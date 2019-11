Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Évente új készüléket vesz? Vagy évekig elvan a mobiljával? Ár alapján választ? Vagy mindent megadna az egyhetes üzemidőért? Töltse ki rövid kérdőívünket! Vagy mindent megadna az egyhetes...","id":"20191118_uj_okostelefon_vasarlasa_szempontok_funkciok_kerdoiv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=061a0ad7-84e4-4537-ab97-2e9ef3ce4fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d84403-f87d-4825-b85a-a2252f6f5d10","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_uj_okostelefon_vasarlasa_szempontok_funkciok_kerdoiv","timestamp":"2019. november. 18. 08:33","title":"Töltse ki, 2 perc az egész: most elmondhatja, milyen okostelefont szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60416dd1-3831-4815-813c-71c616a74b2d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több évtizede nem volt ilyen: több száz oldalnyi titkos irat szivárgott ki a muszlimok kínai internálásáról. Megdöbbentő részletek láttak napvilágot a programról. Megdöbbentő részletek láttak napvilágot a programról.","shortLead":"Több évtizede nem volt ilyen: több száz oldalnyi titkos irat szivárgott ki a muszlimok kínai internálásáról...","id":"20191117_A_kinaiak_szerint_is_atnevelo_taborok_az_atnevelo_taborok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60416dd1-3831-4815-813c-71c616a74b2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b884c4a-856a-4f0e-9b55-a89fcc4604bc","keywords":null,"link":"/vilag/20191117_A_kinaiak_szerint_is_atnevelo_taborok_az_atnevelo_taborok","timestamp":"2019. november. 17. 17:22","title":"A kínaiak szerint is átnevelő táborok az átnevelő táborok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78c9624f-3590-49fb-b9ad-867161b9ecb4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közösség tagja elleni erőszak bűntettének elkövetésében bűnösnek találta a bíróság az elkövetőt. Kásler Miklós szerint január elsejétől a szöveti cukor mérésére alkalmas szenzort befogadja a tb. ","id":"20191118_Otthongondozas_cukorbeteg_Kasler","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33c9b9e7-d64b-4835-8efc-d38ea9cb4dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da20ca1-e073-4412-adca-07c70514afb6","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_Otthongondozas_cukorbeteg_Kasler","timestamp":"2019. november. 18. 08:47","title":"Otthongondozási díjra is jogosultak lehetnek az 1-es típusú cukorbeteg gyerekek szülei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46530a63-74cc-413b-86ea-1a8e366c37e3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kétségbeesett felhívást tett a Krím félszigeten működő legnagyobb magánkézben lévő vadasparkja: a tulajdonos azt kéri, hogy a jószándékú emberek fogadjanak örökbe több mint harminc medvét, mert ha ez nem történik meg, akkor az állatokat el kell pusztítani. Az állatok etetésére szánt pénz azért fogyott el, mert az egészégügyi hatóságok szabálytalanságokat találtak és ezért bezáratták a parkot.

","shortLead":"Kétségbeesett felhívást tett a Krím félszigeten működő legnagyobb magánkézben lévő vadasparkja: a tulajdonos azt kéri...","id":"20191116_Harminc_medvet_kellene_orokbe_fogadni_egy_krimi_vadasparkbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46530a63-74cc-413b-86ea-1a8e366c37e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ee72a3-1f67-478b-a0a1-4ede00a5142f","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_Harminc_medvet_kellene_orokbe_fogadni_egy_krimi_vadasparkbol","timestamp":"2019. november. 16. 15:07","title":"Harminc medvét kellene örökbe fogadni egy krími vadasparkból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a99a98-6482-4d54-bfea-bfe9f2f8218e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem gondolják, hogy a nyilvánosságra tartozik, mire költ az állam 800 millió forintot. A minisztérium és a kedvezményezett száján is cipzár van.","shortLead":"Nem gondolják, hogy a nyilvánosságra tartozik, mire költ az állam 800 millió forintot. A minisztérium és...","id":"201946_pannon_terseg_fejleszteseert_vagyonosodnak_aveszpremi_sracok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90a99a98-6482-4d54-bfea-bfe9f2f8218e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a23c31b-3221-428f-9e41-0eba4bfb080b","keywords":null,"link":"/360/201946_pannon_terseg_fejleszteseert_vagyonosodnak_aveszpremi_sracok","timestamp":"2019. november. 18. 10:00","title":"Mindenki titkolózik a milliárdos vagyonú veszprémi srácokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f11486e-b042-4e95-bbcf-24c7658a02d6","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Bloomberg hírügynökség pénteken ismertetett Bloomberg Billionaires Indexe szerint Bill Gates, a Microsoft szoftveróriás társalapítója a trónfosztó.","shortLead":"A Bloomberg hírügynökség pénteken ismertetett Bloomberg Billionaires Indexe szerint Bill Gates, a Microsoft...","id":"20191117_Tronfosztas_mar_nem_Jeff_Bezos_a_vilag_leggazdagabb_embere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f11486e-b042-4e95-bbcf-24c7658a02d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399f39d8-8d3b-46ef-8eb2-92d7bd7966c9","keywords":null,"link":"/kkv/20191117_Tronfosztas_mar_nem_Jeff_Bezos_a_vilag_leggazdagabb_embere","timestamp":"2019. november. 17. 11:55","title":"Trónfosztás: már nem Jeff Bezos a világ leggazdagabb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]