[{"available":true,"c_guid":"061a0ad7-84e4-4537-ab97-2e9ef3ce4fcb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évente új készüléket vesz? Vagy évekig elvan a mobiljával? Ár alapján választ? Vagy mindent megadna az egyhetes üzemidőért? Töltse ki rövid kérdőívünket!","shortLead":"Évente új készüléket vesz? Vagy évekig elvan a mobiljával? Ár alapján választ? Vagy mindent megadna az egyhetes...","id":"20191118_uj_okostelefon_vasarlasa_szempontok_funkciok_kerdoiv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=061a0ad7-84e4-4537-ab97-2e9ef3ce4fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d84403-f87d-4825-b85a-a2252f6f5d10","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_uj_okostelefon_vasarlasa_szempontok_funkciok_kerdoiv","timestamp":"2019. november. 18. 08:33","title":"Töltse ki, 2 perc az egész: most elmondhatja, milyen okostelefont szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20a30874-a545-4524-9f85-c817a7d9e8bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűzoltók is kiérkeztek a budapesti balesethez.","shortLead":"A tűzoltók is kiérkeztek a budapesti balesethez.","id":"20191117_Harmas_karambol_tortent_a_Thokoly_uton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20a30874-a545-4524-9f85-c817a7d9e8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a639a79f-4b42-4552-ad35-a5160c61cd4a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191117_Harmas_karambol_tortent_a_Thokoly_uton","timestamp":"2019. november. 17. 19:38","title":"Hármas karambol történt a Thököly úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"616f5980-8a03-43fc-a178-c30f76dfe7a5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Avagy mentsük meg a gyerekeket a jelenlegi oktatástól - véli klinikai és neveléslélektani szakpszichológus szerzőnk.","shortLead":"Avagy mentsük meg a gyerekeket a jelenlegi oktatástól - véli klinikai és neveléslélektani szakpszichológus szerzőnk.","id":"20191117_Gyarmathy_Eva_We_dont_need_your_education","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=616f5980-8a03-43fc-a178-c30f76dfe7a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73302959-e91a-44a3-bb7b-2c5cfa313765","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191117_Gyarmathy_Eva_We_dont_need_your_education","timestamp":"2019. november. 17. 20:15","title":"Gyarmathy Éva: „We don’t need your education”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35ea294a-ea9c-4034-8cb3-3112dc79d865","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20191117_ecigi_thc_evitamin_youtube_felhasznalasi_feltetelek_modositasa_antutu_legerosebb_androidos_telefonok_atomtemeto_klimavaltozas_samsung_galaxy_s11","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35ea294a-ea9c-4034-8cb3-3112dc79d865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31645629-b13a-44ee-b51e-6e2d08e2d650","keywords":null,"link":"/tudomany/20191117_ecigi_thc_evitamin_youtube_felhasznalasi_feltetelek_modositasa_antutu_legerosebb_androidos_telefonok_atomtemeto_klimavaltozas_samsung_galaxy_s11","timestamp":"2019. november. 17. 12:03","title":"Ez történt: közzétették a legerősebb androidos telefonok listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a2a6bf7-5f67-489e-875f-a84525a7fa37","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az emberi szervezetnek vélhetően már nem túl kellemes, ha egymás után néhány padlógázas rajtot veszünk ezzel a közel 1 milliárd forintos sportkocsival.","shortLead":"Az emberi szervezetnek vélhetően már nem túl kellemes, ha egymás után néhány padlógázas rajtot veszünk ezzel a közel 1...","id":"20191117_ime_a_vilag_legjobban_gyorsulo_utcai_autoja_ami_a_teslakat_is_allva_hagyja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a2a6bf7-5f67-489e-875f-a84525a7fa37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a82c8692-07c8-4c95-99e1-7c64845922bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191117_ime_a_vilag_legjobban_gyorsulo_utcai_autoja_ami_a_teslakat_is_allva_hagyja","timestamp":"2019. november. 17. 06:41","title":"Íme a világ legjobban gyorsuló utcai autója, ami a Teslákat is állva hagyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c247224-2e8c-4f36-a9a7-62024a742fe5","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Sok ügyfél szabadulna az Abbázia-csoport sok évtizedes, kőbe vésett üdülési jogi szerződéseiből. Most már a szállodacsoport is szabadulna tőlük, cserébe benyelne pár évnyi áfacsökkentést, ráadásul rájuk hárítaná az új turisztikai adót.","shortLead":"Sok ügyfél szabadulna az Abbázia-csoport sok évtizedes, kőbe vésett üdülési jogi szerződéseiből. Most már...","id":"20191117_Szaz_eves_udulesi_jogok_a_legnagyobb_szallodacsoport_meg_akar_valni_az_ugyfeleitol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c247224-2e8c-4f36-a9a7-62024a742fe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9ced49-b952-4c2b-8cba-9fd08564a615","keywords":null,"link":"/kkv/20191117_Szaz_eves_udulesi_jogok_a_legnagyobb_szallodacsoport_meg_akar_valni_az_ugyfeleitol","timestamp":"2019. november. 17. 13:30","title":"Üdülési jogok: a legnagyobb szállodacsoport megválna az ügyfeleitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d31003bf-50d7-4f31-912c-f8be006f19e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Térkép új funkciójának köszönhetően külföldön sem jövünk majd zavarba, ha útbaigazítást kell kérnünk.","shortLead":"A Google Térkép új funkciójának köszönhetően külföldön sem jövünk majd zavarba, ha útbaigazítást kell kérnünk.","id":"20191118_google_maps_google_terkep_kiejtes_idegen_nyelv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d31003bf-50d7-4f31-912c-f8be006f19e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c07eb6c1-06ca-44e5-9664-52779c5b11ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_google_maps_google_terkep_kiejtes_idegen_nyelv","timestamp":"2019. november. 18. 09:03","title":"Nagy segítség lesz a Google Maps új funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Csak 2020 végén kerülhet a mozikba a legendás hétszeres Forma-1-es világbajnok német Michael Schumacher életét és pályafutását feldolgozó film - írja a Bild német napilap.","shortLead":"Csak 2020 végén kerülhet a mozikba a legendás hétszeres Forma-1-es világbajnok német Michael Schumacher életét és...","id":"20191117_Kesik_a_Michael_Schumacher_eleterol_szolo_film","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650593e0-c818-4d5e-8a36-99d28e3c9133","keywords":null,"link":"/kultura/20191117_Kesik_a_Michael_Schumacher_eleterol_szolo_film","timestamp":"2019. november. 17. 15:40","title":"Késik a Michael Schumacher életéről szóló film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]