométerre csökkenti a gépjárművek legnagyobb megengedett sebességét Hollandia – jelentette be Mark Rutte miniszterelnök szerdán. őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0876f6d-6fc8-4fef-9507-28bcf15eed8b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nitrogénszennyezés csökkentése érdekében országosan legfeljebb óránként 100 kilométerre csökkenti a gépjárművek legnagyobb megengedett sebességét Hollandia – jelentette be Mark Rutte miniszterelnök szerdán.","shortLead":"Nitrogénszennyezés csökkentése érdekében országosan legfeljebb óránként 100 kilométerre csökkenti a Felejtse el a száguldozást Hollandiában, drasztikusan csökkentették a sebességhatárt
Az új ellenzéki polgármester folytatja az előző vezetéstől átvett iratok ellenőrzését, így derült fény az újabb furcsaságra. Baranyi Krisztina újabb érdekességre bukkant Ferencvárosban: hiányzik 17 millió forint
Több kormánypárti fórumon is elemzik, mi történt október 13-án. forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d431ee3b-46d1-4b9f-9f81-b624eb78a955","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több kormánypárti fórumon is elemzik, mi történt október 13-án.","shortLead":"Több kormánypárti fórumon is elemzik, mi történt október 13-án.","id":"20191114_orban_viktor_tiborcz_istvan_ado_kubatov_gabor_habony_arpad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d431ee3b-46d1-4b9f-9f81-b624eb78a955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a2adbd-d745-4cfc-a148-3c1e3a8cd4cb","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_orban_viktor_tiborcz_istvan_ado_kubatov_gabor_habony_arpad","timestamp":"2019. november. 14. 12:20","title":"Orbánnak rosszul esett a Tiborcz-adó, a Orbánnak rosszul esett a Tiborcz-adó, a választási vereség miatt összeült Kubatov és Habony