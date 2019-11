Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2897da2-620e-4aa0-a0b0-295ccfa48b80","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A legértékesebbre egy Munkácsy-festményt és a Rambo-késeket tartják. ","shortLead":"A legértékesebbre egy Munkácsy-festményt és a Rambo-késeket tartják. ","id":"20191119_Itt_a_lista_ezeket_arverezik_el_Andy_Vajna_targyai_kozul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2897da2-620e-4aa0-a0b0-295ccfa48b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c2f7df5-988d-4d89-ae6e-078ebea9adc1","keywords":null,"link":"/kkv/20191119_Itt_a_lista_ezeket_arverezik_el_Andy_Vajna_targyai_kozul","timestamp":"2019. november. 19. 05:58","title":"Itt a lista, ezeket árverezik el Andy Vajna tárgyai közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Napokkal szilveszter előtt már több busz is éjjel-nappal közlekedni fog, a metró sem áll le hétvégékre.","shortLead":"Napokkal szilveszter előtt már több busz is éjjel-nappal közlekedni fog, a metró sem áll le hétvégékre.","id":"20191120_bkk_unnepi_menetrend","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e99fa0-3c4d-4814-ab02-2c61a24942a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191120_bkk_unnepi_menetrend","timestamp":"2019. november. 20. 11:03","title":"Közzétette a BKK, hogyan változik az adventi, karácsonyi és újévi menetrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f9721f-dbb7-4197-ba09-7f3811fc72b5","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"Az oroszok a zentai spájzban vannak, ahol megszállást eddig talán soha nem szerettek annyira, mint most.","shortLead":"Az oroszok a zentai spájzban vannak, ahol megszállást eddig talán soha nem szerettek annyira, mint most.","id":"20191119_Szeretettel_a_Vajdasagbol_Az_oroszok_a_zentai_spajzban_vannak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35f9721f-dbb7-4197-ba09-7f3811fc72b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abee8742-b770-4e91-94e9-f2832d22693c","keywords":null,"link":"/360/20191119_Szeretettel_a_Vajdasagbol_Az_oroszok_a_zentai_spajzban_vannak","timestamp":"2019. november. 19. 11:00","title":"Szeretettel a Vajdaságból: itt a harmadik orosz megszállás, de ennek most örülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó és egy kisbusz ütközött. ","shortLead":"Két autó és egy kisbusz ütközött. ","id":"20191120_Nagy_a_dugo_Zugloban_baleset_volt_a_Nagy_Lajos_kiraly_utjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e56185-3684-4aa5-b3c6-1172e9ead338","keywords":null,"link":"/cegauto/20191120_Nagy_a_dugo_Zugloban_baleset_volt_a_Nagy_Lajos_kiraly_utjan","timestamp":"2019. november. 20. 18:40","title":"Nagy a dugó Zuglóban, baleset volt a Nagy Lajos király útján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d8f237a-3e6f-4110-ae78-e24e3859816f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Itthon már biztos az egyik legnézettebb magyar film lesz.","shortLead":"Itthon már biztos az egyik legnézettebb magyar film lesz.","id":"20191120_Goan_lesz_a_Drakulics_elvtars_cimu_film_nemzetkozi_premierje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d8f237a-3e6f-4110-ae78-e24e3859816f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd77a2d-285f-4711-84ea-be7f8a275f5c","keywords":null,"link":"/kultura/20191120_Goan_lesz_a_Drakulics_elvtars_cimu_film_nemzetkozi_premierje","timestamp":"2019. november. 20. 14:02","title":"Goán lesz a Drakulics elvtárs nemzetközi premierje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90225400-65f0-4711-89ca-bcde9fec9d15","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelen állás szerint nem lesz harmadik önkormányzati választás Várföldén, pedig a második választáson is megjelentek olyanok, akik nem laknak a településen. ","shortLead":"Jelen állás szerint nem lesz harmadik önkormányzati választás Várföldén, pedig a második választáson is megjelentek...","id":"20191120_varfolde_megismetelt_onkormanyzati_valasztas_eredmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90225400-65f0-4711-89ca-bcde9fec9d15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c6cf54-bc2d-42e1-9fa9-ddfdf2b5a758","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_varfolde_megismetelt_onkormanyzati_valasztas_eredmeny","timestamp":"2019. november. 20. 18:47","title":"Hiába a sok idegen szavazó, most mégis van eredmény Várföldén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46fbaff2-8012-4b6c-8fce-a17510962945","c_author":"HVG","category":"360","description":"Többen többféle megoldással kísérleteznek.","shortLead":"Többen többféle megoldással kísérleteznek.","id":"20191120_Bele_ne_szeduljenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46fbaff2-8012-4b6c-8fce-a17510962945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9396bdb8-e72f-4622-9a10-2561ed45bdd4","keywords":null,"link":"/360/20191120_Bele_ne_szeduljenek","timestamp":"2019. november. 20. 10:00","title":"Bele ne szédüljenek: az utazási betegségre is lehet gyógyír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42391677-85e6-4b5f-a2db-7b9c35c1c734","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mégpedig az, hogy az egész világ követheti az interneten élőben az ott töltött időszakot. ","shortLead":"Mégpedig az, hogy az egész világ követheti az interneten élőben az ott töltött időszakot. ","id":"20191120_japan_hotel_olcso_szallas_elo_kozvetites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42391677-85e6-4b5f-a2db-7b9c35c1c734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be9649f-6b75-4820-953a-a198a8bfc263","keywords":null,"link":"/kkv/20191120_japan_hotel_olcso_szallas_elo_kozvetites","timestamp":"2019. november. 20. 13:45","title":"300 forint egy éjszaka a japán hotelben, de van egy kis csavar a történetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]