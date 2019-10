A megvádolt Simonka a hvg.hu-nak: Ártatlan vagyok

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37efa2e8-1fea-42ab-9f7a-ff7461dc06b4","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Öt éve még Klicsko tanácsadójaként ünnepelték Rudy Giulianit Ukrajnában, amikor a volt bokszoló Kijev polgármestere lett. Most viszont a volt New York-i polgármester is belebukhat abba, hogy Donald Trump egyik ügyvédjeként terhelő bizonyítékokat akart szerezni Ukrajnában az amerikai elnök demokrata riválisáról. ","shortLead":"Öt éve még Klicsko tanácsadójaként ünnepelték Rudy Giulianit Ukrajnában, amikor a volt bokszoló Kijev polgármestere...","id":"201942_giuliani_kavarasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37efa2e8-1fea-42ab-9f7a-ff7461dc06b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cea9d284-20cf-446b-814c-eac9a3363567","keywords":null,"link":"/360/201942_giuliani_kavarasa","timestamp":"2019. október. 20. 16:15","title":"Trump személyi ügyvédje már évek óta kavar Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23dc1ba0-aeb3-493c-bd16-dfe144b3ba88","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az internetet ellepik a manipulált képek. A Deutsche Welle megmutatja, miként dönthetjük el, hogy egy kép valódi vagy kamu.","shortLead":"Az internetet ellepik a manipulált képek. A Deutsche Welle megmutatja, miként dönthetjük el, hogy egy kép valódi vagy...","id":"20190930_Mikent_ismerjuk_fel_a_kamukepeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23dc1ba0-aeb3-493c-bd16-dfe144b3ba88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e50126d6-a432-4de4-8661-66232223be4f","keywords":null,"link":"/360/20190930_Mikent_ismerjuk_fel_a_kamukepeket","timestamp":"2019. október. 20. 17:00","title":"Miként ismerjük fel a kamuképeket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e19f36a4-d3ea-4784-b8c3-bd64e611ea62","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincs vége a rossz tendenciának a közlekedésben, a mostani hétvégén is rengeteg súlyos baleset történt az országutakon.","shortLead":"Nincs vége a rossz tendenciának a közlekedésben, a mostani hétvégén is rengeteg súlyos baleset történt az országutakon.","id":"20191021_Nyolc_halalos_balesetet_hozott_a_hetvege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e19f36a4-d3ea-4784-b8c3-bd64e611ea62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2acd8135-94da-435e-b0c5-5f27ab198ed5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191021_Nyolc_halalos_balesetet_hozott_a_hetvege","timestamp":"2019. október. 21. 08:09","title":"Nyolc halálos balesetet hozott a hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kósa Lajos elmondása szerint ez lesz a két fő irány, azt ígérte, jó néhány javaslatuk lesz a családtámogatásokra. ","shortLead":"Kósa Lajos elmondása szerint ez lesz a két fő irány, azt ígérte, jó néhány javaslatuk lesz a családtámogatásokra. ","id":"20191020_Gazdasagvedelmi_programot_es_ujabb_csaladtamogatasokat_iger_a_Fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2052ed95-a97c-4985-ad86-05da38d4c2f5","keywords":null,"link":"/kkv/20191020_Gazdasagvedelmi_programot_es_ujabb_csaladtamogatasokat_iger_a_Fidesz","timestamp":"2019. október. 20. 08:59","title":"Gazdaságvédelmi programot és újabb családtámogatásokat ígér a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc787dd4-e8c6-4241-b11f-0e6ef73cf9ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szombati Helyi Hírlapnak erős kötődése volt a város volt polgármesteréhez.","shortLead":"A Szombati Helyi Hírlapnak erős kötődése volt a város volt polgármesteréhez.","id":"20191021_Honapokig_nem_volt_mediaengedelye_de_csak_most_szunik_meg_a_szombathelyi_propagandalap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc787dd4-e8c6-4241-b11f-0e6ef73cf9ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24f6614-bb8d-430e-83b8-a715d3c73bf6","keywords":null,"link":"/kultura/20191021_Honapokig_nem_volt_mediaengedelye_de_csak_most_szunik_meg_a_szombathelyi_propagandalap","timestamp":"2019. október. 21. 13:45","title":"Hónapokig nem volt médiaengedélye, de csak most szűnik meg a szombathelyi propagandalap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e68e895-ba21-457f-a218-e3c70e0c1835","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Nem csupán a nosztalgia hajtja, immár a legfiatalabbak is rákaptak a hagyományos hanglemezekre, amelyek eladásai évről évre rekordokat döntenek.","shortLead":"Nem csupán a nosztalgia hajtja, immár a legfiatalabbak is rákaptak a hagyományos hanglemezekre, amelyek eladásai évről...","id":"201942__visszatero_bakelitlemez__ritualis_zenehallgatas__hangmernok_kerestetik__forog_asirjaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e68e895-ba21-457f-a218-e3c70e0c1835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b25524fc-835f-470a-b201-77bb599f5ea7","keywords":null,"link":"/360/201942__visszatero_bakelitlemez__ritualis_zenehallgatas__hangmernok_kerestetik__forog_asirjaban","timestamp":"2019. október. 20. 08:15","title":"Forog a sírjában a bakelitlemez, és élvezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2bdb40-5fed-41bf-9b77-bfd2f876c4c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik képviselő zászlóval sietett a miniszterelnök segítségére.","shortLead":"Az egyik képviselő zászlóval sietett a miniszterelnök segítségére.","id":"20191021_Balheval_indult_a_Parlament_Orban_probalta_kirangatni_a_tablat_Hadhazy_kezebol__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a2bdb40-5fed-41bf-9b77-bfd2f876c4c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19140922-20db-4626-84ef-240480ac52a6","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Balheval_indult_a_Parlament_Orban_probalta_kirangatni_a_tablat_Hadhazy_kezebol__video","timestamp":"2019. október. 21. 13:53","title":"Videón, ahogy Orbán megpróbálja kirángatni a táblát Hadházy kezéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac5485a-c10e-424c-8d00-bd162b365b91","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Melegrekordok dőltek meg vasárnap, mintegy 10 fokkal volt melegebb az ilyenkor szokásosnál - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap.","shortLead":"Melegrekordok dőltek meg vasárnap, mintegy 10 fokkal volt melegebb az ilyenkor szokásosnál - közölte az Országos...","id":"20191020_Melegrekordok_doltek_meg_vasarnap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bac5485a-c10e-424c-8d00-bd162b365b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd3f9b0-f423-47b6-a484-50240950d212","keywords":null,"link":"/itthon/20191020_Melegrekordok_doltek_meg_vasarnap","timestamp":"2019. október. 20. 18:59","title":"Melegrekordok dőltek meg vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]