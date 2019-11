Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7c36384-a34b-4e5c-be33-6cdcc41253a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kihátrálnak a valaha egészségesebbnek gondolt dohányzási mód mögül.","shortLead":"Kihátrálnak a valaha egészségesebbnek gondolt dohányzási mód mögül.","id":"20191115_Eltakaritja_az_Apple_az_osszes_ecigis_appot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7c36384-a34b-4e5c-be33-6cdcc41253a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6c2a9d-4ec4-440a-8ffb-60a496707d4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_Eltakaritja_az_Apple_az_osszes_ecigis_appot","timestamp":"2019. november. 15. 15:33","title":"Eltakarítja az Apple az összes e-cigis appot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eb0320-d42f-466d-80fb-36a1cab93a30","c_author":"","category":"gazdasag","description":"A pláza felújításával 2020 végére készülhetnek el.","shortLead":"A pláza felújításával 2020 végére készülhetnek el.","id":"20191114_Megujul_az_Allee_bevasarlokozpont_tobb_mint_55_milliard_forintot_szannak_ra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52eb0320-d42f-466d-80fb-36a1cab93a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f8e8913-817b-4d20-b8b2-bae0ed5d844f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191114_Megujul_az_Allee_bevasarlokozpont_tobb_mint_55_milliard_forintot_szannak_ra","timestamp":"2019. november. 14. 20:54","title":"Megújul az Allee bevásárlóközpont, több mint 5,5 milliárd forintot szánnak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1641123-24c2-4a25-9548-6de1cd443c64","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hiába tüntette el a Fidesz Borkai Zsolt győri polgármestert a politikából, a november 10-i megismételt szavazásokon a kormánnyal elégedetlen választók országszerte mindenhol megbüntették a kormánypárti jelölteket. Győrben ez újabb gondot okozhat a Fidesznek.","shortLead":"Hiába tüntette el a Fidesz Borkai Zsolt győri polgármestert a politikából, a november 10-i megismételt szavazásokon...","id":"201946__jaszbereny__ellenzeki_etvagy__elovalasztas__beindult_a_pofonofon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1641123-24c2-4a25-9548-6de1cd443c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f9b65d3-8cea-423a-82c1-56dd24162466","keywords":null,"link":"/360/201946__jaszbereny__ellenzeki_etvagy__elovalasztas__beindult_a_pofonofon","timestamp":"2019. november. 14. 15:00","title":"Megijedt a Fidesz a kormányellenes szavazók büntetőhadjáratától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e2e455-bb5a-4f3a-8f3f-3a6f507cf9ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bácskai János nem tart attól, hogy Baranyi Krisztina olyasmit talál a kerület szerződéseinek átvizsgálásakor, ami bajba sodorhatja.","shortLead":"Bácskai János nem tart attól, hogy Baranyi Krisztina olyasmit talál a kerület szerződéseinek átvizsgálásakor, ami bajba...","id":"20191115_bacskai_janos_baranyi_krisztina_ix_kerulet_polgarmester_kepviselo_testulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44e2e455-bb5a-4f3a-8f3f-3a6f507cf9ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c7bd502-2190-4422-ad2d-91a89ba8922a","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_bacskai_janos_baranyi_krisztina_ix_kerulet_polgarmester_kepviselo_testulet","timestamp":"2019. november. 15. 14:24","title":"Fideszes elődje Baranyi Krisztináról: Látványpolitizálásban és politikai kommunikációban erős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5721f7ba-0508-4c64-9cc4-54e51cb29c57","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Penta nagy kedvenc lett a közbeszerzéseknél, de a Normafánál tervezett fakivágások miatt került most a figyelem középpontjába. Most újratervezhetnek. ","shortLead":"A Penta nagy kedvenc lett a közbeszerzéseknél, de a Normafánál tervezett fakivágások miatt került most a figyelem...","id":"201946_penta_nem_csak_anormafanal_jarcsucsra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5721f7ba-0508-4c64-9cc4-54e51cb29c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c25751-4460-4c8f-a273-9ea28d15c818","keywords":null,"link":"/360/201946_penta_nem_csak_anormafanal_jarcsucsra","timestamp":"2019. november. 16. 09:00","title":"Máshol is hasít a cég, amelyik a Normafánál fákat vághat ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9447164-a926-4eb1-bb97-e8238c4d3187","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alapító szerint nem sikerült megértetni a minisztériummal, hogy ugyanazt tanítják a gyerekeknek, csak máshogy, és ezért nem kapott akkreditációt a Budapest School. ","shortLead":"Az alapító szerint nem sikerült megértetni a minisztériummal, hogy ugyanazt tanítják a gyerekeknek, csak máshogy, és...","id":"20191114_Nem_kapott_akkreditaciot_a_Prezialapito_iskolaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9447164-a926-4eb1-bb97-e8238c4d3187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a663120-24dd-4793-bb4c-445f735a1980","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Nem_kapott_akkreditaciot_a_Prezialapito_iskolaja","timestamp":"2019. november. 14. 16:12","title":"Nem kapott állami akkreditációt a Prezi-alapító iskolája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceaaddda-6e89-4ffb-9319-0b7318d5e7a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Helsinki szerint a tranzitzónák körül nagy a titkolózás, csak kiválasztott civil szervezetek kapnak bejárást, de a hatóságok még az ő lehetőségeiket is leszűkítik.","shortLead":"A Helsinki szerint a tranzitzónák körül nagy a titkolózás, csak kiválasztott civil szervezetek kapnak bejárást, de...","id":"20191115_magyar_helsinki_bizottsag_roszke_tranzitzona_menekultek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ceaaddda-6e89-4ffb-9319-0b7318d5e7a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0fcb0f-3666-46de-a098-d616a3a0c306","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_magyar_helsinki_bizottsag_roszke_tranzitzona_menekultek","timestamp":"2019. november. 15. 11:35","title":"Helsinki: A magyar állam tömegével tart fogva ártatlan gyermekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1d266c-b831-49eb-9c2d-8ff7a04ada6b","c_author":"Radó Péter","category":"360","description":"Alibizik a kormány az oktatás terén, de még ezt is rosszul csinálja - véli véleményszerzőnk, aki oktatáskutató, a CEU tudományos főmunkatársa.\r

","shortLead":"Alibizik a kormány az oktatás terén, de még ezt is rosszul csinálja - véli véleményszerzőnk, aki oktatáskutató, a CEU...","id":"201946_a_nulladik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f1d266c-b831-49eb-9c2d-8ff7a04ada6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ba8cd4-390d-489c-9012-8e5d4c695024","keywords":null,"link":"/360/201946_a_nulladik","timestamp":"2019. november. 15. 11:00","title":"A nulladik osztály egy rossz válasz egy égető problémára ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]