[{"available":true,"c_guid":"680ce2eb-af31-4879-a6ed-199762786830","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség halált okozó testi sértés miatt emelt vádat azzal a 32 éves férfival szemben, aki áprilisban egy veszprémi sörözőben úgy megütötte a vele kötekedő, ittas férfit, hogy az elesett, a padlóba ütötte a fejét, és olyan súlyos koponyasérülést szenvedett, hogy meghalt.","shortLead":"Az ügyészség halált okozó testi sértés miatt emelt vádat azzal a 32 éves férfival szemben, aki áprilisban egy veszprémi...","id":"20191114_Bortonbe_kerulhet_a_veszpremi_halalos_kocsmai_verekedes_vadlottja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=680ce2eb-af31-4879-a6ed-199762786830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d7cf7d-89eb-4cee-98cd-0ae51eb23664","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Bortonbe_kerulhet_a_veszpremi_halalos_kocsmai_verekedes_vadlottja","timestamp":"2019. november. 14. 09:23","title":"Börtönbe kerülhet a veszprémi halálos verekedés vádlottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99a4bdd-bdbc-46da-bbb8-dfdd4b979e6b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tanulság: a sál nem csak nyakat melegíteni jó.","shortLead":"A tanulság: a sál nem csak nyakat melegíteni jó.","id":"20191114_karacsonyi_reklam_john_lewis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d99a4bdd-bdbc-46da-bbb8-dfdd4b979e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f70c2a9-f3d3-445c-81e0-788eb1e43fd8","keywords":null,"link":"/kkv/20191114_karacsonyi_reklam_john_lewis","timestamp":"2019. november. 14. 09:27","title":"Egy izgága, ügyetlen sárkánykölyökről szól a John Lewis karácsonyi reklámja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdcc4592-9157-468c-9344-8337dc326862","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Iránból Magyarországra tartó konténer vámellenőrzése során 730 kilogramm kábítószer került elő, nagyjából tizede el is jutott hozzánk.","shortLead":"Egy Iránból Magyarországra tartó konténer vámellenőrzése során 730 kilogramm kábítószer került elő, nagyjából tizede el...","id":"20191113_Ez_volt_az_utobbi_evtizedek_legnagyobb_heroinfogasa_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdcc4592-9157-468c-9344-8337dc326862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2534d5fa-a937-410c-b4bd-ea214b910678","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Ez_volt_az_utobbi_evtizedek_legnagyobb_heroinfogasa_Magyarorszagon","timestamp":"2019. november. 13. 14:16","title":"730 kiló – ez volt az utóbbi évtizedek legnagyobb heroinfogása Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c34732-4066-4b92-be1e-bf5bc4521d6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint a két önkormányzati képviselő szembement az MSZP érdekeivel, ezért vissza kellene adniuk a mandátumukat. 