[{"available":true,"c_guid":"7feeb67c-1874-406c-8b82-794fed282365","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A vasúti sínekre hajtott egy személyautó Vácnál; az érkező nemzetközi gyorsvonat elgázolta a járművet. Az autó vezetője és utasa a helyszínen meghalt vasárnap éjjel.","shortLead":"A vasúti sínekre hajtott egy személyautó Vácnál; az érkező nemzetközi gyorsvonat elgázolta a járművet. Az autó vezetője...","id":"20191118_Egy_nemzetkozi_gyorsvonat_utkozott_egy_autoval_Vacnal_ketten_meghaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7feeb67c-1874-406c-8b82-794fed282365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75f5a27e-54da-4e34-a9df-3a8958b94955","keywords":null,"link":"/cegauto/20191118_Egy_nemzetkozi_gyorsvonat_utkozott_egy_autoval_Vacnal_ketten_meghaltak","timestamp":"2019. november. 18. 05:27","title":"Nemzetközi gyorsvonat ütközött egy autóval Vácnál, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f27e44fa-a554-45fc-8772-a3e95aece054","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az épülő távhővezeték nyomáspróbáját tartják a fővárosi átkelőn.","shortLead":"Az épülő távhővezeték nyomáspróbáját tartják a fővárosi átkelőn.","id":"20191117_Tobb_orara_lezarjak_az_Erzsebet_hidat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f27e44fa-a554-45fc-8772-a3e95aece054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a563d236-e1ce-41ab-9f9f-49635e352998","keywords":null,"link":"/cegauto/20191117_Tobb_orara_lezarjak_az_Erzsebet_hidat","timestamp":"2019. november. 17. 20:20","title":"Több órára lezárják az Erzsébet hidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orosz Bernadett szerint a férfi már korábban is bántalmazta az egyik barátnőjét.","shortLead":"Orosz Bernadett szerint a férfi már korábban is bántalmazta az egyik barátnőjét.","id":"20191119_Alneven_probal_ismerkedni_a_miskolci_edesanyat_osszevero_exkatona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8640964-ec4e-4b33-8b77-1a3f731eaf87","keywords":null,"link":"/elet/20191119_Alneven_probal_ismerkedni_a_miskolci_edesanyat_osszevero_exkatona","timestamp":"2019. november. 19. 08:53","title":"Álnéven próbál ismerkedni a miskolci édesanyát összeverő exkatona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40479344-edff-4374-b56a-6e909f430443","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem biztosította az átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználást, a vagyon értékének megőrzését az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, és a korrupciós kockázatok ellen sem volt védett az intézmény a vizsgált időszakban – közölte az Állami Számvevőszék.","shortLead":"Nem biztosította az átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználást, a vagyon értékének megőrzését az Állami...","id":"20191119_atlathatatlansag_korrupcios_kockazat_aeek_asz_vizsgalat_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40479344-edff-4374-b56a-6e909f430443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca7f064-5d89-4f84-8add-d08cce08f9b4","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_atlathatatlansag_korrupcios_kockazat_aeek_asz_vizsgalat_egeszsegugy","timestamp":"2019. november. 19. 13:05","title":"Átláthatatlanságot, korrupciós kockázatot talált az Állami Egészségügyi Ellátó Központnál a számvevőszék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korábban elviselhetetlen bűzre panaszkodtak az ott élők, most az Átlátszó szerint kénhidrogén és nitrogén-monoxid egészségügyi határértéket meghaladó koncentrációját és foszfor-hidrogént (foszfint) mutattak ki a gázszivárgásokban.","shortLead":"Korábban elviselhetetlen bűzre panaszkodtak az ott élők, most az Átlátszó szerint kénhidrogén és nitrogén-monoxid...","id":"20191119_Nagyobb_a_baj_a_Matrai_Eromu_korul_mint_elsore_gondoltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47f4a9ca-a05d-45e0-a9a8-c264b20d179e","keywords":null,"link":"/kkv/20191119_Nagyobb_a_baj_a_Matrai_Eromu_korul_mint_elsore_gondoltak","timestamp":"2019. november. 19. 13:39","title":"Nagyobb a baj a Mátrai Erőmű körül, mint elsőre gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c46c9c-9d12-4cd6-be14-5441c52fd368","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A szakvezető márciusban személyes okokra hivatkozva mondott le. Később elhunyt a kislánya.","shortLead":"A szakvezető márciusban személyes okokra hivatkozva mondott le. Később elhunyt a kislánya.","id":"20191119_luis_enrique_spanyol_valogatott_szovetsegi_kapitany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10c46c9c-9d12-4cd6-be14-5441c52fd368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb0d2d4-22cf-4766-a10c-8071b3718776","keywords":null,"link":"/sport/20191119_luis_enrique_spanyol_valogatott_szovetsegi_kapitany","timestamp":"2019. november. 19. 14:41","title":"Újra Luis Enrique a spanyol szövetségi kapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26c70ad-975c-4108-b161-1c18219c86ef","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az értékesítők élete nem más, mint célkitűzéseik megvalósítása, értékesítési céljaik felé tett utazás. Minden értékesítőben él öt általános, „úti céllal” kapcsolatos hiedelem.","shortLead":"Az értékesítők élete nem más, mint célkitűzéseik megvalósítása, értékesítési céljaik felé tett utazás. Minden...","id":"20191119_Az_ertekesites_titkos_kodja__avagy_mi_kulonbozteti_meg_a_gyozteseket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b26c70ad-975c-4108-b161-1c18219c86ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ecd656a-320d-416e-8fec-aedf19252699","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191119_Az_ertekesites_titkos_kodja__avagy_mi_kulonbozteti_meg_a_gyozteseket","timestamp":"2019. november. 19. 14:15","title":"Az értékesítés titkos kódja - avagy mi különbözteti meg a győzteseket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eső nem várható, de a nap csak délelőtt süt ki helyenként. ","shortLead":"Eső nem várható, de a nap csak délelőtt süt ki helyenként. ","id":"20191119_Ma_is_borongos_oszi_napunk_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54daf6c5-b7b8-46c5-b1aa-22ee4e747a02","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Ma_is_borongos_oszi_napunk_lesz","timestamp":"2019. november. 19. 05:20","title":"Ma is borongós őszi napunk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]