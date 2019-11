Feljelentést tesz hivatali visszaélés és bűnpártolás miatt Simonka György ügyében Hadházy Ákos. Az országgyűlési képviselő Facebook-posztjában a hozzá eljutott vádiratra hivatkozva azt állítja: az ügyészségnek bizonyítékai voltak, hogy a fideszes képviselő megpróbált nyomozókat lefizetni, tanúk és gyanúsítottak vallomását befolyásolni, megváltoztatni és bizonyítékokat eltüntetni. Ez a törvények szerint Simonka azonnali előzetes letartóztatását indokolta volna, mégsem történt meg.

A vádiratban Hadházy szerint „az ügyészség maga állítja, hogy S. folyamatosan megpróbált bizonyítékot eltüntetni. Tehát Polték annak ellenére nem kezdeményeztek előzetes letartóztatást, hogy bizonyítékaik voltak a manipulációira. Így saját maguk szolgáltattak bizonyítékot az ügyészség hivatali visszaélésére és bűnpártolására” - írta.

Hadházy szerint nehezen érthető, hogy Polt hogyan követhetett el ekkora hibát, de „banánhéj mindig van” A képviselő azt ígéri, hogy majd feltesz neki egy írásbeli kérdést: árulja már el, figyelmetlen volt, vagy ennyire érinthetetlennek hiszi magát, hogy ilyen nyíltan lebuktatja saját magát?

A képviselő arra is figyelmeztet, hogy az előzetes letartóztatás most is indokolt, hiszen a fideszes gyanúsított a bírósági tárgyalás alatt is próbálkozhat.

A Fidesz országgyűlési képviselője ellen augusztusban emeltek vádat. A Központi Nyomozó Főügyészség bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt nyújtott be vádiratot Simonka György és 32 társa ellen a Fővárosi Törvényszéken.

Az ügyészség 8,5 évet kért Simonkára, aki azonban a hvg.hu kérdésére ártatlannak vallotta magát.